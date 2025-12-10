Paradesporto avança em Minas Gerais com ações de inclusão e cidadania

A AM Paradesporto desenvolve, em diferentes regiões de Minas Gerais, iniciativas voltadas ao paradesporto e à inclusão social de pessoas com deficiência. A organização coordena programas estruturados que envolvem formação, prática esportiva, acesso à cidadania e participação em atividades esportivas adaptadas.

Entre os programas executados estão:



• Bocha Paralímpica nas Escolas

• Cidade Inclusiva

• Núcleos de Fomento ao Paradesporto – Ano IV e Ano V

• Esporte é Delas – Ano II

• Minas Paradesporto Contagem – Ano II

• Natação Paralímpica – Ano II

• JIMI Paradesporto – Ano IV

• Esporte para Todos

• BH Paralímpica – Ano III

• Esporte & Ciência

Esses projetos são realizados com o suporte das Leis de Incentivo ao Esporte e contam com apoio financeiro e logístico de empresas e entidades como Itaú, Cemig, NTS, Cedro, CBMM, Vale e o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos (CBCP).

Os projetos têm como foco a ampliação de oportunidades esportivas e educacionais para pessoas com deficiência, promovendo atividades que contribuem para o desenvolvimento físico, autonomia e participação social dos envolvidos. Além do impacto direto nos participantes, as iniciativas buscam ampliar a conscientização pública sobre acessibilidade, inclusão e direitos das pessoas com deficiência.

As ações incluem eventos, cursos, pesquisas, competições e outras atividades formativas que envolvem educadores, atletas, gestores públicos, familiares e membros da comunidade. A proposta é contribuir para o fortalecimento da rede de paradesporto no estado e fomentar práticas esportivas mais acessíveis.

A AM Paradesporto mantém o planejamento de expansão das atividades para novas regiões e reforça o compromisso com o desenvolvimento do paradesporto em Minas Gerais, alinhado à promoção de políticas públicas e à democratização do acesso ao esporte.

Mais informações sobre as ações desenvolvidas e formas de colaboração podem ser encontradas nos canais oficiais da instituição.