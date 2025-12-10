Tecnotree é vencedora do prêmio CX Catalyst na categoria Impacto no The Fast Mode Awards 2025

A Tecnotree, líder mundial em plataformas e serviços digitais para tecnologias de IA, 5G e nativas da nuvem, venceu o prêmio CX Catalyst na categoria Impacto no The Fast Mode Awards 2025. A premiação, organizada pela The Fast Mode – reconhecida plataforma independente de mídia, pesquisa e análises –, destaca entidades visionárias do setor e inovações transformadoras que estão redefinindo o ecossistema global de telecomunicações.

A plataforma de CX premiada da Tecnotree oferece interação omnicanal para operadoras por meio de voz, SMS, redes sociais, chat, web e canais no aplicativo. A solução utiliza análises baseadas em IA e ML para identificar comportamento, preferências e estágios do ciclo de vida do cliente, possibilitando ações proativas de participação e prevenção de rotatividade. Personalização e decisões em tempo real garantem interações contextualizadas, enquanto a orquestração de campanhas unifica comunicações em todos os pontos de contato para criar uma jornada consistente.

Ao oferecer um perfil unificado do cliente em sistemas móveis, web, varejo, suporte e faturamento, a plataforma da Tecnotree viabiliza experiências de suporte integradas e jornadas fluídas entre ambientes online e offline. Seus insights orientados por IA e roteamento inteligente automatizam respostas, antecipam necessidades e recomendam as próximas melhores ações, contribuindo para maior agilidade na resolução e serviços mais eficientes.

Os vencedores do The Fast Mode Awards são selecionados por um rigoroso processo de avaliação que combina a análise de um painel de especialistas do setor com a aplicação da estrutura de avaliação da própria The Fast Mode. A Tecnotree foi reconhecida especificamente na categoria Impacto por sua plataforma de CX, que gera melhorias mensuráveis na experiência do cliente, na eficiência operacional e no crescimento dos negócios das operadoras, apresentando resultados concretos em todo o ciclo de vida do cliente.

“O nível das inscrições deste ano demonstra claramente como o setor de telecom está entrando em uma nova era de redes inteligentes e centradas na experiência”, afirmou Tara Neal, editora executiva da The Fast Mode. “A Tecnotree se destacou por incorporar IA e personalização em implementações reais, ajudando operadoras a promover engajamento transformador e acelerar suas estratégias de CX.”

“É uma grande honra para nós esse reconhecimento no The Fast Mode Awards, principalmente como CX Catalyst”, disse Prianca Ravichander, CMO e CCO da Tecnotree. “Nossa plataforma de CX foi criada com um objetivo: ajudar operadoras a oferecer jornadas verdadeiramente contínuas e contextuais em todos os canais. Esse prêmio reforça nossa missão de elevar a participação do cliente em telecom por meio de automação inteligente e personalização orientada por dados em escala.”

Ao longo da última década, a Tecnotree apoiou inúmeras iniciativas de transformação digital em diversas regiões, incluindo América do Norte, Europa, Oriente Médio, África e América Latina. Com vários contratos de grande porte e desempenho financeiro consistentemente sólido, a empresa reforça sua posição como fornecedora confiável de soluções digitais de ponta a ponta nas áreas de CX, faturamento unificado, gestão de assinaturas e mercados digitais.

A Tecnotree também foi reconhecida no The Fast Mode 100, série que destaca as 100 principais organizações, marcas, iniciativas, lideranças e histórias que moldam o ecossistema mundial de telecomunicações. A inclusão na edição deste ano, na categoria “Provedores de soluções”, evidencia o impacto e a liderança da Tecnotree na condução da transformação digital e na participação proativa de clientes, além de reforçar seu papel na definição do futuro do setor por meio de tecnologia avançada e inovação centrada no cliente.

