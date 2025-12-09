Novas rotas aéreas impulsionam turismo em Foz do Iguaçu

A Azul iniciou, no fim de outubro, duas novas rotas regulares e diretas entre São Paulo (Congonhas) e Foz do Iguaçu (PR), com operações adicionais aos sábados e domingos. Segundo informações do portal GOV Paraná, os voos são realizados com aeronaves Embraer E2, que acomodam até 136 passageiros.



A Latam também ampliou sua malha aérea na região, com um novo voo direto ligando Foz do Iguaçu a Brasília. As decolagens do Aeroporto Internacional das Cataratas ocorrem diariamente, às 17h15, enquanto os voos partindo da capital federal saem às 8h25, do Aeroporto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek. As operações utilizam aeronaves Airbus A320 e A321, com capacidade entre 174 e 216 assentos, conforme noticiado no site do GOV Paraná.



Para Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, que integra a unidade Golden Park Foz do Iguaçu, a ampliação ocorreu em um momento positivo para Foz do Iguaçu, que vive um período de crescimento turístico.



“Quando se encurta o tempo de viagem, naturalmente o destino se torna mais competitivo e atrativo, especialmente para quem busca experiências rápidas, mas marcantes”, analisa.



O profissional também afirma que o avanço é uma resposta ao destaque que Foz do Iguaçu vem conquistando no cenário nacional. De acordo com ele, os voos diretos da Latam, com saídas diárias de Brasília, e as novas operações da Azul conectando Foz a Congonhas, refletem a crescente relevância do destino turístico.



“A mobilidade aérea é um dos principais gatilhos de crescimento para o setor hoteleiro, e quando ela melhora, o impacto é imediato, tanto na taxa de ocupação quanto na percepção de valor do destino”, acrescenta.



Ainda segundo o especialista, a conectividade aérea é um dos fatores mais determinantes para o turismo corporativo na Terra das Cataratas. “Quando as empresas percebem que seus colaboradores podem chegar com mais facilidade e rapidez, eventos, feiras e convenções ganham ainda mais viabilidade”, explica.



Conforme Ricardo reforça, essa nova fase tende a impulsionar o segmento MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions). A conexão direta com Brasília aproxima Foz de um dos principais polos políticos e institucionais do país, favorecendo a realização de encontros, congressos e missões técnicas.

“Para a rede Nacional Inn, isso é extremamente relevante. Temos uma estrutura hoteleira que pode receber grupos corporativos, com salas de eventos equipadas. Vejo essas rotas como um incentivo adicional para o fortalecimento do turismo de negócios na região”, enfatiza o diretor.

Mais tempo de permanência e experiências completas

Ricardo também ressalta que facilitar o acesso permite que o visitante permaneça por mais tempo na cidade, já que antes muitos viajantes precisavam fazer conexões longas ou enfrentar trajetos cansativos, o que acabava limitando o tempo de estadia.



“Vejo também um outro efeito interessante: o turista passa a planejar melhor sua viagem, já que encontra mais opções de horários e tarifas. Isso favorece quem quer combinar o turismo de natureza, como as Cataratas, com experiências gastronômicas, culturais ou até passeios de fronteira. Foz tem uma diversidade tão rica que um fim de semana acaba sendo pouco”, avalia.



Para o setor hoteleiro, o cenário também é positivo, já que estadias mais longas proporcionam experiências mais completas. Além disso, São Paulo e Brasília estão entre os maiores emissores de turistas do país, e contar com voos diretos a partir desses centros significa abrir uma nova porta de entrada para Foz.

“Na prática, isso se reflete diretamente na nossa taxa de ocupação. A facilidade de acesso encurta distâncias e, ao mesmo tempo, incentiva visitas mais espontâneas, aquelas escapadinhas de última hora que só acontecem quando o deslocamento é simples”, detalha.

Pacotes temáticos e fidelização de hóspedes

Com o objetivo de aproveitar o momento de maior fluxo aéreo, a Rede Nacional Inn está desenvolvendo pacotes temáticos e condições exclusivas para reservas diretas. Outra novidade é o programa de fidelidade UAInn® Lealdade entra, que permite que o hóspede acumule pontos, troque por diárias e ainda tenha acesso antecipado às grandes campanhas.

“Mais do que vender hospedagem, queremos criar vínculos com esse novo público. O aumento das conexões é só o começo: o que realmente importa é transformar essa proximidade em experiências memoráveis”, conta Aly.

Para a alta temporada de fim e começo de ano, o planejamento da rede está voltado a reforçar equipes, revisar processos, aprimorar o atendimento, investir em treinamentos e modernizar alguns espaços dos hotéis de Foz do Iguaçu, como o Golden Park.

“Queremos estar prontos para uma temporada promissora. Com mais voos, mais visitantes e uma cidade em constante evolução, Foz do Iguaçu se prepara para viver um dos períodos mais vibrantes dos últimos anos, e nosso objetivo é estar na linha de frente dessa experiência”, conclui.

