A CoMotion GLOBAL 2025 chega ao fim em Riad com acordos históricos e avanços na mobilidade global

CoMotion GLOBAL 2025 foi concluído hoje, após três dias transformadores que reuniram tomadores de decisão globais, líderes do setor, executivos municipais, inovadores e investidores para traçar o futuro da mobilidade na Arábia Saudita e no mundo. Realizado pela primeira vez no Distrito Financeiro Rei Abdullah (KAFD), em Riade, o evento destacou o papel crescente do Reino como um centro global para transporte de última geração, liderança em sustentabilidade e inovação urbana.

Com mais de 100 sessões distribuídas ao longo de três dias, o CoMotion GLOBAL apresentou estratégias de mobilidade inovadoras, avanços no transporte multimodal, transformação digital urbana, aplicações de IA e a drástica reformulação da movimentação de pessoas e mercadorias nas cidades globais.

Os principais momentos dos eventos incluíram:

Lançamento do relatório MIT x Kearney , Visualizando o futuro da mobilidade impulsionada pela IA , que apelou a uma colaboração público-privada sem precedentes, ecossistemas de dados partilhados e estratégias nacionais integradas para desbloquear totalmente o potencial da IA ??na mobilidade.

, , que apelou a uma colaboração público-privada sem precedentes, ecossistemas de dados partilhados e estratégias nacionais integradas para desbloquear totalmente o potencial da IA ??na mobilidade. Estreia de Coalizão Prefeitos em Movimento , uma iniciativa global que reúne mais de 100 prefeitos e líderes municipais para acelerar a mobilidade sustentável, a ação climática e a inovação urbana por meio da colaboração contínua e da troca de melhores práticas.

, uma iniciativa global que reúne mais de 100 prefeitos e líderes municipais para acelerar a mobilidade sustentável, a ação climática e a inovação urbana por meio da colaboração contínua e da troca de melhores práticas. Assinatura do inDrive x AI Driver MOU , supervisionado pela Autoridade Geral de Transportes (TGA), marcando um passo importante rumo aos serviços autônomos de transporte por aplicativo em Riade e, posteriormente, em Jidá, com o lançamento de operações piloto no primeiro semestre de 2026.

, supervisionado pela Autoridade Geral de Transportes (TGA), marcando um passo importante rumo aos serviços autônomos de transporte por aplicativo em Riade e, posteriormente, em Jidá, com o lançamento de operações piloto no primeiro semestre de 2026. Assinatura do GACA x Archer MOU , anunciando uma parceria histórica para implantar táxis aéreos elétricos em todo o Reino, com operações de prova de conceito planejadas já para o próximo ano em Riad, Jidá, NEOM e Red Sea Global.

, anunciando uma parceria histórica para implantar táxis aéreos elétricos em todo o Reino, com operações de prova de conceito planejadas já para o próximo ano em Riad, Jidá, NEOM e Red Sea Global. Apresentação da Distinção de Visionário Urbano para Valerie Labi , CEO e cofundadora da Wahu Mobility; Claudio Orrego , Governador da Região Metropolitana de Santiago; e Eng. Hassan Al Mousa , chefe de Infraestrutura e Desenvolvimento da Comissão para a Cidade de Riade (RCRC), pelo seu trabalho pioneiro na concretização da mobilidade urbana sustentável, apresentado pelo fundador da CoMotion, John Rossant, e por Mauricio Rodas Espinel, ex-prefeito de Quito, Equador.

para , CEO e cofundadora da Wahu Mobility; , Governador da Região Metropolitana de Santiago; e , chefe de Infraestrutura e Desenvolvimento da Comissão para a Cidade de Riade (RCRC), pelo seu trabalho pioneiro na concretização da mobilidade urbana sustentável, apresentado pelo fundador da CoMotion, John Rossant, e por Mauricio Rodas Espinel, ex-prefeito de Quito, Equador. Visita guiada privada ao metrô de Riad , conduzida por Comissão Real para a Cidade de Riad (CRCR) , apresentando a rede de metrô sem condutor mais longa do mundo e seu papel estratégico como peça central do planejamento urbano de Riad e um fator-chave da Visão 2030 da Arábia Saudita.

