CaféCoffee Stay inicia estruturação para atuar com franquias

A CaféCoffee Stay, empresa que atua no fornecimento de café da manhã com padrão de hotel em prédios residenciais com Airbnb, iniciou o processo de estruturação para se tornar uma rede de franquias. O objetivo é expandir o modelo para todas as capitais brasileiras.

O franchising nacional registrou crescimento nominal de 14,2% na receita no segundo trimestre deste ano, em relação a igual período de 2024, chegando a R$ 69,9 bilhões, como mostra a Pesquisa Trimestral de Desempenho divulgada pela ABF (Associação Brasileira de Franchising), publicada pelo portal Times Brasil.

Todos os segmentos listados pela ABF registraram expansão. De acordo com o balanço, o Brasil já soma mais de 200 mil operações de franquias, com incremento de 7.449 unidades diante do mesmo trimestre do ano passado. Entre aberturas e fechamentos, o saldo líquido ficou positivo em 2,3%.

Segundo informações divulgadas pela CaféCoffee Stay, o lançamento visa transformar o serviço em um novo padrão dentro do mercado imobiliário e de short stay (tipo de aluguel de imóveis por um período curto, que pode chegar a 90 dias). Aliás, além das capitais, o franchising se espalha cada vez mais por cidades do interior e chega a locais como parques, rodovias e condomínios, segundo dados da ABF.

O empresário Nicolas Trevizzo Sevi, criador da CaféCoffee Stay, anunciou o início do processo de formatação da marca como franquia, com previsão de abertura das primeiras unidades franqueadas ainda nos próximos meses. A empresa já opera unidades próprias em diferentes regiões de São Paulo e vem registrando alta demanda por parte de condomínios residenciais e investidores do setor de aluguel por temporada.

“A demanda cresceu rápido com vários pedidos de Cafecoffee Stay em outros Estados e futuros clientes pedindo para virar franquia. Com isso, entendemos que chegou o momento de franquear e, com isso, elevar para outro nível”, afirma Sevi.

Recentemente, a CafeCoffee Stay atingiu o total de dez empreendimentos instalados em São Paulo (SP) em apenas três meses de atuação no mercado de hospitalidade nacional. Em agosto deste ano, a marca alcançou o faturamento de R$ 1 milhão mensalmente e fez a abertura de sua primeira unidade em Florianópolis (SC).

A empresa, fundada em 2025, oferece café da manhã completo, servido diariamente das 7h às 11h dentro de condomínios residenciais. A comodidade pode estar inclusa na diária do hóspede ou ser adquirida à parte por moradores.

Modelo de franquia foi guiado por quatro pilares estratégicos

Segundo Sevi, o modelo de negócio da franquia foi guiado por quatro pilares estratégicos, desde o design da operação até a padronização dos serviços oferecidos:

Padronização Operacional : processos enxutos, manuais completos, checklists, fichas técnicas e layout de montagem otimizados para garantir a mesma qualidade em qualquer cidade;

: processos enxutos, manuais completos, checklists, fichas técnicas e layout de montagem otimizados para garantir a mesma qualidade em qualquer cidade; Experiência do Hóspede (Guest Experience) : atendimento caloroso, produtos visualmente atraentes, sabores consistentes e ambientação que remete ao padrão hoteleiro;

: atendimento caloroso, produtos visualmente atraentes, sabores consistentes e ambientação que remete ao padrão hoteleiro; Simplicidade e escala : um modelo pensado para multiplicar: baixo investimento inicial, operação leve e alta recorrência de clientes;

: um modelo pensado para multiplicar: baixo investimento inicial, operação leve e alta recorrência de clientes; Sinergia com o ecossistema short-stay: relacionamento com administradoras, anfitriões, condomínios e prédios com forte presença de Airbnb, criando um pipeline natural de demanda para cada franqueado.

Diferencial cria vantagem competitiva sustentável

Para Sevi, oferecer café da manhã com padrão hoteleiro dentro de residenciais com Airbnb cria uma vantagem competitiva sustentável no setor de alimentação e serviços. “A experiência hoteleira dentro de prédios residenciais cria uma sensação imediata de upgrade na hospedagem, elevando a diária média dos anfitriões e aumentando a satisfação dos hóspedes”, explica.

O empresário destaca que a operação se posiciona como um serviço premium, porém acessível, com ticket médio alto e recorrência diária. “Por estar dentro do condomínio, o custo logístico é reduzido e a fidelização é maior do que em cafeterias tradicionais. Isso gera uma vantagem competitiva difícil de copiar: a combinação de produto, conveniência, relacionamento com anfitriões e presença física dentro do mesmo ambiente onde o hóspede dorme”, articula.

Na visão de Sevi, o diferencial cria uma vantagem competitiva sustentável no setor de alimentação e serviços porque une fatores que geralmente não andam juntos: conveniência, padronização hoteleira, previsibilidade operacional e alta demanda de hóspedes que já estão no prédio diariamente.

“Essa combinação torna o serviço eficiente, de baixo custo e com forte retenção — algo raro no setor”, afirma.

Processo valoriza padronização e acompanhamento contínuo

De acordo com Sevi, a CaféCoffee Stay tem como objetivo garantir que a experiência do hóspede permaneça uniforme em todas as unidades franqueadas.

Para tanto, a “chave” está na padronização e no acompanhamento contínuo:

Manuais operacionais completos;

Treinamento inicial e reciclagens periódicas;

Auditorias de qualidade mensais;

Fornecedores homologados;

Cardápio padronizado;

Sistema de monitoramento de NPS e feedbacks dos hóspedes.

Para concluir, Sevi ressalta que a CaféCoffee Stay nasceu com o objetivo de transformar a forma como as pessoas se hospedam no Brasil. “Nosso propósito é oferecer uma experiência que eleva valor, cria encantamento e gera impacto direto na rentabilidade dos anfitriões e na satisfação dos hóspedes. A franquia é o próximo capítulo dessa história: uma oportunidade de empreender dentro de um mercado que cresce todos os dias, com um produto validado e em evolução”, afirma.

Para mais informações, basta acessar: http://www.cafecoffeestay.com.br