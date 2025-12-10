Saber Viver ganha transmissão diária e chega a Portugal

O Saber Viver, programa idealizado pela terapeuta e multiempresária Melissa Paula, inicia uma nova fase. A atração, que prioriza bem-estar, saúde e qualidade de vida, estreia sua nova temporada com expansão na grade, transmissão diária e chegada à rede nacional e também a Portugal.

O programa, que até então era transmitido somente nas manhãs de sábados, às 9h, agora também se faz presente durante a semana, às 6h, na TV Alterosa, afiliada do SBT em Minas Gerais. Além de estar no dia a dia dos mineiros, o programa também faz parte da grade de conteúdos da emissora Com Brasil TV, com alcance nacional e internacional. Com exibição às 8h, o Saber Viver está disponível para o público do estado de São Paulo e Grande São Paulo pela TV aberta digital 53.2 e também pelas operadoras Sky, Net, Claro, Oi e Vivo para países como Portugal.

Fundado com a proposta de “oferecer um conteúdo terapêutico de forma leve e natural”, o Saber Viver foca em temas como saúde, comportamento, empreendedorismo, bem-estar e qualidade de vida. A atração oferece espaço para profissionais que buscam ampliar sua autoridade e visibilidade por meio de “conteúdo sério, acolhedor e relevante”.

Para a apresentadora Melissa Paula, o programa nasceu de uma inspiração pessoal e do desejo de ajudar a classe profissional das áreas terapêuticas e estéticas a levar conteúdo de qualidade e conhecimento aos telespectadores, falando de bem-estar e incentivando o público a cuidar melhor da saúde.

De acordo com Melissa, “o sucesso da proposta já rendeu diversos prêmios nacionais e internacionais, reforçando o impacto do projeto no mercado televisivo. Com a nova temporada e sua ampla expansão, o Saber Viver reforça seu papel como um dos principais programas dedicados ao bem-estar e ao desenvolvimento humano, alcançando cada vez mais lares no Brasil e no mundo”.