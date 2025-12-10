Aspectos fisiológicos influenciam processo de emagrecimento
Dr. Felipe Cardoso, médico especialista em medicina metabolômica, explica como superar os principais desafios para um processo de emagrecimento saudável
Emagrecer não envolve somente ingestão alimentar, mas fatores socioculturais e ambientais. Uma publicação do Jornal da USP chama a atenção para a importância de buscar profissionais de saúde capacitados, que garantam que o emagrecimento aconteça da forma correta.
“Ainda hoje, muitas pessoas associam o emagrecimento apenas à dieta. Trata-se de um equívoco comum, pois o corpo humano não emagrece apenas com matemática — ele emagrece com fisiologia”, diz o Dr. Felipe Cardoso, médico especialista em medicina metabolômica.
Para ele, há uma série de fatores que interferem no número da balança, isso porque o peso corporal é resultado de um conjunto de sistemas, não apenas da alimentação. Hormônios, inflamação, ritmo do sono, microbiota intestinal, estresse e até o ambiente de trabalho podem influenciar mais no emagrecimento do que a dieta isolada.
“Se sua insulina estiver alta, pode impedir a queima de gordura. Se o seu cortisol estiver muito elevado, vai aumentar o estoque de gordura abdominal. Se sua tireoide estiver lenta, reduz o metabolismo”, exemplifica o médico. “Sua microbiota intestinal desregulada afeta a fome, a saciedade e a inflamação. Emagrecer é um ajuste sistêmico, não apenas nutricional. A alimentação é só uma peça da engrenagem”, diz Dr. Felipe Cardoso.
Questões emocionais
Em nível global, mais de 1 bilhão de pessoas vivem com transtornos de saúde mental, como ansiedade e depressão, segundo dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde.
Segundo o Dr. Felipe Cardoso, questões emocionais, como o estresse, também impactam na perda de peso: “O corpo não diferencia o estresse emocional do estresse físico. Quando estamos ansiosos, o organismo ativa o circuito do cortisol, hormônio de sobrevivência que, em excesso, pode impedir o emagrecimento”.
Quando o cortisol está elevado pode aumentar a fome, reduzir a saciedade, favorecer o armazenamento de gordura, prejudicar o sono e desregular a insulina, gerando mais fome e mais compulsão, como informa o médico. “Por isso, pessoas ansiosas ou sob estresse crônico frequentemente engordam, mesmo fazendo dietas rigorosas. O metabolismo responde ao estado emocional tanto quanto responde ao alimento”, explica.
O Dr. Felipe Cardoso destaca, ainda, que quem tenta emagrecer pode enfrentar desafios comportamentais, como: alimentação emocional, expectativas irreais, dificuldade de manter consistência, autossabotagem, falta de rotina estruturada e sono insuficiente.
A título de exemplo, estudos da Fundação Oswaldo Cruz indicam que 72% dos brasileiros sofrem de doenças relacionadas ao sono, como a insônia.
“A forma de superar isso é unir acompanhamento profissional médico e quando necessário uso de medicações em conjunto a estratégias nutricionais e de neurocomportamento (terapia cognitiva comportamental)”, afirma o médico.
Atividade física
Segundo o Dr. Felipe Cardoso, a atividade física é indispensável para manter o emagrecimento saudável, pois contribui para o aumento da massa muscular e melhora da sensibilidade à insulina.
A prática também ajuda a reduzir marcadores inflamatórios, equilibrar o cortisol e melhorar o humor e o sono, além de preservar o metabolismo durante a perda de peso.
“É comum a pessoa treinar, perder pouca balança e, ainda assim, estar emagrecendo biologicamente, ganhando músculo e perdendo gordura. O treino muda o metabolismo, não apenas o peso”, esclarece.
Acompanhamento médico
O acompanhamento médico pode personalizar o processo de emagrecimento e evitar frustrações. “A medicina de precisão permite analisar vários parâmetros clínicos e laboratoriais importantes, como: hormônios, marcadores inflamatórios, microbiota intestinal, sono, composição corporal, concentração de minerais pelos exames de mineralograma, genética metabólica, perfis de fome e saciedade”, esclarece Dr. Felipe Cardoso.
Assim, prossegue, é possível descobrir o que pode estar travando o processo e montar um protocolo exclusivo: alimentação adequada, treino certo para a composição corporal, ajuste de sono e controle de estresse.
O Dr. Felipe Cardoso frisa que o emagrecimento não é um processo estético, mas de reorganização biológica. “Quando o metabolismo entra em equilíbrio, o corpo emagrece. Por isso, minha abordagem integra metabolismo, comportamento, sono, intestino e composição corporal. Emagrecer é uma construção interna, a estética é só o reflexo do funcionamento biológico correto”, finaliza.
