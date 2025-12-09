Edoo e Coletivo Coca-Cola abrem 40 mil vagas de formação

O Instituto Coca-Cola Brasil e a Edoo, startup de recrutamento e seleção especializada em jovens talentos, estão com 40 mil vagas gratuitas abertas para o curso Coletivo Coca-Cola Jovem, oferecido pela plataforma Edoofica, ambiente de aprendizagem digital da Edoo. Voltado para jovens entre 16 e 29 anos que já concluíram ou estão concluindo o Ensino Médio, o programa combina formação profissional certificada com acesso a oportunidades de emprego em todo o país. As aulas são 100% online e podem ser feitas pelo celular, no ritmo de cada participante.

As inscrições ficam disponíveis até dezembro de 2025 e podem ser feitas neste link, basta acessar o site oficial, criar um cadastro gratuito na plataforma e concluir as videoaulas e atividades propostas para obter o certificado digital.

Formação digital para o futuro do trabalho

Desenvolvido para a realidade das novas gerações, o Coletivo Coca-Cola Jovem é estruturado em uma trilha de aprendizagem composta por videoaulas curtas, dinâmicas e práticas. Ao longo do curso, os participantes aprendem desde temas essenciais, como organização de currículo e preparação para entrevistas, até conteúdos ligados a habilidades socioemocionais fundamentais no ambiente profissional, como comunicação, colaboração, empatia, autoconfiança e resolução de problemas.

“Além de trazer orientações para a conquista de uma oportunidade no mercado de trabalho, o Coletivo Coca-Cola Jovem estimula o potencial de cada jovem. As competências aprendidas durante a formação contribuem para tanto para o crescimento profissional como pessoal, possibilitando a construção de uma nova jornada com transformações reais", destaca Daniela Redondo, Diretora-executiva do Instituto Coca-Cola Brasil.

Impacto, empregabilidade e inclusão produtiva

Com a abertura das 40 mil novas vagas de formação pela plataforma Edoofica, a parceria entre o Instituto Coca-Cola Brasil e a Edoo fortalece um movimento de impacto social em larga escala, voltado especialmente para jovens de baixa renda que enfrentam mais barreiras para acessar oportunidades de estudo e trabalho. A iniciativa combina três pilares essenciais para a empregabilidade das juventudes brasileiras: formação de qualidade, tecnologia a serviço da inclusão e conexão real com o mercado de trabalho. Como destaca Rafaella Pauferro, COO da Edoo e também da geração Z, “nós nascemos com o propósito de olhar para as novas gerações e usamos tecnologia, dados e uma linguagem próxima como ponte para facilitar o acesso de jovens à educação e ao emprego”.

Juntas, as duas instituições somam forças para impactar jovens em diferentes regiões do país, com foco em inclusão produtiva, geração de renda e desenvolvimento de competências para o século XXI.

Sobre o Instituto Coca-Cola Brasil (ICCB)

O Instituto Coca-Cola Brasil (ICCB) é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) e tem como propósito ser agente de transformação social para reduzir as desigualdades e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do país, potencializado por parcerias e pelo Sistema Coca-Cola.

Reconhecidos por sua tecnologia social e capacidade de escala, assumiu o compromisso público de, até 2026, promover o empoderamento econômico, através da geração de oportunidades no mundo do trabalho para 1 milhão de pessoas, prioritariamente jovens, mulheres e negros em situação de vulnerabilidade socioeconômica no país. Até hoje, o ICCB já beneficiou 806 mil pessoas através de diversas causas.

Sobre a Edoo

A Edoo é uma plataforma de recrutamento e seleção especializada em estagiários e jovens aprendizes que utiliza inteligência artificial em todas as etapas do processo seletivo. Conectando jovens talentos a empresas de todo o país, a Edoo apoia organizações que querem tornar a contratação mais eficiente, inclusiva e orientada por dados.