Criada pela MONIN, a Bartender Virtual usa inteligência artificial para auxiliar na criação de bebidas, alcoólicas ou não, com praticidade. Disponível via WhatsApp, a ferramenta oferece receitas e combinações personalizadas, utilizando o portfólio da marca e tipos variados de ingredientes, visando o preparo facilitado e diversificado.

10/12/2025 10:49

Bartender Virtual de MONIN conecta tecnologia e coquetelaria crédito: DINO

A inteligência artificial (IA) tem se integrado cada vez mais ao cotidiano das pessoas, e agora essa tecnologia alcança o universo das bebidas por meio da Bartender Virtual, uma ferramenta digital lançada pela MONIN, marca de soluções aromáticas para bebidas e gastronomia. Disponível pelo WhatsApp, a plataforma combina tecnologia e criatividade para auxiliar na criação de bebidas alcoólicas e não alcoólicas com foco em praticidade e diversidade.

Com base no portfólio MONIN e em ingredientes do dia a dia, a ferramenta oferece receitas, sugestões personalizadas e dicas de preparo, demonstrando o potencial de aplicação dos produtos da marca em diferentes contextos.

“Observamos um interesse crescente do consumidor por soluções que unam conveniência e personalização no preparo de bebidas”, afirma Thiago Zanon, diretor comercial e marketing da MONIN. “A Bartender Virtual atua como uma facilitadora, tornando a criatividade da coquetelaria acessível a todos”, complementa.

Desenvolvida em parceria com especialistas em mixologia e tecnologia, a ferramenta se adapta às preferências e necessidades de cada usuário, fornecendo sugestões para diversas ocasiões, desde um café no escritório até um drink em eventos ou momentos de relaxamento. Além de facilitar a criação de receitas em casa, a solução também pode ser utilizada por profissionais de bares e restaurantes, contribuindo para aprimorar conhecimentos e ampliar repertório no desenvolvimento de novas receitas.

A interação com a plataforma é simples e intuitiva: basta enviar uma mensagem para o número (11) 99714-6650 no WhatsApp e iniciar a conversa. O usuário pode indicar seu perfil de uso — consumidor, bartender ou revendedor —, tirar dúvidas, pedir receitas ou até mesmo enviar fotos de ingredientes disponíveis para que a Bartender Virtual sugira o passo a passo de preparos. O uso da ferramenta é permitido apenas a usuários acima de 18 anos.



Website: https://www.monin.com.br/

