LEGO® Education Science potencializa aprendizagem em ciência

Lançado globalmente em agosto de 2024, o LEGO® Education Science marcou a introdução de uma solução prática voltada ao trabalho com conteúdos científicos na educação básica. A novidade amplia o portfólio da marca ao apresentar materiais estruturados especificamente para investigação, com atividades que reforçam a experimentação e a colaboração entre estudantes.

Com três modelos adaptados a diferentes faixas etárias, o LEGO® Education Science reúne blocos LEGO®, motores, sensores, controladores e cartões de conexão que permitem a construção de modelos funcionais para explorar fenômenos naturais. Cada conjunto contém entre 277 e 424 peças, distribuídas conforme o nível de complexidade previsto para cada etapa escolar.

O lançamento traz mais de 120 lições alinhadas a referenciais curriculares internacionais, além de materiais pedagógicos disponíveis no Portal do Educador da LEGO® Education. O conjunto oferece apresentações, orientações de facilitação e guias de aplicação, permitindo que docentes integrem as propostas ao planejamento escolar, mesmo sem experiência prévia com tecnologia educacional.

Relatórios institucionais da LEGO® Education indicam que a solução foi desenvolvida com base em experiências piloto que registraram maior engajamento dos estudantes durante atividades científicas. Segundo a empresa, processos de investigação que combinam construção, teste e observação favorecem a compreensão de conceitos abstratos e ampliam a participação dos alunos no desenvolvimento das atividades.

O LEGO® Education Science também se integra ao ecossistema de aprendizagem da LEGO® Education, que inclui soluções como a linha SPIKE™ Prime, voltada ao ensino de programação e robótica. A combinação entre recursos de ciência, engenharia e tecnologia expande as possibilidades de aplicação curricular, especialmente em propostas alinhadas às abordagens STEAM.

Para Daniel Tiepo, gerente educacional da VIVA Inteligência Educacional, o lançamento representa uma oportunidade para instituições que buscam ampliar metodologias práticas em atividades científicas. “A chegada do LEGO® Education Science amplia o conjunto de soluções que a VIVA já disponibiliza às instituições de ensino, especialmente para escolas que buscam integrar investigação científica ao cotidiano pedagógico. Ao trabalharmos com os novos kits, percebemos que eles reúnem elementos que facilitam tanto a prática docente quanto o engajamento dos estudantes. Nosso objetivo é apoiar redes e escolas na adoção de experiências de aprendizagem que combinam exploração, tecnologia e intencionalidade pedagógica”, afirma.

A adoção de recursos que integram tecnologia, exploração prática e apoio curricular acompanha um movimento crescente na educação básica. Ao organizar experiências baseadas em investigação e resolução de problemas, o LEGO® Education Science reforça tendências que valorizam experimentação, colaboração e análise crítica no ambiente escolar.