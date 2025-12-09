Curso da ABIMAQ ensina técnicas de vendas e prospecção comercial
O curso será ministrado on-line e pelo administrador de empresas Fábio Tozzini
Com o objetivo de ampliar a percepção negocial dos participantes, melhorando o desempenho e as habilidades profissionais por meio da utilização de técnicas comportamentais facilitadoras do processo de negociação, para melhorar o fechamento de vendas, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ) realizará, no dia 16 de dezembro (terça-feira), o curso Técnicas de vendas e prospecção comercial na indústria de máquinas e equipamentos.
O conteúdo ministrado pelo administrador de empresas e diretor da TCA - Tozzini Consultores Associados, Fábio Tozzini, destinado para vendedores e todos os colaboradores da área comercial da empresa, abordará os seguintes temas:
A importância da percepção na negociação:
- Sondagem comercial: Levantamento das expectativas do cliente;
- Como traduzir os sinais do cliente em afirmativas de compra;
- Negociando com 3 ou mais pessoas ao mesmo tempo.
As técnicas dos super vendedores: Para estes, não existe crise:
- A busca de “contatos privilegiados” (Leads);
- Follow-ups comerciais e organização comercial;
- Abertura e condução do processo comercial: Perguntas abertas e perguntas fechadas.
Conduzindo uma negociação com foco em resultados:
- Objeções: Como entender, contornar e superá-las;
- Benefícios: Concentração nos interesses dos clientes;
- Fechamento comercial e o “momento mágico: Quando ele ocorre?”.
Serviço - Curso: Técnicas de vendas e prospecção comercial na indústria de máquinas e equipamentos:
Data: 16 de dezembro (terça-feira)
Horário: 9h às 17h
Carga horária: 6h
Local: on-line, via plataforma Zoom
Valor: R$ 330 (associados ABIMAQ); R$ 510 (não associados). Valores incluem material de apoio e certificação digital
Mais informações: (11) 5582-6321/6326 ou site da ABIMAQ.