Mudanças regulatórias redesenham setor de suplementos

O setor de suplementos vive um momento de virada no Brasil, movido por mudanças importantes nas regras da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que elevam o nível de transparência e rastreabilidade. Nos últimos anos, três atualizações regulatórias redesenharam o funcionamento do mercado. A RDC 243/2018 inaugurou esse processo ao criar um novo marco para suplementos, permitir a dispensa de registro, a Comunicação Simplificada (CI) às vigilâncias locais e adotar o Anexo X da RDC 23/2000 como ferramenta de transição.

Em seguida, a RDC 843/2024 substituiu o Anexo X pela Notificação Eletrônica no sistema da Anvisa, com prazo de adaptação até setembro de 2025. Já em 2025, a RDC 990/2025 estendeu esse período até setembro de 2026, mantendo válidas as comunicações feitas via Anexo X até lá.

Para empresas já estruturadas, o avanço regulatório representa uma oportunidade. “Estar 100% em conformidade com as normas da Anvisa é inegociável. A Always Fit, por exemplo, comercializa produtos regularizados via Anexo X, que continuam válidos, e já está em fase avançada de adequação às novas regras, com todos os testes de estabilidade exigidos. Essa atualização amplia a transparência e dá ao consumidor acesso direto às informações dos produtos comunicados à Anvisa. É uma mudança que valoriza as marcas comprometidas com seriedade e qualidade”, afirma Zhang Ye, fundador e CEO da Always Fit, marca brasileira de suplementos fundada em 2020.

A demanda por transparência também vem do consumidor. Segundo relatório da NIQ de 2025, 82% dos consumidores afirmam que os rótulos de produtos de saúde e bem-estar precisam ser mais claros e compreensíveis, e 25% dizem que a falta de confiança na eficácia dos produtos impede escolhas mais saudáveis. “Empresas que adotam práticas mais transparentes e processos mais robustos saem na frente”, reforça o executivo.

No processo produtivo, os testes laboratoriais são uma etapa central. “A análise de teor confirma se a composição declarada corresponde exatamente ao conteúdo do frasco. Além disso, realizamos microbiologia completa para garantir pureza, ausência de contaminantes e segurança. Por fim, além de trabalhar com fábricas, com alto processo de qualidade, conduzimos uma amostragem interna pré-venda no centro de distribuição, validando consistência, integridade e confiabilidade”, explica Zhang.

A crescente exigência por controle também ampliou o protagonismo da rastreabilidade e da gestão operacional. “Estruturamos uma operação com rigor técnico e trabalhamos com SLAs entre 98% e 99,8%, o que significa uma tolerância máxima ao erro de 2% a 0,2% por etapa. Em outubro de 2025 vendemos mais de 500 mil frascos, mantendo ocorrências muito abaixo desses limites. Quando qualquer desvio ocorre, nosso SAC atua imediatamente, com reenvios, trocas e reembolsos, sempre priorizando o consumidor”, comenta Zhang Ye.

Segundo Zhang Ye, o desempenho da empresa é sustentado por uma estrutura de compliance que audita documentações, laudos, processos de fabricação, histórico de lotes, rastreabilidade e testes de qualidade. “Realizamos auditorias contínuas, qualificamos cada fornecedor com critérios rígidos e exigimos dois laudos por produto: o da fábrica e um laudo independente, emitido por laboratório certificado pela Anvisa”.

Ele destaca ainda o investimento em tecnologia de monitoramento e integração de dados. “O setor caminha para um novo patamar, e queremos estar à frente dessa evolução. Nosso centro de distribuição está em fase de conclusão da implementação do WMS, Sistema de Gerenciamento de Armazém, que permitirá identificar, a cada pedido expedido, o lote enviado, o horário da expedição, o operador responsável, a posição do produto no estoque e todo o fluxo operacional até a entrega ao cliente. Também estamos implementando um programa de auditorias externas periódicas, com visitas às fábricas e emissão de relatórios completos, reforçando nosso compromisso com fiscalização e qualidade”, completa.