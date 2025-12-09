Curso da ABIMAQ ensina técnicas de vendas e prospecção comercial

Com o objetivo de ampliar a percepção negocial dos participantes, melhorando o desempenho e as habilidades profissionais por meio da utilização de técnicas comportamentais facilitadoras do processo de negociação, para melhorar o fechamento de vendas, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ) realizará, no dia 16 de dezembro (terça-feira), o curso Técnicas de vendas e prospecção comercial na indústria de máquinas e equipamentos.

O conteúdo ministrado pelo administrador de empresas e diretor da TCA - Tozzini Consultores Associados, Fábio Tozzini, destinado para vendedores e todos os colaboradores da área comercial da empresa, abordará os seguintes temas:

A importância da percepção na negociação:

- Sondagem comercial: Levantamento das expectativas do cliente;

- Como traduzir os sinais do cliente em afirmativas de compra;

- Negociando com 3 ou mais pessoas ao mesmo tempo.

As técnicas dos super vendedores: Para estes, não existe crise:

- A busca de “contatos privilegiados” (Leads);

- Follow-ups comerciais e organização comercial;

- Abertura e condução do processo comercial: Perguntas abertas e perguntas fechadas.

Conduzindo uma negociação com foco em resultados:

- Objeções: Como entender, contornar e superá-las;

- Benefícios: Concentração nos interesses dos clientes;

- Fechamento comercial e o “momento mágico: Quando ele ocorre?”.

Serviço - Curso: Técnicas de vendas e prospecção comercial na indústria de máquinas e equipamentos:

Data: 16 de dezembro (terça-feira)

Horário: 9h às 17h

Carga horária: 6h

Local: on-line, via plataforma Zoom

Valor: R$ 330 (associados ABIMAQ); R$ 510 (não associados). Valores incluem material de apoio e certificação digital