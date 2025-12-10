Heineken® convida o público a trocar áudios longos por cerveja no bar
Como parte da campanha Social Off Socials, a ação “Podia ser uma Heineken® (Could Have Been a Heineken®) transforma áudios de WhatsApp em cervejas, incentivando encontros fora das telas
compartilheSIGA
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
SÃO PAULO, Dec. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Heineken® segue incentivando conexões reais entre as pessoas com a ação Podia Ser Uma Heineken® (Could Have Been a Heineken®) que convida as pessoas a trocarem os longos áudios do WhatsApp por conversas presenciais.
Inspirada no fato de que o Brasil é o país que envia quatro vezes mais mensagens de voz no aplicativo do que qualquer outro país - segundo a Meta -, a marca decidiu dar um novo destino a esses áudios: o bar. Para participar, basta encaminhar um áudio de pelo menos três minutos, com a marcação de encaminhado, para o BOT oficial de Heineken® no WhatsApp. Após confirmar que tem mais de 18 anos e aceitar os termos de participação, o BOT responde com um voucher para trocar por uma Heineken® por CPF em um bar parceiro disponível no site da ação.
“Acreditamos que as melhores conversas acontecem fora das telas. A ação ‘Podia ser uma Heineken®’ reforça esse convite para que as pessoas se desconectem do digital e se reconectem entre si. Mais do que uma promoção, é um lembrete de que experiências reais continuam sendo o que realmente nos aproxima”, afirma Williane Vieira, gerente de Marketing da Heineken® no Brasil.
Criada pela agência LePub e parte da campanha Social Off Socials, a ação acontece de forma presencial em São Paulo e no Rio de Janeiro. Cada CPF tem direito a um voucher gratuito, válido por tempo limitado após a emissão. A recomendação é gerar o código já estando no bar.
“Para ilustrar os longos áudios enviados pelas pessoas, principalmente por nós, brasileiros, exploramos diferentes formatos de mídia OOH, como envelopamento de trens, grandes e longas telas digitais que mostram o desenho de gravação de um áudio, que termina com a assinatura da campanha: Podia ser uma Heineken. Porque a provocação é justamente essa: em vez de longos áudios que impedem as pessoas de se conectarem na vida real, por que não conversarem pessoalmente desfrutando de uma Heineken?”, conta Laura Esteves, CCO da LePub São Paulo.
Além de mídia OOH, a campanha também contempla influenciadores e mídias digitais.
Bares participantes
São Paulo
- O Pasquim (Vila Madalena)
- O Pasquim (Mercadão)
- O Pasquim (Zona Norte)
- Martin Bar (Tatuapé)
- Beleléu (Barra Funda)
- Cazeco (Pompéia)
- Chimichurri Parrilla (Perdizes)
- Caju Bar (Vila Mariana)
- Fortunato (Vila Mariana)
- Bira Bar (Mirandópolis)
Rio de Janeiro
- Small Riders (Recreio dos Bandeirantes)
- Blue Note Rio (Copacabana)
- Bar Satay (Botafogo)
- Fatchia (Glória)
- Pato com Laranja (Barra da Tijuca)
Social Off Socials
A campanha Social Off Socials nasceu de uma pesquisa encomendada pela Heineken®, que revelou um aumento expressivo no tempo de tela entre adultos, especialmente nas redes sociais. O filme global, criado pela agência LePub Milão, é estrelado por Joe Jonas e conta também com a participação da criadora de conteúdo brasileira Camila Coutinho, entre outros influenciadores, reforçando a ideia de que socializar na vida real é uma forma simples e recompensadora de equilibrar o tempo online.
