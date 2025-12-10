A VSO submete o VCP v1.0 a dezenove autoridades regulatórias em treze jurisdições e conclui a primeira avaliação integrada em um ambiente semelhante ao de produção

A VeritasChain Standards Organization (VSO) anunciou hoje que apresentou o VeritasChain Protocol (VCP) v1.0 a dezenove autoridades reguladoras em treze jurisdições, incluindo os Estados Unidos, Reino Unido, União Europeia, Singapura, Hong Kong, Emirados Árabes Unidos (DIFC), Austrália, Índia, Coreia do Sul, Suíça, Brasil, Liechtenstein e Arábia Saudita.

As submissões apresentam o VCP v1.0 como uma estrutura de auditoria criptográfica projetada para atender aos requisitos de supervisão emergentes sob o Artigo 12 da Lei de IA da UE para registro e rastreabilidade, e MiFID II / RTS 25 para integridade de carimbo de data/hora e ordenação de eventos em sistemas de negociação algorítmicos e baseados em IA.

A VSO também confirmou a primeira integração concluída do VCP v1.0 em um ambiente de avaliação controlado e semelhante ao de produção, operando sob seu Programa de Acesso Antecipado.

O ambiente gerou com sucesso cadeias de eventos criptograficamente vinculadas, hash imutável e provas verificáveis usando estruturas alinhadas com RFC, demonstrando que o VCP v1.0 está operacional e pronto para implantação em sistemas de negociação e supervisão do mundo real.

O VCP v1.0 substitui arquivos de log mutáveis por registros criptográficos invioláveis, estruturas de eventos padronizadas e reconstrução verificável do ciclo de vida. Isso permite que reguladores, bolsas, corretoras e empresas de auditoria validem de forma independente como os sistemas algorítmicos e baseados em IA se comportam — não por confiança ou interpretação, mas por verificação matemática.

As submissões e a integração bem-sucedida acontecem em um momento em que os supervisores globais estão intensificando o escrutínio sobre sistemas automatizados, reforçando as expectativas de governança e se preparando para novos regimes de supervisão de IA. O VCP fornece uma camada fundamental alinhadaàregulamentação que oferece suporte a diversos ambientes operacionais, desde locais de negociação até motores de risco e sistemas de vigilância de mercado.

“Os mercados orientados por IA já não podem depender de uma supervisão baseada na confiança”, disse Tokachi Kamimura, fundador da VSO. “Essa primeira integração demonstra que a auditabilidade verificável criptograficamente deixou de ser teórica — ela pode ser implementada hoje e está pronta para atuar como uma camada de confiança para os mercados globais.”

Para acelerar a adoção institucional, a VSO lançou um Programa de Acesso Antecipado para organizações que avaliam o VCP para ambientes de nível de bolsa, de corretora e de auditoria, convidandoàcolaboração participantes de mercado regulamentados e órgãos de supervisão.

Recursos

Especificação do VCP: https://github.com/veritaschain/vcp-spec

Demonstração do VCP Explorer: https://veritaschain.org/explorer/app/

Programa de Acesso Antecipado: standards@veritaschain.org

Kit de imprensa: https://veritaschain.org/press/

A VeritasChain Standards Organization (VSO) desenvolve padrões abertos de auditoria criptográfica para mercados orientados por IA e algoritmos.