, conduzida por , apresentando a rede de metrô sem condutor mais longa do mundo e seu papel estratégico como peça central do planejamento urbano de Riad e um fator-chave da Visão 2030 da Arábia Saudita. A segunda reunião da Força-Tarefa de Investimento em Mobilidade Urbana Sustentável (SUMIT) , onde prefeitos e líderes municipais examinaram mecanismos financeiros inovadores e escaláveis ??para que as cidades transformem ambições ousadas de mobilidade em ações concretas.

, onde prefeitos e líderes municipais examinaram mecanismos financeiros inovadores e escaláveis ??para que as cidades transformem ambições ousadas de mobilidade em ações concretas. Lançamento da edição de 2025 do prêmio CoMotion GLOBAL Top Innovators , reconhecendo 13 fundadores e CEOs que tiveram um impacto global significativo na definição do futuro da mobilidade, incluindo Tiya Gordon, CEO e fundador da Its Electric ; Thibault Castagne, CEO, Vianova ; Michael Spencer, CEO, Zeno ; Eyal Cohen, fundador, Humble Robotics ; Todd Graetz, co-fundador e CEO, Aerolane ; Rich Pleeth, co-fundador & CEO, Finmile ; Valerie Labi, CEO & co-fundadora, Wahu Mobility ; Dr. Martin Dürr, diretor-geral, diretor de tecnologia e cofundador da Dromos ; Nezha Saidi Jamjoom, co-fundadora & CCO, HopOn ; Bouba Casse, Fundador & CEO, GreenRide Africa ; Faouzi Annajah, CEO & fundador, Namx ; Agustin Guilisasti, fundador & CEO, HumanForest ; e Abdulkader Almkinzy, CEO, Telgani .

Entre os destaques da programação, o evento contou com discursos de abertura de H.E. Fahd bin Abdulmohsan Al Rasheed, presidente daSCEGA e chefe da Delegação Saudita da Urban 20 , e H.E. Dr. Rumaih Al Rumaih, vice-ministro de Transportes e Serviços Logísticos, e presidente interino da TGA , juntamente com líderes globais do setor privado, incluindo Mate Rimac, CEO e fundador da Rimac Automobili e da Verne ; Bill Russo, fundador e CEO da Automobility Ltd. ; Dr. James Yu, presidente e CEO da QCraft ; Chris Li, cofundador e diretor financeiro da Neolix ; Jinjun Tian, CEO da Geely Auto Oriente Médio ; e Yvonne Aki-Sawyerr, prefeito de Freetown, Serra Leoa, e presidente da C40.

"Esta semana em Riad, foi provado que o futuro da mobilidade não pode ser alcançado por nenhum setor, agindo isoladamente. O que se desenrolou na CoMotion GLOBAL 2025 — novas pesquisas, novas parcerias e novos compromissos — demonstrou o poder da colaboração em escala global", disse John Rossant, CEO e fundador da CoMotion GLOBAL . “O Reino da Arábia Saudita emergiu como um notável catalisador para a inovação, e as conversas e os acordos firmados aqui acelerarão as implementações no mundo real que mudarão vidas em cidades de todo o mundo."

CoMotion GLOBAL 2025 foi organizado pela Autoridade Geral de Convenções e Exposições da Arábia Saudita (SCEGA) Em colaboração com uma ampla coalizão de organizações nacionais que moldam o futuro da mobilidade no Reino, incluindo a Comissão Real para a Cidade de Riad (CRCR), a Prefeitura de Riad, o Ministério dos Transportes e Serviços Logísticos (MoTLS), o Transporte Público de Riad, o Ministério dos Municípios e Habitação (MoMH), o Ministério das Comunicações e Tecnologia da Informação (MCIT), a Autoridade de Governo Digital (DGA) e a Autoridade Geral de Transportes (TGA), esses parceiros reforçaram o compromisso estratégico da Arábia Saudita em desenvolver um dos ecossistemas de mobilidade mais avançados, sustentáveis e interconectados do mundo.

Sobre a CoMotion

A CoMotion é a principal plataforma mundial onde os líderes mais influentes, empresas, startups e formuladores de políticas se reúnem para moldar o futuro da mobilidade. Com eventos de destaque em Riad, Los Angeles e Miami, a CoMotion promove diálogos significativos e catalisa investimentos que impulsionam o avanço de um transporte sustentável e equitativo globalmente.

Para mais informações, visite www.comotionglobal.com.

