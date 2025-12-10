Congresso nacional reunirá líderes de ESG e sustentabilidade

Nos dias 13 e 14 de maio de 2026, São Paulo será palco do 3º Congresso Nacional de ESG, reunindo líderes e especialistas no Centro de Convenções do Wyndham Ibirapuera Convention Plaza. O evento promove discussão sobre o futuro do ESG e sustentabilidade, além de práticas responsáveis em Governança Ambiental, Social e Corporativa (ESG).

A programação abordará temas cruciais, como o combate à violência contra à mulher, saúde mental e bem-estar dos colaboradores (norma NR-1), felicidade no trabalho, mudanças climáticas, transição energética, conservação da biodiversidade, inclusão social, inteligência artificial (IA), economia circular, engenharia ambiental, integração de metas ESG nas operações empresariais, governamentais e cooperativas.

Com o tema central “A Nova Era do ESG: Coragem para Agir, Consciência para Transformar”, o congresso buscará fomentar a troca de experiências e o networking entre os principais players do mercado, incentivando a colaboração e o avanço de práticas ESG em todas as esferas da economia.



Alguns dos palestrantes confirmados são: Márcio Gomes (Jornalista, Apresentador do CNN Sustentabilidade e CNN Prime Time), Raquel Henriques (Jaguar Land Rover), Helvio Kanamaru (Samsung), Fredrico De Marchi (Microsoft), Gustavo Vilardo (SKY), Filipe Alvarez (Azul), João Zeni (Electrolux), Julio Vieira (HCor), Alexandro Gandur (EMS), Isabela Malpighi (Pepsico), Ronaldo Bretas (Linea), Jose Loureiro (Bradesco Seguros), Petrina Santos (Volkswagen Financial Services), Andressa Borba (Leroy Merlin), Gabriel Prudlik (Diageo), João Pínola (Engie), Eduardo Porciuncula (Votorantim Cimentos), Mônica Vargas (CIEE), Rodrigo Mucelin (Brasilprev), Marina Muto (Hospital Sírio-Libanês), entre outros.

Cristiano Lagôas, presidente da Associação Brasileira de ESG, responsável pela organização do evento, destaca a relevância do congresso: “ESG e sustentabilidade são pilares fundamentais para as organizações que desejam prosperar em um cenário de transformação constante. Este congresso é uma oportunidade para líderes e profissionais se inspirarem e explorarem novas abordagens para um mundo melhor para todos”.

Para mais informações e inscrições antecipadas com desconto, basta acessar: www.congressodeesg.org.br