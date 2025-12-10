Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Busca por brinquedos educativos cresce em 2025

O aumento expressivo nas buscas por brinquedos educativos reflete uma mudança no comportamento das famílias brasileiras.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
10/12/2025 10:25

compartilhe

SIGA
x
Busca por brinquedos educativos cresce em 2025
Busca por brinquedos educativos cresce em 2025 crédito: DINO
Levantamentos recentes indicam que o mercado de brinquedos no Brasil segue em crescimento. Segundo dados de entidades de análise e do setor, o segmento de brinquedos educativos e de desenvolvimento infantil ganha cada vez mais espaço — impulsionado pela demanda por produtos que estimulem aprendizado e experiências lúdicas nas famílias.

De acordo com um relatório divulgado em 2025 pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos (ABRIN), os brinquedos educativos têm sido apontados como alternativa ao uso excessivo de telas, promovendo o desenvolvimento infantil por meio do brincar.

Ainda segundo a ABRIN, o setor brasileiro de brinquedos registrou crescimento de cerca de 36% nas vendas entre 2020 e 2024 — passando de R$?7,5?milhões para R$?10,2?milhões.

A diversificação dos consumidores e a valorização de brinquedos que estimulam criatividade, lógica, coordenação e interação — como blocos de montar, jogos de tabuleiro e kits educativos — refletem uma mudança no comportamento de compra.

No cenário global, um levantamento da consultoria Fortune Business Insights projeta crescimento sustentável do mercado de brinquedos educacionais. Estima-se que o segmento global, avaliado em US$?66,22?bilhões em 2024, alcance US$?126,02?bilhões até 2032 — com uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 8,47%.

Esse movimento coincide com mudanças no perfil de consumo e nas práticas educativas: há maior interesse por brinquedos que favoreçam a autonomia, o raciocínio, a criatividade e o desenvolvimento integral da criança — fatores que reforçam o papel educativo do brincar, além do lúdico. A expansão do segmento de brinquedos educativos também é impulsionada pela incorporação de princípios de desenvolvimento infantil nas famílias e na indústria.

A combinação de dados de mercado e tendências comportamentais sugere que a demanda por brinquedos educativos deve se manter em expansão. Para fabricantes e varejistas, o desafio será atender às expectativas de qualidade, segurança e estímulo ao desenvolvimento, alinhando-se às mudanças nas preferências das famílias.


Website: https://brincasa.com.br

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay