Prêmio APIMEC IBRI divulga vencedores da 6ª edição
Com o objetivo de destacar a atuação de analistas de valores mobiliários, profissionais de Relações com Investidores e companhias abertas, a Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais do Brasil e o Instituto Brasileiro de Relações com Investidores anunciam os vencedores da 6ª edição do Prêmio APIMEC IBRI em oito categorias.
compartilheSIGA
A Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais do Brasil (APIMEC Brasil) e o Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (IBRI) anunciam os vencedores da 6ª edição do Prêmio APIMEC IBRI, que destaca os mais votados nas oito categorias do prêmio.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O objetivo da APIMEC Brasil e do IBRI é premiar os melhores profissionais e práticas em análise de valores mobiliários e Relações com Investidores.
Na eleição, os analistas votam em Relações com Investidores. Os profissionais de Relações com Investidores votam em analistas e casas de análise. O voto é eletrônico e auditado. Os vencedores desta edição foram:
Categorias de Votação – 6ª Edição
1 – Melhor Analista de Valores Mobiliários – Small Cap
Vencedora: Adriana Koltz - X World Traders
Demais finalistas:
Adriano Pereira do Nascimento Gomes Silva
Aline Soares Caldeira
Bruce Luiz Sampaio Barbosa
Gabriel Pimentel Gusan
Louise Barsi
Houve um empate nesta categoria.
2 – Melhor Analista de Valores Mobiliários – Middle/Large Cap
Vencedor: Henrique Navarro - Banco Santander (Brasil)
Demais finalistas:
Andressa Silva Varotto
Daniel Pimenta Fonseca Vaz
Daniel Sasson Martinez de Mattos
Pedro Arthur Motta Leduc
Thiago Bovolenta Batista
Houve um empate nesta categoria.
3 – Melhor Analista de Valores Mobiliários Pessoa Jurídica – Small Cap
Vencedor: Nord Research
Demais finalistas:
AGF
Centurion Research
Nexus Research
Seven Research
4 – Melhor Analista de Valores Mobiliários Pessoa Jurídica – Middle/Large Cap
Vencedor: Banco BTG Pactual
Demais finalistas:
Banco J.P. Morgan
Itaú Unibanco
UBS BB CTVM
XP Investimentos
5 – Melhor Profissional de Relações com Investidores – Small/Middle Cap
Vencedora: Alisandra Reis – SLC Agrícola
Demais finalistas:
Caroline Isotton Colleto
Jéssica Cantele
João Marcelo Dumoncel
Ricardo Moura
6 – Melhor Profissional de Relações com Investidores – Large Cap
Vencedora: Mariana Velho Dutra – Gerdau
Demais finalistas:
Alfredo Egydio Setubal
André Menegueti Salgueiro
Gustavo Lopes Rodrigues
Janaína Storti
7 – Melhor Prática e Iniciativa de RI – Small/Middle Cap
Vencedora: SLC Agrícola
Demais finalistas:
Banco ABC Brasil
CSU Digital
Randoncorp
3tentos
8 – Melhor Prática e Iniciativa de RI – Large Cap
Vencedor: Banco do Brasil
Demais finalistas:
Gerdau
Itaú Unibanco
Itaúsa
Weg
Sobre o Prêmio APIMEC IBRI
O objetivo do Prêmio APIMEC IBRI é destacar a atuação de analistas de valores mobiliários, profissionais de Relações com Investidores e companhias abertas que, por meio das melhores práticas, elevam o padrão de qualidade do mercado e inspiram o aprimoramento contínuo das Relações com Investidores no Brasil.
Com a premiação, a APIMEC Brasil e o IBRI reforçam o compromisso com a valorização das melhores práticas no mercado de capitais, destacando profissionais que impulsionam o desenvolvimento do setor e contribuem para o fortalecimento da transparência e governança corporativa no Brasil.
O prêmio contou com o patrocínio das empresas Bocater Advogados, Forvis Mazars, Grant Thornton, Innova All Around The Brand, Madrona Advogados e MZ, que apoiam iniciativas voltadas para a valorização do mercado de capitais e o aprimoramento das práticas de análise e Relações com Investidores no Brasil.
Para mais informações, basta acessar: www.premioapimecibri.com.br
Website: http://www.ibri.com.br