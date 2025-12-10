Assine
Paradesporto avança em Minas Gerais com ações de inclusão e cidadania

Atuando na promoção do esporte para pessoas com deficiência, a AM Paradesporto contribui para a inclusão social e o desenvolvimento humano em Minas Gerais. Por meio de leis de incentivo e parcerias com o setor público e privado, a instituição fortalece o acesso ao paradesporto e mobiliza diferentes setores da sociedade.

10/12/2025 15:47

Screenshot
Screenshot crédito: Apple Photos Clean Up

A AM Paradesporto desenvolve, em diferentes regiões de Minas Gerais, iniciativas voltadas ao paradesporto e à inclusão social de pessoas com deficiência. A organização coordena programas estruturados que envolvem formação, prática esportiva, acesso à cidadania e participação em atividades esportivas adaptadas.

Entre os programas executados estão:

Bocha Paralímpica nas Escolas
Cidade Inclusiva
Núcleos de Fomento ao Paradesporto – Ano IV e Ano V
Esporte é Delas – Ano II
Minas Paradesporto Contagem – Ano II
Natação Paralímpica – Ano II
JIMI Paradesporto – Ano IV
Esporte para Todos
BH Paralímpica – Ano III
Esporte & Ciência

Esses projetos são realizados com o suporte das Leis de Incentivo ao Esporte e contam com apoio financeiro e logístico de empresas e entidades como Itaú, Cemig, NTS, Cedro, CBMM, Vale e o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos (CBCP).

Os projetos têm como foco a ampliação de oportunidades esportivas e educacionais para pessoas com deficiência, promovendo atividades que contribuem para o desenvolvimento físico, autonomia e participação social dos envolvidos. Além do impacto direto nos participantes, as iniciativas buscam ampliar a conscientização pública sobre acessibilidade, inclusão e direitos das pessoas com deficiência.

As ações incluem eventos, cursos, pesquisas, competições e outras atividades formativas que envolvem educadores, atletas, gestores públicos, familiares e membros da comunidade. A proposta é contribuir para o fortalecimento da rede de paradesporto no estado e fomentar práticas esportivas mais acessíveis.

A AM Paradesporto mantém o planejamento de expansão das atividades para novas regiões e reforça o compromisso com o desenvolvimento do paradesporto em Minas Gerais, alinhado à promoção de políticas públicas e à democratização do acesso ao esporte.

Mais informações sobre as ações desenvolvidas e formas de colaboração podem ser encontradas nos canais oficiais da instituição.



Website: https://www.instagram.com/amparadesporto/

