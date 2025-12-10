Décimo terceiro salário fortalece o planejamento financeiro

O 13º salário chega como um respiro bem-vindo no fim do ano. O pagamento extra, garantido a trabalhadores com carteira assinada, aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), representa 1/12 do salário por mês trabalhado e costuma ser dividido em duas parcelas, a primeira até o fim de novembro e a segunda até 20 de dezembro, conforme a legislação da Lei nº 4.749.

O benefício pode ser administrado de diferentes formas, mas uma das principais prioridades deve ser colocar as contas em dia e reduzir o endividamento. Um estudo realizado pelo MeuTudo, em 2025, revelou que 53% dos brasileiros afirmam usar o 13º salário para pagar dívidas ou quitar contas atrasadas, o que indica que boa parte da população já enxerga esse recurso como uma oportunidade concreta de reorganizar o orçamento e recuperar o controle da vida financeira.

Fábio Drumond, especialista em Finanças e Controladoria e CCO do MeuCashCard, uma gestora de cartões focada em atender às demandas específicas dos servidores públicos, explica que planejar o uso desse dinheiro com antecedência é essencial para evitar gastos impulsivos e começar o próximo ano com estabilidade.

“O décimo terceiro salário é uma ótima oportunidade para quitar dívidas, se organizar financeiramente para o próximo ano e até planejar investimentos. Pensar com antecedência em como usar esse dinheiro é essencial para que ele não desapareça junto com as promoções de fim de ano ou acabe sendo direcionado a escolhas impulsivas”, afirma.

Ele reuniu recomendações importantes para administrar o benefício com equilíbrio:

Quitar dívidas

A pesquisa do MeuTudo reforça a importância de resolver pendências com todo dinheiro extra que entrar na conta. Drumond reforça que a decisão é considerada positiva, já que priorizar o pagamento de débitos é uma das formas mais eficazes de recuperar o controle do orçamento e reduzir o estresse financeiro. Ao destinar parte do 13º para zerar pendências, o consumidor evita o acúmulo de juros e libera espaço no orçamento mensal, criando margem para planejar o futuro com mais tranquilidade.

“Usar o 13º para quitar dívidas é uma das decisões mais acertadas que alguém pode tomar. Cada conta paga é um peso que sai das costas e um passo em direção à liberdade financeira. O importante é não enxergar o benefício apenas como um dinheiro extra, mas como uma ferramenta para reorganizar a vida financeira e começar o próximo ano com mais fôlego e tranquilidade”, avalia Drumond.

Organizar os gastos de fim de ano

Organizar as contas e os gastos das festas de fim de ano, presentes, ceia, confraternizações e viagens ajuda a impedir que o 13º salário se esgote antes de trazer alívio financeiro. Assim, dá para definir limites por categoria, manter o orçamento sob controle e reduzir o risco de começar o ano seguinte no vermelho, quando chegam novas faturas e tributos.

“Criar uma planilha simples ou utilizar aplicativos de controle financeiro pode ser um ótimo ponto de partida. Ao visualizar os gastos com antecedência, o consumidor consegue equilibrar melhor as escolhas e priorizar o que realmente importa. Com um pouco de planejamento, é possível celebrar, presentear e ainda manter o equilíbrio financeiro”, orienta Drumond.

Planejar investimentos futuros

Organizar investimentos é fundamental para garantir segurança financeira e transformar renda em patrimônio. O 13º salário, quando bem administrado, pode ser o ponto de partida para criar uma reserva de emergência, diversificar aplicações ou alcançar metas de médio e longo prazo.

A pesquisa revelou, também, que apenas uma minoria dos brasileiros (13%) pretende investir o valor ou destiná-lo a metas de longo prazo. Já uma análise do Instituto Locomotiva e QuestionPro aponta um dado preocupante: 21% dos entrevistados afirmaram que devem aplicar parte do benefício em apostas ou loterias, comportamento considerado de alto risco.

“A educação financeira é o que diferencia uma boa decisão de um impulso. Usar o 13º salário em casas de aposta ou loteria pode gerar um novo problema. Investir exige reflexão, constância e propósito. O caminho é planejar com consciência e fazer o dinheiro trabalhar a seu favor”, destaca o CCO do MeuCashCard.

Se utilizado de forma equilibrada, o 13º salário pode se transformar em um instrumento para a estabilidade financeira. O segredo está em usar o benefício com propósito, quitando dívidas, organizando os gastos e planejando o futuro com consciência.