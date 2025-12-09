Expo Fórum VSPCB evidencia turismo, inovação, ESG e hospitalidade humana

O Visite São Paulo Convention Bureau realizou a 10ª edição do Expo Fórum Visite São Paulo, com o tema “Turismo com propósito”, reunindo autoridades, especialistas e lideranças do setor para debater tendências, inovação, sustentabilidade e os impactos econômicos do turismo no estado.

Na abertura, o presidente-executivo da entidade, Toni Sando, destacou que o setor de turismo, viagens e eventos movimentou R$ 340 bilhões em 2025, o equivalente a 9,7% do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado de São Paulo e 34% do faturamento turístico nacional. “O propósito do turismo é movimentar pessoas, negócios, conhecimento e a economia. Já o turismo com propósito é focar na hospitalidade humana. Mesmo com a revolução digital e a chegada da inteligência artificial, a hospitalidade seguirá sendo essencialmente humana”, afirmou.

Segundo Sando, o Brasil deve encerrar o ano com nove milhões de turistas estrangeiros, sendo 2,2 milhões em São Paulo, o maior número já registrado. Apenas no primeiro semestre de 2025, o turismo internacional movimentou R$ 23 bilhões.

Durante o evento, foram anunciados o lançamento do Pamesp – Painel de Monitoramento de Eventos do Estado de São Paulo e da plataforma Benefício SP, que reunirá descontos e vantagens oferecidos por mais de 500 associados do VSPCB, com foco inicial em ofertas para o Natal e o Ano-Novo.

Também foram firmadas parcerias institucionais entre o Visite São Paulo e a Prefeitura de Itu, representada pela Aprecesp, além de acordo com a Prefeitura de Osasco para fomentar o turismo no município.

O secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena, destacou o crescimento do setor em visitantes, empregos, investimentos e novos produtos. Apenas em setembro, 7,1 milhões de passageiros passaram pelos aeroportos de Guarulhos, Viracopos e Congonhas. No mesmo período, o setor gerou mais de 5,1 mil empregos.

Outro destaque foi o Creditur, maior programa de crédito para o turismo do país, que já concedeu mais de R$ 2,8 bilhões em créditos, atendendo 76 municípios e mais de 1,7 mil empresários.

Já a gerente de Planejamento e Promoção do Turismo da SPTuris, Fernanda Ascar, apresentou dados que apontam crescimento de 25,9% no turismo nacional e 21,5% no turismo internacional em 2025. O faturamento do setor teve alta de 11,9% entre janeiro e setembro, alcançando R$ 22,8 bilhões.

A coordenadora de Negócios Educacionais do Senac São Paulo, Ana Lívia Reis, apresentou o avanço do turismo de bem-estar. Segundo ela, o Brasil ocupa hoje a 12ª posição no ranking global da economia do bem-estar e lidera na América Latina. “O viajante busca, cada vez mais, experiências que promovam relaxamento, saúde física e mental”, afirmou.

O painel sobre ESG destacou a criação do Programa de Destinos Sustentáveis do Brasil, em parceria com a Embratur e a Unidestinos. Especialistas também reforçaram a importância da sustentabilidade aplicada de forma prática aos negócios do turismo.

A programação abordou ainda o papel do voluntariado na saúde, apresentado por Jussara Zimmermann, do Instituto da Criança e do Adolescente do Hospital das Clínicas da USP, e os impactos da inteligência artificial nos negócios, com palestra do consultor Paolo Petrelli, que mostrou como a automação já transforma áreas como atendimento, marketing e gestão.

Encerrando o evento, o humorista Junior Q9 trouxe a palestra “Rehumanizar para crescer”, reforçando que a experiência do turista passa, cada vez mais, pela valorização das relações humanas. “A alma é o segredo do negócio”, afirmou.

Durante o 10º Expo Fórum, também foi entregue o Prêmio Professor Mario Beni, que homenageou personalidades de destaque nas áreas de turismo, hotelaria, eventos, inovação, lazer, sustentabilidade e gastronomia.

Mais informações para imprensa:

Voice Comunicação

Luciana G. Frei

luciana@voice.com.br

11 95134 9665