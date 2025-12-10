Startup busca oferecer longevidade através de tecnologia

Fundada em março de 2025 por ex-executivos da Uber e da WeWork, a Velvion, uma assinatura mensal que oferece exames de sangue, coleta domiciliar, consulta com médicos e uma inteligência artificial com capacidade de traduzir dados complexos em planos de vida para o dia a dia do membro.

Marlos Cruzeiro, cofundador e diretor médico da Velvion, afirma que a iniciativa nasceu da percepção de uma contradição evidente: enquanto diversos setores já operam com dados em tempo real, ele ainda observava pessoas administrando o próprio corpo com base em achismos ou em exames defasados.

“O problema que identificamos é a falta de autonomia. Vimos milhões de pessoas investindo em suplementos, treinos e dietas sem saberem, de fato, do que o corpo precisava. A motivação foi criar uma ferramenta que tirasse o indivíduo do escuro. Queremos substituir a ansiedade da dúvida pela liberdade de saber exatamente como seu metabolismo, hormônios e nutrientes estão operando hoje”, detalha.

Segundo o especialista, a empresa se distancia do modelo de check-up convencional, que costuma se limitar a indicar a presença ou ausência de doenças. Ele observa que, atualmente, grande parte das pessoas busca algo além desse parâmetro mínimo: querem manter vitalidade, clareza mental e um nível de bem-estar que sustente a rotina.

“A Velvion foca na otimização. Analisamos mais de 80 exames não apenas para rastrear riscos, mas para termos uma abordagem de longevidade e otimização real e para responder às questões do dia a dia: por que o cansaço bate à tarde? O sono está reparador? A suplementação está surtindo efeito? O modelo contínuo permite ajustar a rota em tempo real, garantindo que a pessoa esteja operando na sua melhor versão, e não apenas sobrevivendo, para isso usamos marcadores avançados e comprovados, como Apolipoproteína A e B”, informa.

Da prevenção à otimização da saúde

De acordo com o Global Wellness Institute, o mercado global de wellness já supera os US$ 5,6 trilhões e registrou um aumento de aproximadamente 12% entre 2020 e 2022. No Brasil, o setor gira em torno de US$ 100 bilhões, impulsionado principalmente pelas áreas de alimentação saudável e cuidados pessoais. As informações são do site InfoMoney.

Diante desse cenário, um dos focos da Velvion é adaptar à realidade brasileira a tendência global de Health Optimization. No Brasil, o movimento é impulsionado por uma geração que já investe em bem-estar (academia, nutrição, estética), mas que muitas vezes não tem uma referência embasada.

“Globalmente, as pessoas perceberam que não precisam esperar um sintoma aparecer para cuidar de si. A tendência de Health Optimization que lideramos traz a inteligência de dados para essas escolhas. É parar de gastar recursos tentando adivinhar o que funciona e passar a tomar decisões baseadas na sua própria biologia”, explica.

Conectar o que hoje funciona de forma fragmentada

Marlos observa que quem tenta aprimorar a própria saúde frequentemente se depara com orientações desconectadas, vindas de profissionais que não dialogam entre si. “O cardiologista olha o coração, o nutricionista olha a dieta, mas ninguém une as pontas”, acrescenta.

Segundo ele, a IA da Velvion processa a complexidade dos mais de 80 exames para identificar padrões invisíveis a olho nu. Nesse modelo, o especialista atua como um estrategista de saúde: valida os dados, interpreta os achados e traduz a ciência em um plano seguro e aplicável. “O médico garante que a busca por performance seja feita com responsabilidade clínica, oferecendo uma visão integrada que faltava no mercado”, enfatiza.

Próximos passos

Para os próximos anos, o cofundador afirma que o objetivo é transformar a Velvion no “painel de controle” da saúde dos membros. A empresa pretende integrar novas fontes de informação para entender, com maior precisão, como o estilo de vida impacta a saúde diariamente.

“A evolução natural é expandir para testes genéticos e metabólicos, centralizando tudo em um único lugar. Queremos que a Velvion seja a ferramenta definitiva para quem deseja entender, rastrear e melhorar sua existência com base em fatos, não em suposições”, conclui.

Para mais informações, basta acessar: https://www.velvion.com.br/