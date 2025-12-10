Empresas usam links de pagamento para facilitar vendas

A adoção de ferramentas digitais pelos pequenos negócios brasileiros avançou de forma consistente nos últimos anos. Segundo o Mapa de Maturidade Digital 2024, desenvolvido pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o Índice de Maturidade Digital (IMD) dos pequenos negócios atingiu 35 pontos, em uma escala de 0 a 80.

A pesquisa, que analisou 6.933 empresas, mostra que 49% delas criaram ou lançaram produtos e serviços por meio de canais digitais nos últimos anos. O estudo também registra que 51% utilizam mídias sociais para acompanhar a relação dos clientes com seus produtos.

Esse ambiente em transformação favorece soluções que acompanham o fluxo digital das vendas, como o link de pagamento — ferramenta que permite ao empreendedor enviar cobranças diretamente por canais como WhatsApp, e-mail ou redes sociais.

Canais digitais impulsionam novas formas de cobrança

O uso de aplicativos de mensagens tem relação direta com as mudanças recentes no comportamento de compra. De acordo com pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), divulgada pela CDL Goiânia, 67% das empresas afirmam vender principalmente pelo WhatsApp.

Com a consolidação do aplicativo como canal de vendas, soluções de cobrança que funcionam dentro desses ambientes se tornam parte natural do processo comercial. O link de pagamento é um desses recursos, por permitir que o cliente finalize o pagamento em uma página segura após receber um link enviado no próprio canal de atendimento.

Segundo Robério Cavalcante, CTO da DinPayz, “o link de pagamento acompanha o fluxo das conversas digitais, principalmente pelo WhatsApp, e organiza a etapa de cobrança, facilitando as vendas de pequenas e médias empresas”.

Ferramentas digitais se tornam rotina no varejo e nos serviços

Outro levantamento que retrata essa tendência é o estudo publicado pelo Sebrae em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): “Os empreendedores que utilizam a internet, os aplicativos de mensagens e as redes sociais para fazer negócios já representam 3 em cada 4 pequenas empresas do país”.



A pesquisa mostra que 69% do universo das MPE utilizavam ferramentas digitais para impulsionar as vendas — incluindo redes sociais, aplicativos de mensagens, catálogos digitais e plataformas online — para comercializar produtos e serviços. Esse é o maior índice registrado desde 2020, início da série histórica.

Esse contexto favorece soluções simples de cobrança digital, especialmente entre setores que já usam intensamente os canais digitais como vitrines e meios de comunicação, como comércio varejista, moda, alimentação e serviços.

Experiências práticas de adoção

Empreendedores em diferentes regiões têm integrado links de pagamento ao atendimento cotidiano. Angela Guimaraes, proprietária de uma loja de acessórios em Goiânia, explica que a ferramenta ampliou sua capacidade de atendimento: “Passei a enviar links para clientes que compram pelas redes sociais. Isso permitiu organizar as vendas que antes ficavam apenas na conversa”, comenta.

A experiência reflete a transição de um modelo de venda centrado na presença física para interações que ocorrem parcialmente ou integralmente no ambiente digital.

Digitalização e efeitos na gestão dos pequenos negócios

A integração de ferramentas digitais ao dia a dia dos empreendedores também tem relação com melhorias em gestão financeira e organização administrativa. O relatório da ABDI destaca que a transformação digital nos pequenos negócios ainda está em estágio inicial, mas já contribui para avanços em registro de informações e relacionamento com clientes.

Links de pagamento, ao registrarem transações em ambiente digital, ajudam empreendedores a acompanhar entradas financeiras, emitir comprovantes e manter histórico de cobranças — práticas que favorecem uma organização mais estruturada.

Robério observa que “a adoção de ferramentas simples e baratas, como o link de pagamento, pode ser um primeiro passo para que o empreendedor consiga vender mais por canais digitais, tais como redes sociais e WhatsApp”.

Internet e oportunidade para pequenos negócios

O papel da conectividade também aparece em estudos sobre empreendedorismo digital. De acordo com o relatório “Internet, empreendedorismo e redução da desigualdade”, do Instituto Locomotiva, empreendedores conectados ampliam seu alcance e conseguem acessar novos públicos com mais facilidade.

O estudo mostra que a presença digital contribui para o crescimento do número de clientes e para maior dinamismo na atividade empreendedora, reforçando que a internet é um instrumento importante para ampliar oportunidades de negócios.

Perspectivas para o uso de links de pagamento

As pesquisas da ABDI, Sebrae, CNDL/SPC Brasil e Instituto Locomotiva indicam que a digitalização dos pequenos negócios é um movimento contínuo no país. Com o crescimento do uso de canais digitais para atendimento e vendas, ferramentas de cobrança compatíveis com esse ambiente tendem a ganhar espaço.

Nesse cenário, os links de pagamento se apresentam como uma solução adaptada à rotina de micro e pequenas empresas, permitindo que a etapa de cobrança acompanhe o fluxo natural das interações digitais.