ExaGrid ganha três novos prêmios do setor no MSP Channel Awards

A ExaGrid®, única solução de armazenamento de backup em camadas do setor com Retention Time-Lock (RTL) com tecnologia de IA que inclui uma camada não conectadaàrede (air gap/fosso de ar em camadas), detecção e proteção automáticas, exclusões atrasadas e imutabilidade para recuperação de ransomware, anunciou hoje que a empresa foi homenageada com três prêmios durante a 1ª cerimônia anual do MSP Channel Awards, realizada em Londres em 3 de dezembro de 2025, incluindo:

Inovação do ano em backup e DR

Inovação do ano em hardware de armazenamento

Fornecedor do ano em armazenamento

Muitos provedores de serviços gerenciados (MSPs) usam o armazenamento de backup em camadas da ExaGrid para oferecer aos seus clientes backup como serviço (BaaS), recuperação de desastres como serviço (DRaaS) e terceirização de data center de TI. Em 2025, a ExaGrid lançou novos recursos que ajudam os MSPs a rastrear o uso de dados de seus clientes e fornecem separadamente a capacidade de restaurar os dados de um cliente individual no caso de um ataque de ransomware, expandindo o valor da ExaGrid para os MSPs.

O novo MSP Channel Awards se baseia no legado do antigo SDC Awards para refletir melhor o cenário de TI em rápida evolução de hoje. À medida que os serviços gerenciados remodelam a forma como a tecnologia é fornecida – da transformação digital e cibersegurançaànuvem, dados e automação –, esses prêmios reconhecem as empresas, parcerias e indivíduos que causam um impacto real em todo o canal.

A ExaGrid continua ganhando reconhecimento por seu armazenamento de backup em camadas, ganhando nove prêmios do setor em 2025, incluindo:

Data Breakthrough Awards – Solução de backup de dados do ano

Network Computing Awards – Produto de recuperação de ransomware com isolamento físico do ano

Network Computing Awards – Empresa do ano

Network Computing Awards – Produto de armazenamento do ano

Storage Awards – Programa de parceria de canal

Storage Awards – Empresa de armazenamento do ano

MSP Channel Awards – Inovação em backup e DR do ano

MSP Channel Awards – Inovação em hardware de armazenamento do ano

MSP Channel Awards – Fornecedor de armazenamento do ano

“Sentimo-nos honrados por receber esses três prêmios na primeira edição do MSP Channel Awards, especialmente enquanto ampliamos nossas parcerias com muitos dos principais MSPs e continuamos a adicionar recursos que beneficiam esses parceiros”, disse Bill Andrews, presidente e CEO da ExaGrid. “Agradecemos a todos que votaram em nós; somos gratos aos nossos parceiros e clientes pelo apoio e pelo reconhecimento contínuo do nosso Armazenamento de Backup em Camadas.”

Sobre a ExaGrid

A ExaGrid oferece Armazenamento de Backup em Camadas com uma exclusiva Landing Zone em cache de disco, repositório de retenção de longo prazo, arquitetura de expansão horizontal (scale-out) e recursos abrangentes de segurança, incluindo o Retention Time-Lock com tecnologia de IA para recuperação contra ataques de ransomware. A Landing Zone da ExaGrid proporciona backups, restaurações e recuperações instantâneas de máquinas virtuais mais rápidos. A Camada de Repositório oferece o menor custo para retenção de longo prazo. A arquitetura de expansão horizontal da ExaGrid inclui appliances completos e garante uma janela de backup de duração fixa conforme os dados crescem, eliminando atualizações caras de substituição (“forklift upgrades”) e a obsolescência planejada de produtos. A ExaGrid oferece a única abordagem de armazenamento de backup em duas camadas, com uma camada não expostaàrede (air gap em camadas), exclusão retardada e objetos imutáveis para recuperação contra ataques de ransomware.

A ExaGrid conta com engenheiros de vendas e pré-vendas presenciais nos seguintes países: Argentina, Austrália, Áustria, Benelux, Brasil, Canadá, Chile, CEI, Colômbia, República Tcheca, França, Alemanha, Hong Kong, Índia, Israel, Itália, Japão, México, países nórdicos, Polônia, Portugal, Catar, Arábia Saudita, Singapura, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Suíça, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos e outras regiões.

Acesse nosso site em exagrid.com ou se conecte conosco no LinkedIn. Veja o que nossos clientes têm a dizer sobre suas próprias experiências com a ExaGrid e saiba por que agora gastam significativamente menos tempo em armazenamento de backup em nossas histórias de sucesso de clientes. A ExaGrid sente orgulho de nossa pontuação NPS +81!

A ExaGrid é uma marca registrada da ExaGrid Systems, Inc. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares.

