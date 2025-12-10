CORP RH reunirá líderes e profissionais de RH de todo Brasil

O CORP RH – Congresso Corporativo de Recursos Humanos reunirá executivos, gestores e especialistas para debater tendências, desafios e práticas relevantes para o desenvolvimento da gestão de pessoas no Brasil. O encontro será realizado em 16 de abril de 2026, no Centro de Convenções do Wyndham Ibirapuera Convention Plaza, em São Paulo.

A edição deste ano abordará temas relacionados ao futuro do trabalho, impactos da inteligência artificial nos processos de RH, saúde mental e bem-estar organizacional, diversidade e inclusão, liderança humanizada, cultura corporativa, inovação e people analytics. O evento tem como finalidade promover a troca de experiências entre organizações de diferentes setores e estimular reflexões sobre modelos de gestão alinhados às transformações tecnológicas e comportamentais que influenciam o ambiente corporativo.

O tema central do congresso será “Conectando Talentos, Inteligência Artificial e Saúde Mental”, destacando a integração entre tecnologia, pessoas e práticas de bem-estar como fatores determinantes para a construção de ambientes de trabalho mais produtivos, responsáveis e sustentáveis.

Entre os palestrantes confirmados, conforme informações divulgadas no site oficial do evento, estão:

Julio Vieira, CEO – Hcor

CEO – Hcor Erica Borges , Diretora de Recursos Humanos – Amazon

, Diretora de Recursos Humanos – Amazon Raquel Henriques , Diretora de Recursos Humanos – Jaguar Land Rover

, Diretora de Recursos Humanos – Jaguar Land Rover Renato Biana Vera , Vice-Presidente de Gente e Gestão – Burger King

, Vice-Presidente de Gente e Gestão – Burger King Alexandre Campos , Vice-Presidente Executivo de RH – AXA no Brasil

, Vice-Presidente Executivo de RH – AXA no Brasil Sophia Soliva Ribeiro , Diretora de Recursos Humanos – NOKIA

, Diretora de Recursos Humanos – NOKIA Tatiana Romero , Diretora de Recursos Humanos – Ticket

, Diretora de Recursos Humanos – Ticket Mônica Vargas , Superintendente Nacional – CIEE

, Superintendente Nacional – CIEE Giusepe Humberto Giorgi , Diretor de RH América Latina – Pirelli

, Diretor de RH América Latina – Pirelli Michelle Dapper , Diretora de Recursos Humanos – Leroy Merlin

, Diretora de Recursos Humanos – Leroy Merlin Glaucimar Peticov , CEO e Fundadora – Peti Desenvolvimento

, CEO e Fundadora – Peti Desenvolvimento Jeison Lion , Vice-Presidente de Recursos Humanos – Bridgestone

, Vice-Presidente de Recursos Humanos – Bridgestone Luciana Vasconcellos , Vice-Presidente de Recursos Humanos – Brookfield

, Vice-Presidente de Recursos Humanos – Brookfield Ana Menezes , Diretora de Pessoas – MRS

, Diretora de Pessoas – MRS Elaine Regina , Diretora de Gestão de Pessoas e ESG – Rede Santa Catarina

, Diretora de Gestão de Pessoas e ESG – Rede Santa Catarina Marcelo Zappia , Diretor de Recursos Humanos – AEGEA

, Diretor de Recursos Humanos – AEGEA Rodrigo Ladeira , Vice-Presidente de Recursos Humanos – Athena Saúde

, Vice-Presidente de Recursos Humanos – Athena Saúde Daniela Santos , Diretora de Recursos Humanos – SIMPRESS

, Diretora de Recursos Humanos – SIMPRESS Brenda Donato , Diretora de Recursos Humanos – Consórcio Embracon

, Diretora de Recursos Humanos – Consórcio Embracon Ricardo Luiz de Andrade , Head de Recursos Humanos – J.Macêdo

, Head de Recursos Humanos – J.Macêdo Adriana da Motta Bizzarri, Diretora de Recursos Humanos - Inbrands

A programação incluirá painéis temáticos, estudos de caso, debates e apresentações com enfoque nas mudanças estruturais que impactam o setor de Recursos Humanos, especialmente em um cenário marcado pela digitalização acelerada e pelas novas expectativas dos colaboradores.

Segundo Cristiano Lagôas, presidente da Associação Brasileira de Gestão Corporativa, responsável pela organização do evento, o objetivo do congresso é reunir diferentes perspectivas profissionais para ampliar a compreensão sobre o papel estratégico do RH e as tendências que orientam a evolução das relações de trabalho.

Informações sobre programação e inscrições antecipadas com desconto estão disponíveis em: www.corprh.org.br