Ficha técnica
Heineken Brazil
Cecilia Bottai Mondino - VP Marketing
Eduardo Picarelli - Sr Director Heineken BU
Igor de Castro - Heineken Brand Director
Williane Vieira - Heineken Brand Manager
Giullia Gonçalves - Brand Analyst
Fernanda Saboya - Consumer Connections Director
Luiza Agostini - Consumer Connections Manager
Maria Rivaz - Media Specialist
Rafael Golfe - Sr Manager Corporate Comms
Karina Otsubo - Corporate Comms Coordinator
Adriana Teixeira - Sr Manager Brand PR & Influence
Camille Nunes - Manager Brand PR & Influence
Eduardo Paiva - Digital & Data
Stefanny Jeronimo - Digital & Data
William Mazzucatto - Trade Marketing Manager
LePub Brazil
CSO & Partner: Aldo Pini
COO: Aline Garcia
CCO: Laura Esteves
Executive Creative Director: Greg Kickow e Rafael Alves
Creative Director: Yan Prado e Leandro Vilas
Associate Creative Director: Caio Lima
Copywriter: Victor Sotero
Art Director: Arthur Mourão e Samoel Junqueira
Account Director: Juliana Dantas
Account Manager: Marina Roge e Lucas Araque
Account Supervisor: Marcella Marigo
Account Executive: Rayani Tobias
Account Assistant: João Vitor Paixão
Creative Production Director: Caio Rodrigues e Mariana Hermeto
Creative Producer: Bea Brandão, Fernanda Ceratti, Camila Guedes, Yuri Westermann e Gustavo Hessel
Content Director: Dayana Teixeira
Content Manager: Thais Vargas
Content Supervisor: Karina Silva
Community Manager: Thais Montenegro
Strategy Director: Marília Duran
Strategy Manager: Estela De Luca e Bruna Coelho
Media Director: Priscilla Leite
Media Manager: Jussara Bezerra e Gustavo Cardoso
Media Supervisor: Lucas Gimenez, Raquel Lopes e Carla Tassi
Media Assistant: Eric Bueno e João Marinho
Executive Business Intelligence Director: Jessica Nahal
Business Intelligence Manager: Gabriela Jung
Business Intelligence Supervisor: Maiara Amaral
Chief Communications Officer: Paula Ganem
Communications Manager: Mafê Malozzi
LEMA+
Leandro Matulja | CO-Founder & CEO
Leticia Zioni | CO-Founder & COO PRESS LEMA
Gui Maia | Partner & CCO
Account Manager: Maria Puebla
Services and Project Manager: Felipe Klingelhoefer
Creative Strategy Manager: Felipe Vaitsman
Creative Strategy Coordinator: Sidney de Oliveira
Creative Copywriter: Thales Ferreira
Creative Art Director: Daniel Magalhães
Community & Influencer Coordinator: Gabriela Rossi
Community & Influencer Specialist: Maiara Vieira
Press Officer Manager: Luís Dolci
Press Coordinator: Letícia Saraiva
Press Officer: Isabella Gomes
Press Officer: Mayara Grosso
Press Officer Assistant: Fernando Bocardo
DENTSU CREATIVE
Executive Business Director: Caroline Bassi
Media Director: Raphael Cunha
Media Manager: Marcelo Barbosa
Business Manager: Ana Carla Melo Sartori
Business Supervisor: Julia Santos
Media Supervisor: Jullyana Ferreira
Media Senior Analyst: Maria Eduarda Custodio
CÍRCULO CRM
Business Manager: Camila Moura
Copywriter: Marina Costa
Designer: Polyana Tarquinio
Senior strategist: Nathalia Farkas
Senior analyst: Otávio Ikegami
Marketing Cloud Analyst: Joice Felix
Data Analyst: Paulo Bani
Desenvolvimento Tecnológico - PLUGH
Sobre o Grupo HEINEKEN
O Grupo HEINEKEN chegou ao Brasil em maio de 2010, após a aquisição da divisão de cerveja do Grupo FEMSA. Em 2017, fortaleceu sua presença no país com a aquisição da Brasil Kirin, consolidando-se como o segundo maior player do mercado brasileiro de cervejas. Hoje, a companhia emprega mais de 13 mil pessoas e opera 13 unidades produtivas – sendo 12 cervejarias e duas microcervejarias – além de construir sua 14ª cervejaria em Passos (MG).
Com sede em São Paulo, o portfólio da companhia inclui marcas como Heineken®, Amstel, Amstel Ultra, Eisenbahn, Eisenbahn Unfiltered, Sol, Baden Baden, Blue Moon, Lagunitas, Devassa, Tiger, Bavaria, Glacial, Kaiser, No Grau, Schin e Amstel Vibes. No segmento de não alcoólicos, estão presentes Heineken® 0.0, Sol Zero, CLASH’D, FYS, Itubaína, Viva Schin, Skinka e Água Schin.
O Grupo HEINEKEN no Brasil é subsidiário da HEINEKEN NV, maior cervejaria da Europa. Mais informações no site e nos perfis da companhia no LinkedIn e Instagram.
Informaçõesàimprensa:
Agência Lema
Leandro Matulja / Letícia Zioni / Guilherme Maia
Mayara Grosso
mayara@agencialema.com.br
Isabella Gomes
isabella.gomes@agencialema.com.br
Fernando Bocardo
fernando@agencialema.com.br
Sobre a LePub
A LePub, agência do Publicis Groupe, foi criada combinando excelência criativa com a melhor experiência em dados, mídia e tecnologia da indústria. Acreditamos na transcendência das comunicações tradicionais, com foco em ajudar as marcas a se integraremàvida cotidiana das pessoas, oferecendo experiências culturalmente relevantes, alimentadas por amplos dados globais e criatividade de classe mundial. Reconhecida como a “Agência Criativa do Ano” pela WARC em 2022 e 2023, e listada no ranking Contagious Pioneers de 2022, a LePub é o lugar onde as marcas encontram a cultura. Desde sua criação, a LePub se expandiu e hoje conta com uma rede global de 10 agências ao redor do mundo.
Foto deste comunicado disponível em: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b6f8eb07-2b07-4d64-bb67-7aa0fb637eaf/pt
GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9600069)