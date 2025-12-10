Gilbarco Veeder-Root completa 65 anos de atuação no Brasil com foco no futuro

De fornecedora de equipamentos para postos de combustíveis, a Gilbarco Veeder-Root se transformou em parceira tecnológica do setor de mobilidade, com soluções que integram abastecimento, pagamentos digitais, eletrificação e gestão de frotas. Hoje, a operação brasileira é a terceira maior do grupo no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da Europa.

“O mercado mudou e nós evoluímos com ele. Seguimos comprometidos com o setor de combustíveis, mas ampliamos nossa atuação para atender também às novas demandas de mobilidade e sustentabilidade”, afirma Bruno Rosa, presidente da Gilbarco Veeder-Root para a América Latina.

A história da empresa no Brasil começou em 1959, com a instalação da primeira fábrica na Zona Oeste de São Paulo. Desde então, a operação local desempenhou papel importante na evolução tecnológica do setor, com contribuições em sensores de tanques, automação e monitoramento ambiental.

A unidade brasileira realizou customização de equipamentos para as particularidades do país — como combustíveis com composições diversas (etanol, GNV, gasolina C), variações de voltagem e condições logísticas desafiadoras. Essa capacidade de adaptação levou ao desenvolvimento de soluções como a bomba Atlas X, projetada por engenheiros brasileiros para o mercado norte-americano. O modelo será o primeiro equipamento produzido no Brasil a ser exportado para os Estados Unidos, após o reconhecimento da unidade local como fábrica global da Gilbarco Veeder-Root.

A Gilbarco Veeder-Root faz parte da Vontier, grupo global de tecnologia industrial com foco em mobilidade, energia e automação. Essa integração tem ampliado o escopo de atuação da empresa, com destaque para soluções em meios de pagamento e gestão de grandes frotas.

Um exemplo é a Invenco, empresa do grupo especializada em terminais de pagamento embarcados, que está sendo integrada às bombas e carregadores da Gilbarco, agregando recursos de autoatendimento, mídia e conectividade.

Entre os destaques da nova fase estão o sistema FlexPay6 — tecnologia embarcada que une segurança transacional com funcionalidades de mídia — e a estruturação da Vontier Fleet, unidade dedicada a soluções para frotas, mineradoras e transportadoras, com foco em eficiência energética e digitalização de operações.

A empresa também vem investindo em projetos ligados à transição energética e à inclusão. Um dos destaques é o piloto em parceria com a Universidade de São Paulo (USP) para produção de hidrogênio a partir de etanol. Internamente, foram criadas células de produção acessíveis a todos os gêneros e promovida a exportação de talentos latino-americanos para posições globais. A Gilbarco também apoia ONGs na região em áreas como reflorestamento e saúde.

“Hoje somos uma empresa industrial de tecnologia em mobilidade. Desenvolvemos soluções para combustíveis fósseis, eletrificação, GNV, LPG, hidrogênio e estamos iniciando nossa entrada em e-fuels. A bomba de gasolina continua sendo uma linha estratégica para nós — e representa uma parte essencial do ecossistema que construímos. Mas hoje ela vem embarcada com inteligência, conectividade e novos recursos”, explica Bruno Rosa.

Para ele, o Brasil deve assumir papel central na expansão global da marca. “Queremos ser protagonistas na transição energética e apoiar nossos parceiros com tecnologia confiável e customizada. A bomba de combustível não é apenas um produto: é um ponto de conexão com o futuro da mobilidade”, conclui.