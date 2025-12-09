Brasil Canadá sela parceria com Universidade de Salamanca

O Colégio Brasil Canadá, instituição brasileira de ensino bilíngue (português-inglês), firmou uma parceria com a Universidade de Salamanca, na Espanha. A parceria, estabelecida por meio do projeto Espanhol Excelente, contempla iniciativas voltadas ao fortalecimento do ensino da língua espanhola na instituição.

A parceria tem como principal objetivo oferecer aos alunos um aprendizado por meio de um projeto cuja proposta busca aproximar o idioma do cotidiano dos estudantes, permitindo que o espanhol se torne mais um veículo natural de comunicação entre eles.

“Dessa forma, promovemos o domínio linguístico, a integração cultural e a ampliação das competências comunicativas dos alunos”, explica Tania Regina, coordenadora pedagógica da Brasil Canadá.

Ela conta que a oportunidade de estabelecer a parceria surgiu quando o colégio recebeu a visita da autora Sra. Maria Eugenia, que veio à escola apresentar o Projeto Selo Espanhol Excelente, em conjunto com a Editora Ednumem.

“Assim, conhecemos a proposta do projeto, bem como com a possibilidade de oferecer aos alunos ferramentas de aprendizagem físicas e virtuais para o estudo da língua espanhola”, reporta Regina. “A partir desse encontro, percebemos o potencial educacional da iniciativa e avançamos para consolidar a parceria”, diz.

Entre os principais objetivos da parceria, destacam-se:

Formação continuada de professores : Os docentes do Colégio Brasil Canadá têm acesso a programas de formação realizados no mês de julho diretamente na Universidade de Salamanca, além de cursos de especialização, mestrado e doutorado oferecidos pela instituição, muitos deles com parte da carga horária em formato on-line;

: Os docentes do Colégio Brasil Canadá têm acesso a programas de formação realizados no mês de julho diretamente na Universidade de Salamanca, além de cursos de especialização, mestrado e doutorado oferecidos pela instituição, muitos deles com parte da carga horária em formato on-line; Certificação dos alunos : Ao final de cada ano letivo, os alunos realizam provas de certificação que funcionam como um teste de nivelamento aplicado pela própria Universidade de Salamanca. A avaliação prepara os estudantes para o DELE, certificação oficial internacional da língua espanhola;

: Ao final de cada ano letivo, os alunos realizam provas de certificação que funcionam como um teste de nivelamento aplicado pela própria Universidade de Salamanca. A avaliação prepara os estudantes para o DELE, certificação oficial internacional da língua espanhola; Intercâmbios culturais: A parceria abre a possibilidade de participação em intercâmbios culturais no mês de julho, proporcionando aos alunos experiências imersivas na cultura hispânica.

Na visão de Regina, a colaboração internacional fortalece o projeto pedagógico do Colégio Brasil Canadá indo ao encontro da busca da instituição por inovações no campo acadêmico. “Trabalhamos para oferecer aos alunos projetos, materiais e vivências, capazes de ampliar seu repertório cultural e linguístico”.

Assim, prossegue, a parceria conecta os estudantes e professores a uma instituição de referência mundial no ensino da língua espanhola. “Além de qualificar nossas práticas pedagógicas, a cooperação pode ampliar a visão de mundo dos alunos, favorecendo sua formação como cidadãos globais, preparados para interagir com diferentes culturas e contextos internacionais”, considera.

A parceria oferece a oportunidade de vivenciar um idioma que hoje é uma das línguas maternas mais faladas no mundo, com mais de 500 milhões de falantes nativos.

A coordenadora afirma que a imersão pode tornar o desenvolvimento da língua mais natural, facilitando a aprendizagem e ampliando a compreensão do idioma. “Os estudantes passam a construir uma relação mais significativa com o espanhol, enxergando-o como uma ferramenta real de comunicação e conexão com o mundo”.

Competências e habilidades globais

A parceria busca desenvolver nos estudantes um conjunto de competências e habilidades globais essenciais para sua formação acadêmica e cidadã. O foco é ampliar as competências linguísticas, permitindo que os alunos desenvolvam o espanhol com naturalidade, alcançando uma comunicação fluente e espontânea no idioma.

“Além disso, a colaboração fortalece outras habilidades fundamentais para o século XXI”, completa Regina. Segundo ela, entre as principais competências e habilidades desenvolvidas está também a cultural, onde os alunos podem valorizar a cultura hispânica, desenvolver capacidade de interagir com pessoas de outras nacionalidades de forma respeitosa e consciente e entender as diferenças culturais como parte fundamental da formação global.

“A parceria fortalece não apenas o aprendizado da língua espanhola, mas também a formação integral dos alunos, que devem estar preparados para atuar em um mundo cada vez mais conectado”, afirma.

Taina Regina considera que a parceria com a Universidade de Salamanca representa um marco para a expansão e o posicionamento do Colégio Brasil Canadá no cenário educacional brasileiro. Ao unir-se a esta instituição, a escola tem como proposta reafirmar seu compromisso com a inovação acadêmica e com a formação de estudantes e professores preparados para atuar em um mundo globalizado.

A coordenadora pedagógica frisa que a colaboração evidencia a preocupação de oferecer oportunidades reais de atualização, certificação e vivências internacionais. “Investimos continuamente na qualidade de projetos pedagógicos e na construção de um ambiente educacional moderno, conectado e voltado para a formação de cidadãos globais”, finaliza.

Para mais informações, basta acessar: https://colegiobrasilcanada.com.br/