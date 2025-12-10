Correspondência jurídica é integrada com IA ao JusDinâmico

A rotina dos escritórios de advocacia tem passado por transformações significativas com o avanço da digitalização e a busca por maior eficiência na gestão de demandas. Nesse contexto, o Grupo Adali anuncia a integração entre as plataformas JusDinâmico, inteligência artificial proprietária capaz de criar peças simples e complexas, e Correspondente Dinâmico, solução que atua como ecossistema de correspondência jurídica.



A união das ferramentas permite que escritórios realizem solicitações de serviços operacionais diretamente dentro do JusDinâmico, conectando-se a uma base com mais de 180 mil profissionais cadastrados em todo o país, com a proposta de eliminar a necessidade de contatos manuais, buscas externas ou uso de múltiplas plataformas.



Segundo Priscila Pinheiro, advogada e CEO do Grupo Adali, a integração surgiu a partir da escuta ativa dos usuários, que precisavam de agilidade e centralização em sua rotina.

“Muitos profissionais utilizavam plataformas separadas para a gestão do escritório, produção jurídica e contratação de correspondentes. Isso gerava dispersão, perda de tempo e risco de falhas. Unir as plataformas era um passo natural para entregar uma experiência jurídica completa”, afirma.



Entre as principais funcionalidades, está a possibilidade de solicitar demandas diretamente da plataforma, sem precisar sair do sistema. “O advogado consegue contratar serviços como audiências, cópias, protocolos e despachos organizando sua agenda e seu controle de prazos. Além de receber notificações automáticas. Isso tem como premissa promover maior fluidez e rastreabilidade das ações operacionais”, explica Gian Nunes, cofundador do Grupo Adali e especialista em tecnologia.



Ele reforça que, na prática, o envio de solicitações foi desenvolvido para ser simples. “O advogado seleciona o tipo de serviço desejado, informa o local e os detalhes da diligência, e o sistema encaminha automaticamente a solicitação para o app de todos os correspondentes qualificados da região”, pontua.



“A base é composta por milhares de profissionais, o que pode garantir agilidade na resposta e variedade de opções. Os interessados enviam propostas, e o contratante pode analisá-las, escolher o correspondente mais adequado e fazer a contratação”, completa.



Tecnologia como diferencial competitivo



A integração das plataformas cobre toda a rotina de atuação nacional. A CEO do Grupo Adali ressalta que serviços como audiências de conciliação e instrução, protocolos físicos, cópias de processos, despachos, distribuição de ações, acompanhamento de publicações locais e retirada ou entrega de documentos podem ser solicitados dentro do JusDinâmico.



“Essa variedade pode atender às necessidades de escritórios que buscam crescer com escala e ampliar sua presença em diferentes comarcas”, destaca.



O recebimento de propostas também ocorre de forma integrada. Assim que a solicitação é publicada, correspondentes da localidade podem enviar suas condições, incluindo preço e prazos. O contratante recebe essas opções diretamente no JusDinâmico, compara e contrata a mais adequada.



“Após a seleção, o contratante entra em contato diretamente com o correspondente, via telefone, e-mail ou WhatsApp. Também é possível favoritar correspondentes confiáveis para facilitar contratações futuras”, acrescenta Pinheiro.



Para Gian Nunes, a união das soluções reflete uma tendência da advocacia moderna. “A união entre o JusDinâmico e o Correspondente Dinâmico tem como foco permitir ao profissional ampliar seu alcance geográfico, sem precisar de múltiplos sistemas ou processos paralelos”, conclui.



Para saber mais, basta acessar: https://jusdinamico.com.br/