Prêmio APIMEC IBRI divulga vencedores da 6ª edição

A Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais do Brasil (APIMEC Brasil) e o Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (IBRI) anunciam os vencedores da 6ª edição do Prêmio APIMEC IBRI, que destaca os mais votados nas oito categorias do prêmio.

O objetivo da APIMEC Brasil e do IBRI é premiar os melhores profissionais e práticas em análise de valores mobiliários e Relações com Investidores.

Na eleição, os analistas votam em Relações com Investidores. Os profissionais de Relações com Investidores votam em analistas e casas de análise. O voto é eletrônico e auditado. Os vencedores desta edição foram:

Categorias de Votação – 6ª Edição

1 – Melhor Analista de Valores Mobiliários – Small Cap

Vencedora: Adriana Koltz - X World Traders

Demais finalistas:

Adriano Pereira do Nascimento Gomes Silva

Aline Soares Caldeira

Bruce Luiz Sampaio Barbosa

Gabriel Pimentel Gusan

Louise Barsi

Houve um empate nesta categoria.

2 – Melhor Analista de Valores Mobiliários – Middle/Large Cap

Vencedor: Henrique Navarro - Banco Santander (Brasil)

Demais finalistas:

Andressa Silva Varotto

Daniel Pimenta Fonseca Vaz

Daniel Sasson Martinez de Mattos

Pedro Arthur Motta Leduc

Thiago Bovolenta Batista

Houve um empate nesta categoria.

3 – Melhor Analista de Valores Mobiliários Pessoa Jurídica – Small Cap

Vencedor: Nord Research

Demais finalistas:

AGF

Centurion Research

Nexus Research

Seven Research

4 – Melhor Analista de Valores Mobiliários Pessoa Jurídica – Middle/Large Cap

Vencedor: Banco BTG Pactual

Demais finalistas:

Banco J.P. Morgan

Itaú Unibanco

UBS BB CTVM

XP Investimentos

5 – Melhor Profissional de Relações com Investidores – Small/Middle Cap

Vencedora: Alisandra Reis – SLC Agrícola

Demais finalistas:

Caroline Isotton Colleto

Jéssica Cantele

João Marcelo Dumoncel

Ricardo Moura

6 – Melhor Profissional de Relações com Investidores – Large Cap

Vencedora: Mariana Velho Dutra – Gerdau

Demais finalistas:

Alfredo Egydio Setubal

André Menegueti Salgueiro

Gustavo Lopes Rodrigues

Janaína Storti

7 – Melhor Prática e Iniciativa de RI – Small/Middle Cap

Vencedora: SLC Agrícola

Demais finalistas:

Banco ABC Brasil

CSU Digital

Randoncorp

3tentos

8 – Melhor Prática e Iniciativa de RI – Large Cap

Vencedor: Banco do Brasil

Demais finalistas:

Gerdau

Itaú Unibanco

Itaúsa

Weg

Sobre o Prêmio APIMEC IBRI

O objetivo do Prêmio APIMEC IBRI é destacar a atuação de analistas de valores mobiliários, profissionais de Relações com Investidores e companhias abertas que, por meio das melhores práticas, elevam o padrão de qualidade do mercado e inspiram o aprimoramento contínuo das Relações com Investidores no Brasil.

Com a premiação, a APIMEC Brasil e o IBRI reforçam o compromisso com a valorização das melhores práticas no mercado de capitais, destacando profissionais que impulsionam o desenvolvimento do setor e contribuem para o fortalecimento da transparência e governança corporativa no Brasil.

O prêmio contou com o patrocínio das empresas Bocater Advogados, Forvis Mazars, Grant Thornton, Innova All Around The Brand, Madrona Advogados e MZ, que apoiam iniciativas voltadas para a valorização do mercado de capitais e o aprimoramento das práticas de análise e Relações com Investidores no Brasil.



Para mais informações, basta acessar: www.premioapimecibri.com.br