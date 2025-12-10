Mundo Corporativo
Busca por brinquedos educativos cresce em 2025
O aumento expressivo nas buscas por brinquedos educativos reflete uma mudança no comportamento das famílias brasileiras.
Carregando...
10/12/2025 10:25
compartilheSIGA
Levantamentos recentes indicam que o mercado de brinquedos no Brasil segue em crescimento. Segundo dados de entidades de análise e do setor, o segmento de brinquedos educativos e de desenvolvimento infantil ganha cada vez mais espaço — impulsionado pela demanda por produtos que estimulem aprendizado e experiências lúdicas nas famílias.
De acordo com um relatório divulgado em 2025 pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos (ABRIN), os brinquedos educativos têm sido apontados como alternativa ao uso excessivo de telas, promovendo o desenvolvimento infantil por meio do brincar.
Ainda segundo a ABRIN, o setor brasileiro de brinquedos registrou crescimento de cerca de 36% nas vendas entre 2020 e 2024 — passando de R$?7,5?milhões para R$?10,2?milhões.
A diversificação dos consumidores e a valorização de brinquedos que estimulam criatividade, lógica, coordenação e interação — como blocos de montar, jogos de tabuleiro e kits educativos — refletem uma mudança no comportamento de compra.
No cenário global, um levantamento da consultoria Fortune Business Insights projeta crescimento sustentável do mercado de brinquedos educacionais. Estima-se que o segmento global, avaliado em US$?66,22?bilhões em 2024, alcance US$?126,02?bilhões até 2032 — com uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 8,47%.
Esse movimento coincide com mudanças no perfil de consumo e nas práticas educativas: há maior interesse por brinquedos que favoreçam a autonomia, o raciocínio, a criatividade e o desenvolvimento integral da criança — fatores que reforçam o papel educativo do brincar, além do lúdico. A expansão do segmento de brinquedos educativos também é impulsionada pela incorporação de princípios de desenvolvimento infantil nas famílias e na indústria.
A combinação de dados de mercado e tendências comportamentais sugere que a demanda por brinquedos educativos deve se manter em expansão. Para fabricantes e varejistas, o desafio será atender às expectativas de qualidade, segurança e estímulo ao desenvolvimento, alinhando-se às mudanças nas preferências das famílias.
Website: https://brincasa.com.br
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO