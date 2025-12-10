Paradesporto avança em Minas Gerais com ações de inclusão e cidadania
Atuando na promoção do esporte para pessoas com deficiência, a AM Paradesporto contribui para a inclusão social e o desenvolvimento humano em Minas Gerais. Por meio de leis de incentivo e parcerias com o setor público e privado, a instituição fortalece o acesso ao paradesporto e mobiliza diferentes setores da sociedade.
A AM Paradesporto desenvolve, em diferentes regiões de Minas Gerais, iniciativas voltadas ao paradesporto e à inclusão social de pessoas com deficiência. A organização coordena programas estruturados que envolvem formação, prática esportiva, acesso à cidadania e participação em atividades esportivas adaptadas.
Entre os programas executados estão:
• Bocha Paralímpica nas Escolas
• Cidade Inclusiva
• Núcleos de Fomento ao Paradesporto – Ano IV e Ano V
• Esporte é Delas – Ano II
• Minas Paradesporto Contagem – Ano II
• Natação Paralímpica – Ano II
• JIMI Paradesporto – Ano IV
• Esporte para Todos
• BH Paralímpica – Ano III
• Esporte & Ciência
Esses projetos são realizados com o suporte das Leis de Incentivo ao Esporte e contam com apoio financeiro e logístico de empresas e entidades como Itaú, Cemig, NTS, Cedro, CBMM, Vale e o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos (CBCP).
Os projetos têm como foco a ampliação de oportunidades esportivas e educacionais para pessoas com deficiência, promovendo atividades que contribuem para o desenvolvimento físico, autonomia e participação social dos envolvidos. Além do impacto direto nos participantes, as iniciativas buscam ampliar a conscientização pública sobre acessibilidade, inclusão e direitos das pessoas com deficiência.
As ações incluem eventos, cursos, pesquisas, competições e outras atividades formativas que envolvem educadores, atletas, gestores públicos, familiares e membros da comunidade. A proposta é contribuir para o fortalecimento da rede de paradesporto no estado e fomentar práticas esportivas mais acessíveis.
A AM Paradesporto mantém o planejamento de expansão das atividades para novas regiões e reforça o compromisso com o desenvolvimento do paradesporto em Minas Gerais, alinhado à promoção de políticas públicas e à democratização do acesso ao esporte.
Mais informações sobre as ações desenvolvidas e formas de colaboração podem ser encontradas nos canais oficiais da instituição.
Website: https://www.instagram.com/amparadesporto/