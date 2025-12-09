Gestão de pessoas avança com novas prioridades em 2026

O mercado de trabalho brasileiro deve iniciar 2026 com mudanças relevantes na forma como as empresas estruturam suas políticas de gestão de pessoas. Transformações ligadas à digitalização, à reorganização das equipes e à busca por maior eficiência têm levado organizações a revisar processos internos e adotar novas práticas.

Para Polyana Macedo, Gerente Executiva de RPO do ManpowerGroup Brasil, a gestão de pessoas tende a seguir um caminho de ajustes contínuos. “As áreas de RH estão revisitando seus modelos para acompanhar mudanças que ocorrem com maior frequência”, afirma. “Há uma necessidade crescente de alinhar produtividade e organização interna.”

A adoção de tecnologias emergentes continuará entre os elementos estruturantes da gestão de pessoas no próximo ano. Ferramentas digitais e soluções de inteligência artificial devem apoiar atividades como triagem, análise de desempenho e organização de fluxos. Segundo Polyana, esse avanço requer integração mais clara entre equipes e processos. “A implementação tecnológica só se sustenta quando existe alinhamento entre desenho de processos e uso das ferramentas”, explica.

Outra frente prevista para 2026 envolve o fortalecimento de iniciativas de capacitação contínua. Programas de treinamento tendem a ganhar espaço diante das mudanças nas funções e das novas demandas técnicas e comportamentais. “As empresas estão buscando meios de formar parte dos profissionais de que precisam”, observa Macedo. “Essa movimentação reduz riscos e amplia a consistência das entregas.”

O debate sobre equilíbrio entre produtividade e bem-estar também deve permanecer ativo. Modelos híbridos, rotinas combinadas e políticas de apoio emocional já fazem parte da realidade de muitas organizações e devem continuar em evolução. Para a gerente, esse é um elemento que exige uma abordagem mais estruturada. “A satisfação no trabalho está diretamente ligada ao desenho das jornadas e à clareza de expectativas”, destaca. “Ajustes contínuos tendem a trazer resultados mais estáveis.”

A diversidade segue entre os temas incorporados às estratégias de gestão de pessoas. Iniciativas voltadas à atração, permanência e desenvolvimento de profissionais de perfis diversos devem continuar avançando. “O foco está em garantir que os processos sustentem a permanência e o crescimento das pessoas”, afirma a especialista. “A consistência dessa agenda depende de práticas claras e de acompanhamento próximo.”

Além disso, discussões sobre uso responsável de tecnologias e adequação a regulamentos de privacidade e segurança continuam a influenciar decisões das áreas de RH. Para Polyana Macedo, esse movimento tende a ampliar a interação entre RH, TI e jurídico. “A adaptação às regras é parte do cotidiano das equipes e influencia diretamente o modo como processos são estruturados.”

A busca por eficiência operacional também deve ganhar intensidade em 2026. Indicadores e análises de cenários devem orientar decisões sobre contratações, custos e produtividade. “O RH está cada vez mais conectado à estratégia organizacional”, afirma Macedo. “A adoção de métricas claras permite maior previsibilidade.”

Embora a velocidade das transformações varie entre organizações, a combinação entre tecnologia, qualificação, eficiência e revisão de práticas internas deve compor a agenda central de 2026. A expectativa é que empresas avancem em direção a modelos mais estruturados, integrados e sustentados por informações consistentes.

Segundo Polyana Macedo, o próximo ano pode marcar uma etapa de reorganização gradual. “O avanço depende do ritmo e das prioridades de cada companhia”, conclui. “A tendência é que ajustes contínuos definam a evolução da gestão de pessoas em 2026."