EVER Trade Marketing recebe sete troféus no prêmio POPAI

A EVER Trade Marketing, ex-SPAR Brasil, foi premiada em sete projetos distintos no Prêmio POPAI Brasil 2025, que reconhece as melhores práticas de execução no ponto de venda em todo o País. A empresa conquistou posições nas subcategorias Excelência Comercial, Eficiência e Melhor Execução Criativa, com campanhas realizadas em parceria com clientes como Lindt, NIVEA, Mars Petcare e Suvinil. A marca também recebeu troféu por um case em parceria com a Involves.

Os troféus obtidos nesta edição foram distribuídos entre as seguintes iniciativas:

Sobrevoando o Mundo das Cores – Suvinil – Ouro na subcategoria Melhor Execução Criativa;

Páscoa Lindt 2025 – Prata, na subcategoria de Excelência Comercial;

Natal Lindt 2024 –Bbronze, na subcategoria de Excelência Comercial;

Viva o Espírito Caramelo – Mars Petcare – Bronze, na subcategoria Melhor Execução Criativa – Canal Alimentar;

Roteirização Inteligente - NIVEA – Bronze, na subcategoria Eficiência;

Bumba Meu Boi Suvinil – Prata na subcategoria Melhor Execução Criativa – Canal Construção & Home Center;

Reconhecimento por imagem Red Bull em parceria com a Involves - Ouro na subcategoria Excelência no trade.

A premiação, promovida pela Associação Brasileira de Marketing no Varejo (POPAI Brasil), teve sua cerimônia realizada no dia 25 de novembro, em São Paulo (SP), reunindo os principais profissionais da indústria, agências e varejo.

“O Prêmio POPAI é uma das principais premiações do mercado e reconhece a excelência no ponto de venda. Estar entre os premiados reforça o compromisso da EVER Trade com a inovação, a execução consistente e o impacto real no varejo. Cada projeto premiado traduz nossa capacidade de unir inteligência de dados, operação em campo e criatividade para entregar valor às marcas e ao shopper”, afirma Jonathan Dagues, CEO da EVER Trade Marketing.

Os projetos contemplados destacam diferentes frentes de atuação no ponto de venda, com destaque para campanhas sazonais, estratégias de visibilidade em canais de alto impacto e roteirização inteligente baseada em dados, como no caso da marca NIVEA. A participação da EVER Trade também reforçou sua presença como oferecimento da edição 2025.

A empresa também já conta com reconhecimento internacional no Shop! Global Awards, com premiações em categorias de Field & In-Store Promotion e Visual Merchandising & Window Dressing, sendo uma das poucas representantes brasileiras a alcançar esse nível. Além disso, a marca já tem outros 12 troféus conquistados em edições anteriores do Prêmio POPAI Brasil, consolidando sua posição entre as empresas mais premiadas do setor.

Com presença nacional e foco em inteligência aplicada à execução, a companhia desenvolve soluções que conectam marcas, consumidores e varejo por meio de uma atuação orientada a resultados.