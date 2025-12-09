Lançamento Olos da Guidewire impulsiona precificação inteligente, acelera alterações de tarifas e aprimora o desempenho em Compensação ao Trabalhador

A Guidewire (NYSE: GWRE) anunciou hoje o Olos, seu mais recente lançamento, projetado para ajudar seguradoras de P&C a modernizar suas estratégias de precificação, acelerar mudanças tarifárias, otimizar processos de subscrição e fortalecer o desempenho em Compensação ao Trabalhador.

Precificação e Tarifação Mais Rápidas e Inteligentes com o Guidewire PricingCenter

O Guidewire PricingCenter unifica todo o ciclo de vida de precificação e tarifação, eliminando repasses manuais entre as equipes atuarial, de precificação e de TI. A plataforma suporta modelagem dinâmica de preços e análise de impacto, insights de precificação assistidos por IA, além de integração contínua com outros aplicativos e serviços Guidewire, permitindo alterações de tarifas mais rápidas e maior agilidade.

“O PricingCenter oferece às seguradoras uma plataforma única para modelar, testar e implementar mudanças de precificação com rapidez e confiança”, afirmou Dawid Kopczyk, Diretor Sênior de Precificação e Tarifação da Guidewire. “Ao unificar fluxos de trabalho, ele capacita atuários, desenvolvedores de tarifação e equipes de TI a construir modelos avançados e acelerar alterações de tarifas de meses para dias, possibilitando oferecer aos clientes de seguro a melhor precificação possível.”

Transforme Propostas em Decisões com o Underwriting Assistant

Com o lançamento Olos, o Underwriting Assistant* — a primeira capacidade central de IA agente da Guidewire UnderwritingCenterestá disponível para automatizar o recebimento, a triagem e o enriquecimento de dados, ajudando subscritores a tomar decisões mais rápidas e confiantes. O Guidewire UnderwritingCenter, atualmente em desenvolvimento, é uma solução inteligente de subscrição ponta a ponta que combinará assistentes impulsionados por GenAI com automação de fluxo de trabalho inteligente, permitindo que subscritores gerenciem melhor propostas e otimizem a seleção de risco.

Desempenho Aprimorado em Sinistros de Compensação ao Trabalhador

O Olos oferece capacidades ampliadas em Compensação ao Trabalhador para ajudar seguradoras a melhorar resultados de sinistros. As seguradoras podem otimizar atribuições com uma segmentação mais granular — totalmente configurável no ClaimCenter — para aprimorar a visibilidade e o gerenciamento de sinistros. O Olos melhora os resultados de retorno ao trabalho (RTW) e controla custos de sinistros com insights preditivos incorporados sobre fatores legais, gravidade médica, probabilidade de pagamento e perda estimada.

Destaques adicionais do Olos incluem novas ofertas e capacidades para ajudar seguradoras a:

Automatizar e centralizar a gestão de regras de negócios com o Guidewire Rules Service, Guidewire Rules Service**, que conta com um Designer Visual de Regras para simplificar a modelagem de decisões orientadas por regras e permitir que seguradoras se adaptem rapidamente a requisitos em mudança sem alterações de código ou atrasos de implantação.

Converter definições de produtos de seguro existentes para o Advanced Product Designer (APD) , acelerando a transição para a nuvem com o APD Conversion .

Fortalecer decisões de sinistros incorporando modelos preditivos Claims Intel nos fluxos de trabalho do InsuranceNow Analytics otimizando atribuições de avaliadores, gestão de reservas e seleção de fornecedores.

Criar, implementar e gerenciar agentes de IA seguros e com sensibilidade ao contexto para executar tarefas complexas em todo o ciclo de vida de seguros com o Guidewire GenAI Service e Agentic Framework .*

“Com o Olos, as seguradoras desbloqueiam uma nova era de inteligência e agilidade”, disse Diego Devalle, Chief Product Development Officer da Guidewire. “O lançamento permite que seguradoras atualizem tarifas mais rapidamente, fortaleçam decisões de sinistros e acelerem as respostas das equipes, proporcionando uma melhor experiência aos segurados.”

Para informações mais detalhadas, visite o site Guidewire, leia o blog do lançamento Olos e assistaàpalestra principal do Connections no PricingCenter: demonstração.

Determinados recursos do lançamento podem não estar disponíveis em todas as regiões.

* Indica que o recurso do produto está disponível paraAcesso Antecipado apenas para clientes.

**Indica que o recurso do produto está disponível apenas para um número limitado de clientes.

Sobre a Guidewire

A Guidewire é a plataforma em que as seguradoras de P&C confiam para se relacionar, inovar e crescer com eficiência. Mais de 570 seguradoras em 43 países – desde novas empresas até as maiores e mais complexas do mundo – utilizam os produtos da Guidewire. Com sistemas centrais que integram dados, análises, soluções digitais e inteligência artificial, a Guidewire define o padrão de excelência em plataformas de nuvem para o setor de P&C.

A empresa se orgulha de seu histórico incomparável de implementações, com mais de 1,7 mil projetos bem-sucedidos, apoiados pela maior equipe de P&D e pela mais ampla rede de parceiros de integração de sistemas do setor. Seu marketplace reúne a maior comunidade de parceiros do mercado de P&C, oferecendo centenas de aplicações que aceleram integração, localização e inovação.

