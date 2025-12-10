Alta do turismo impulsiona a busca por seguro viagem

Com o aumento no número de brasileiros viajando para o exterior, cresce também a preocupação com segurança e assistência durante o trajeto. Dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) mostram que, entre setembro de 2024 e setembro de 2025, cerca de 2,3 milhões de passageiros embarcaram em voos internacionais no Brasil, um crescimento de 11,2% em relação aos 12 meses anteriores.



Esse movimento tem refletido diretamente no mercado de seguros de viagem, que registrou alta de 14% nas contratações entre janeiro e abril de 2025, segundo levantamento da IRB+Inteligência divulgado pelo Sindicato das Empresas de Seguros e Resseguros (SindsegSP).



Em um cenário de maior circulação internacional, o seguro viagem tem se tornado um item essencial na bagagem dos brasileiros. “Viajar envolve imprevistos e, em tempos de alta demanda e voos internacionais mais frequentes, ter um seguro é garantir que qualquer emergência médica, cancelamento ou perda de bagagem não comprometa a experiência”, afirma Luciano Bonfim, diretor comercial da Vital Card. Ele lembra ainda que diversos países, especialmente na Europa, exigem a contratação de seguro como requisito obrigatório para entrada.



Segundo o executivo, a principal funcionalidade na contratação da modalidade está na proteção diante de situações inesperadas, já que um simples atendimento médico no exterior pode custar milhares de dólares.



“Com o seguro viagem, o turista pode ter assistência 24 horas, cobertura médica e hospitalar, suporte jurídico, auxílio em caso de extravio de bagagem e até reembolso por interrupção da viagem”, reforça.



De acordo com Bonfim, muitos planos atendem desde pequenas urgências até situações mais complexas, com atendimento em português. “Dependendo da apólice, o seguro pode cobrir emergências de saúde e acidentes, incluindo exames, internações e procedimentos hospitalares”, explica.



A abrangência da assistência é um dos fatores que têm levado mais turistas a considerar o seguro como parte do planejamento da viagem. Além da cobertura médica, a modalidade também oferece outros serviços que fazem diferença ao longo da jornada. Entre eles estão assistência odontológica, traslado de corpo, regresso sanitário, cancelamento de viagem e assistência jurídica.



A Vital Card, por exemplo, passou a incluir 1 GB de internet gratuita em planos para Europa e Estados Unidos, permitindo que o viajante permaneça conectado desde o aeroporto. “É uma alternativa que ajuda o passageiro a se localizar, acionar a assistência ou simplesmente manter contato com a família”, comenta o diretor comercial.



A tecnologia também tem desempenhado papel central na evolução do setor. “Atualmente, já é possível contratar o seguro de forma totalmente digital, com atendimento via aplicativo e acionamento da assistência em tempo real”, ressalta Bonfim, acrescentando que a digitalização dos processos também têm contribuído para tornar o serviço mais acessível e eficiente, especialmente em situações de urgência.



O executivo destaca, ainda, que o destino e o perfil da viagem são determinantes na hora de escolher o plano ideal. “Países da Europa exigem cobertura mínima de 30 mil euros, enquanto destinos como os Estados Unidos demandam planos mais robustos, devido ao alto custo do sistema de saúde local. O ideal é buscar orientação com um agente de viagens, corretor de seguros ou consultar previamente as exigências do país de destino”, recomenda.



Com o avanço da demanda, empresas do setor têm investido em serviços diferentes para atrair o público. A Vital Card oferece parcelamento em até 12 vezes sem juros, cobertura em dobro para a Europa e planos com internet inclusa.



“Queremos nos posicionar como uma marca que acompanha o viajante em todos os momentos da jornada, com foco em facilidade, tecnologia e experiência real”, conclui o executivo.



