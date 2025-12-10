Assine
CORP RH reunirá líderes e profissionais de RH de todo Brasil

A edição deste ano abordará temas relacionados ao futuro do trabalho, impactos da inteligência artificial nos processos de RH, saúde mental e bem-estar organizacional, diversidade e inclusão, liderança humanizada, cultura corporativa, inovação e people analytics. O evento tem como finalidade promover a troca de experiências entre organizações de diferentes setores e estimular reflexões sobre modelos de gestão alinhados às transformações tecnológicas e comportamentais que influenciam o ambiente corporativo. O tema central do congresso será “Conectando Talentos, Inteligência Artificial e Saúde Mental”, destacando a integração entre tecnologia, pessoas e práticas de bem-estar como fatores determinantes para a construção de ambientes de trabalho mais produtivos, responsáveis e sustentáveis.

10/12/2025 15:01

O CORP RH – Congresso Corporativo de Recursos Humanos reunirá executivos, gestores e especialistas para debater tendências, desafios e práticas relevantes para o desenvolvimento da gestão de pessoas no Brasil. O encontro será realizado em 16 de abril de 2026, no Centro de Convenções do Wyndham Ibirapuera Convention Plaza, em São Paulo.

Entre os palestrantes confirmados, conforme informações divulgadas no site oficial do evento, estão:

  • Julio Vieira, CEO – Hcor
  • Erica Borges, Diretora de Recursos Humanos – Amazon
  • Raquel Henriques, Diretora de Recursos Humanos – Jaguar Land Rover
  • Renato Biana Vera, Vice-Presidente de Gente e Gestão – Burger King
  • Alexandre Campos, Vice-Presidente Executivo de RH – AXA no Brasil
  • Sophia Soliva Ribeiro, Diretora de Recursos Humanos – NOKIA
  • Tatiana Romero, Diretora de Recursos Humanos – Ticket
  • Mônica Vargas, Superintendente Nacional – CIEE
  • Giusepe Humberto Giorgi, Diretor de RH América Latina – Pirelli
  • Michelle Dapper, Diretora de Recursos Humanos – Leroy Merlin
  • Glaucimar Peticov, CEO e Fundadora – Peti Desenvolvimento
  • Jeison Lion, Vice-Presidente de Recursos Humanos – Bridgestone
  • Luciana Vasconcellos, Vice-Presidente de Recursos Humanos – Brookfield
  • Ana Menezes, Diretora de Pessoas – MRS
  • Elaine Regina, Diretora de Gestão de Pessoas e ESG – Rede Santa Catarina
  • Marcelo Zappia, Diretor de Recursos Humanos – AEGEA
  • Rodrigo Ladeira, Vice-Presidente de Recursos Humanos – Athena Saúde
  • Daniela Santos, Diretora de Recursos Humanos – SIMPRESS
  • Brenda Donato, Diretora de Recursos Humanos – Consórcio Embracon
  • Ricardo Luiz de Andrade, Head de Recursos Humanos – J.Macêdo
  • Adriana da Motta Bizzarri, Diretora de Recursos Humanos - Inbrands

A programação incluirá painéis temáticos, estudos de caso, debates e apresentações com enfoque nas mudanças estruturais que impactam o setor de Recursos Humanos, especialmente em um cenário marcado pela digitalização acelerada e pelas novas expectativas dos colaboradores.

Segundo Cristiano Lagôas, presidente da Associação Brasileira de Gestão Corporativa, responsável pela organização do evento, o objetivo do congresso é reunir diferentes perspectivas profissionais para ampliar a compreensão sobre o papel estratégico do RH e as tendências que orientam a evolução das relações de trabalho.

Informações sobre programação e inscrições antecipadas com desconto estão disponíveis em: www.corprh.org.br



Website: http://www.corprh.org.br

