Busca por brinquedos educativos cresce em 2025

Levantamentos recentes indicam que o mercado de brinquedos no Brasil segue em crescimento. Segundo dados de entidades de análise e do setor, o segmento de brinquedos educativos e de desenvolvimento infantil ganha cada vez mais espaço — impulsionado pela demanda por produtos que estimulem aprendizado e experiências lúdicas nas famílias.













A diversificação dos consumidores e a valorização de brinquedos que estimulam criatividade, lógica, coordenação e interação — como blocos de montar, jogos de tabuleiro e kits educativos — refletem uma mudança no comportamento de compra.





No cenário global, um levantamento da consultoria Fortune Business Insights projeta crescimento sustentável do mercado de brinquedos educacionais. Estima-se que o segmento global, avaliado em US$?66,22?bilhões em 2024, alcance US$?126,02?bilhões até 2032 — com uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 8,47%.





Esse movimento coincide com mudanças no perfil de consumo e nas práticas educativas: há maior interesse por brinquedos que favoreçam a autonomia, o raciocínio, a criatividade e o desenvolvimento integral da criança — fatores que reforçam o papel educativo do brincar, além do lúdico. A expansão do segmento de brinquedos educativos também é impulsionada pela incorporação de princípios de desenvolvimento infantil nas famílias e na indústria.





A combinação de dados de mercado e tendências comportamentais sugere que a demanda por brinquedos educativos deve se manter em expansão. Para fabricantes e varejistas, o desafio será atender às expectativas de qualidade, segurança e estímulo ao desenvolvimento, alinhando-se às mudanças nas preferências das famílias.