Descarte de resíduos pós-consumo exige ações colaborativas

A reciclagem moderna de resíduos, incluindo o plástico, começou a ganhar forma e força na década de 1970, impulsionada pelo movimento ambientalista global. Surgiu da necessidade de gerenciar o volume gigantesco de resíduos plásticos gerados pela sociedade de consumo, visando proteger o meio ambiente e conservar recursos naturais importantes.

Muitos municípios brasileiros ainda não possuem sistemas eficazes de coleta seletiva que atendam 100% da população, resultando em grande parte do plástico indo para aterros. Iniciativas de rastreamento de plástico, como o programa Recircula Brasil, estão sendo implementadas para monitorar todo o ciclo de vida do resíduo e tentar elevar o índice de reciclagem no país.

“A reciclagem de plástico envolve a transformação de artefatos plásticos descartados (pós-consumo) em matéria-prima secundária. Ela é fundamental para a economia circular, pois transforma resíduos descartados em matéria-prima para novos produtos, reduzindo a necessidade de recursos virgens, o consumo de energia e o volume de lixo enviado a aterros sanitários”, ressalta Vininha F. Carvalho, economista, ambientalista e editora da Revista Ecotour News & Negócios.

A Fundação Ellen MacArthur lançou o novo relatório Agenda de Plásticos 2030 para Empresas, que revela um cenário preocupante: 80% do mercado global de embalagens plásticas ainda não deu os primeiros passos rumo à economia circular, apesar dos avanços demonstrados por empresas pioneiras.

A Fundação Ellen MacArthur é uma organização internacional sem fins lucrativos que desenvolve e promove a ideia de uma economia circular para enfrentar alguns dos maiores desafios atuais, como as mudanças climáticas, a perda da biodiversidade, o desperdício e a poluição.

“Embora o grande volume de diferentes tipos de plásticos torne a triagem complexa e nem todos sejam facilmente viáveis para a reciclagem mecânica, a indústria da reciclagem de plásticos movimenta bilhões de reais e gera milhares de empregos, sendo um motor econômico relevante”, finaliza Vininha F. Carvalho.