Para mais informações, visite www.guidewire.com e nos siga no X e LinkedIn.

NOTA: Para informações sobre marcas registradas da Guidewire, visite o site de avisos legais da empresa https://www.guidewire.com/legal-notices.

Texto de advertência sobre declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém “declarações prospectivas” conforme o significado das disposições de “porto seguro” do Private Securities Litigation Reform Act de 1995, incluindo, entre outras, declarações sobre a disponibilidade geral de recursos, programas, serviços e ferramentas relacionados ao Olos mencionados neste comunicado (incluindo, sem limitação, PricingCenter, UnderwritingCenter, Underwriting Assistant, Claims Intel for Workers’ Compensation e Agentic Framework). Essas declarações prospectivas são feitas na data em que foram emitidas pela primeira vez e baseiam-se nas expectativas, estimativas, previsões e projeções atuais, bem como nas crenças e premissas da administração. Palavras como “esperar”, “antecipar”, “deveria”, “acreditar”, “esperar/ter esperança”, “alvo”, “projetar”, “objetivos”, “estimar”, “potencial”, “prever”, “pode”, “irá”, “poderia”, “poderá”, “pretender”, variações desses termos ou o negativo desses termos e expressões semelhantes têm a finalidade de identificar essas declarações prospectivas. Declarações prospectivas estão sujeitas a diversos riscos e incertezas, muitos dos quais envolvem fatores ou circunstâncias que estão além do controle da Guidewire. Os resultados reais da Guidewire podem diferir substancialmente daqueles declarados ou implícitos nas declarações prospectivas devido a diversos fatores, incluindo, entre outros, riscos detalhados nos formulários 10-K e 10-Q mais recentes da Guidewire arquivados na Securities and Exchange Commission, bem como outros documentos que possam ser arquivados periodicamente pela Guidewire juntoàSecurities and Exchange Commission. Em particular, os seguintes fatores, entre outros, podem causar diferenças materiais entre os resultados expressos ou implícitos nessas declarações prospectivas: os resultados operacionais trimestrais e anuais podem oscilar mais do que o esperado; variações sazonais e outras relacionadas aos nossos contratos com clientes e ao reconhecimento de receita podem causar oscilações significativas em nossos resultados operacionais, na Receita Recorrente Anual (“ARR”) e nos fluxos de caixa; nossa dependência de vendas para, e renovações de, um número relativamente pequeno de grandes clientes para uma parcela substancial de nossa receita e ARR; o estabelecimento de compromissos de preços de longo prazo em contratos com clientes com base em informações disponíveis e estimativas sobre nossos custos futuros que podem mudar; nossa capacidade de gerenciar com sucesso nosso modelo de negócios, incluindo alcançar aceitação de mercado para nossos serviços e produtos baseados em nuvem e lidar com custos relacionados a operações em nuvem, cibersegurança, desenvolvimento de produtos e serviços; o timing, sucesso e número de engajamentos de serviços profissionais, bem como as taxas de cobrança e utilização de nossos colaboradores e contratados de serviços profissionais; o impacto de eventos globais (incluindo, sem limitação, conflitos globais contínuos, inflação, altas taxas de juros, volatilidade econômica, falências bancárias e instabilidade financeira associada, e problemas na cadeia de suprimentos) em nossos funcionários, nossos negócios e os negócios de nossos clientes, integradores de sistemas (“SI”) parceiros e fornecedores; violações de segurança de dados de nossos serviços e produtos baseados em nuvem ou acesso não autorizado aos dados de nossos funcionários ou clientes; nosso ambiente competitivo e suas mudanças; problemas no desenvolvimento e uso de inteligência artificial e aprendizado de máquina, combinados com um ambiente regulatório incerto; o uso de IA por nossa força de trabalho pode apresentar riscos para nossos negócios; erros ou falhas em nossos produtos ou serviços, bem como interrupções de serviço ou falhas dos prestadores de serviços terceirizados dos quais dependemos; nossa receita de serviços gera margens brutas menores do que nossa receita de licenças, assinaturas e suporte; nossos ciclos de desenvolvimento de produtos e vendas são longos e podem ser afetados por fatores fora de nosso controle; o impacto de novas regulamentações e leis (incluindo, entre outras, regulamentações e leis relacionadas a segurança, privacidade, inteligência artificial e aprendizado de máquina, tributos e padrões contábeis); alegações de terceiros de que violamos seus direitos de propriedade intelectual; o enfraquecimento das condições econômicas globais pode afetar negativamente o setor de seguros P&C, incluindo o ritmo dos gastos com tecnologia da informação; nossa capacidade de vender nossos serviços e produtos depende fortemente da qualidade de nossos serviços profissionais e parceiros de SI; o risco de perder funcionários-chave; os desafios das operações internacionais, incluindo mudanças nas taxas de câmbio; e outros riscos e incertezas. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. As declarações prospectivas incluídas neste comunicado refletem a visão da Guidewire na data de sua divulgação. A Guidewire prevê que eventos e desenvolvimentos subsequentes poderão alterar sua posição. A Guidewire não assume qualquer intenção ou obrigação de atualizar ou revisar declarações prospectivas, seja em decorrência de novas informações, eventos futuros ou outros motivos. Essas declarações prospectivas não devem ser consideradas como representando a visão da Guidewire em qualquer data posterioràdata deste comunicado.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

