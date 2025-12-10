Polpharma Biologics e Libbs Farmacêutica assinam acordo de licenciamento para um biossimilar para doenças autoimunes
A Polpharma Biologics, empresa biofarmacêutica líder especializada no desenvolvimento e fabricação de biossimilares, tem o prazer de anunciar a assinatura de um acordo de licenciamento histórico com a empresa brasileira Libbs Farmacêutica! Por meio dessa parceria estratégica, a Libbs Farmacêutica obterá direitos exclusivos para comercializar um biossimilar de ponta para doenças autoimunes no mercado brasileiro, que está em rápido crescimento.
A Polpharma Biologics mantém total responsabilidade pelo desenvolvimento e fabricação do biossimilar. A Libbs Farmacêutica deterá uma licença exclusiva para a comercialização, marketing e distribuição do biossimilar no Brasil. Essa colaboração abre novas e empolgantes oportunidades e demonstra o compromisso comum de ambas as empresas em fornecer terapias inovadoras e acessíveis aos pacientes.
“Entrar no mercado brasileiro com um biossimilar é um passo significativo para a Polpharma Biologics e reflete a nossa missão contínua de ampliar o acesso a tratamentos biológicos de alta qualidade e acessíveis em todo o mundo”, disse Anjan Selz, CEO da Polpharma Biologics. “Nossa colaboração com a Libbs Farmacêutica, uma empresa com profundo conhecimento do mercado brasileiro, nos proporciona uma sólida experiência comercial. Combinada às nossas capacidades de desenvolvimento e fabricação, essa parceria ampliará significativamente o acesso a terapias biológicas para pessoas no Brasil que vivem com doenças autoimunes.”
“Atualmente, tratamos mais de 15 milhões de pacientes com nossos produtos. Essa parceria com a Polpharma Biologics está totalmente alinhadaàestratégia da Libbs de investir em um portfólio diversificado de medicamentos, com potencial para ampliar ainda mais o acesso da população brasileiraàsaúde”, afirma Alcebíades de Mendonça Athayde Junior, CEO da Libbs.
Essa terapia moderna oferece uma opção eficaz e bem tolerada para pacientes com doenças autoimunes. O medicamento biossimilar ainda está em desenvolvimento e espera-se que seja submetidoàaprovação da Anvisa em três anos.
Sobre a Polpharma Biologics
A Polpharma Biologics é uma empresa biofarmacêutica dedicada ao desenvolvimento e fabricação de biofármacos e biossimilares para mercados globais. Nossa unidade suíça, especializada em biossimilares, gerencia toda a cadeia de valor: da seleção de produtos e alocação de investimentosàexecução de programas e monetização de ativos. Isso garante um progresso rápido, do conceito ao lançamento, em estreita colaboração com nossos parceiros globais.
O portfólio de biossimilares da Polpharma Biologics inclui uma variedade de programas de alto valor, abrangendo desde o desenvolvimento inicial até as fases comerciais. Nossa equipe internacional de especialistas sêniores possui ampla experiência em liderança de programas, estratégia regulatória, integração de CMC, desenvolvimento de dispositivos, supervisão clínica e garantia de qualidade. Trabalhando com CDMOs de confiança, fornecemos biossimilares completos, desde o desenvolvimento da linha celular até os produtos acabados, em diversas áreas terapêuticas importantes. Nossos parceiros comerciais ajudam a garantir que pacientes em todo o mundo tenham acesso a esses medicamentos.
Nossa missão é acelerar o acesso a medicamentos biológicos. Para isso, mantemos um portfólio robusto e crescente de biossimilares em desenvolvimento. Mais informações: https://polpharmabiologics.com/
Sobre a Libbs
A Libbs é uma empresa farmacêutica 100% brasileira com o propósito de transformar conhecimento em saúde. Para oferecer produtos e soluções de alta qualidade, trabalhamos de forma colaborativa em um processo de melhoria contínua e investimos em pesquisa e inovação. Com 67 anos de história e 4.000 colaboradores, estamos, pelo oitavo ano consecutivo, entre as melhores empresas para trabalhar no Brasil, segundo o GPTW (Great Place to Work). Nossas especialidades incluem cardiologia, dermatologia, gastroenterologia, ginecologia, hematologia, oncologia, sistema nervoso central e sistema respiratório.
Em 2024, levamos cuidados de saúde a mais de 15 milhões de pessoas por meio de um portfólio composto por 97 marcas de produtos em mais de 200 apresentações, nas categorias de referência, similares, quimioterápicos e biossimilares (anticorpos monoclonais). Nossa Biotec é a primeira fábrica de anticorpos monoclonais em escala industrial do Brasil e, em 2024, ganhou uma planta-piloto dedicada ao desenvolvimento de biomoléculas, ampliando bioprocessos e produzindo material clínico para estudos por meio de parcerias ou como CDMO.
Investimos cerca de 10% da nossa receita em P&D e mantemos iniciativas como o Programa de IncentivoàPesquisa (PIP), que apoia estudos clínicos independentes. Apoiamos causas e campanhas que orientam a população sobre prevenção, diagnóstico precoce e tratamento. Estamos sempre abertos ao desenvolvimento de novos projetos de parceria. Mais informações podem ser encontradas em www.libbs.com.br.
Contato:
Rupert Birkett-Eyles
Rupert.birketteyles@ruderfinn.com
+44(0) 7876163218
