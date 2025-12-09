Reforma Casa Brasil e 13º salário elevam a expectativa no varejo de construção

O varejo de material de construção entra no último mês do ano acompanhado de sinais concretos de reação. A combinação entre a liberação do 13º salário, que historicamente impulsiona pequenas e médias reformas nas residências, e o avanço do Programa Reforma Casa Brasil, que entrou oficialmente em operação no dia 3 de novembro, começa a alterar o humor do comércio em todo o país.



Com R$ 40 bilhões em recursos disponibilizados, conforme divulgado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (SECOM), o programa registrou, apenas cinco dias após o lançamento, mais de 700 mil simulações no site da Caixa Econômica Federal e aproximadamente 17,6 mil processos de contratação iniciados.

O presidente da Anamaco, Cassio Tucunduva, avalia que esses números refletem o potencial imediato da política pública: “O Reforma Casa Brasil cria uma porta de entrada para famílias que antes não tinham condições de iniciar melhorias na própria casa. A alta procura registrada pela Caixa demonstra que existe demanda reprimida e, quando essa demanda é destravada, o varejo sente o reflexo rapidamente”.

Programa Reforma Casa Brasil amplia demanda por crédito



Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), analisados pela coordenadora do Instituto de Pesquisa Anamaco, Katia Ratnieks, a variação acumulada de janeiro a setembro para a receita do varejo MatCon é de 3,2%, enquanto nos últimos 12 meses o crescimento foi de 4,4%. O volume de vendas avançou 0,6% até setembro e 2,0% em 12 meses. Com uma inflação acumulada de 3,64%, o setor registra desempenho moderado, marcado por margens pressionadas e um cenário operacional desafiador.

“O setor atravessou um ano de queda de lucratividade. Em várias pesquisas, observamos que o fluxo aumentou, mas as margens caíram. O Reforma Casa Brasil é uma política pública que ajuda a reequilibrar esse cenário e reacende a confiança do consumidor. A expectativa é que dezembro traga um movimento mais forte e contribua para que as lojas fechem o ano com um pouco mais de fôlego”, destaca a pesquisadora.

Além do comportamento sazonal típico de dezembro marcado por reparos, manutenção preventiva e preparativos para as festas, a disponibilidade de crédito acessível reforça a movimentação nas lojas e nos prestadores de serviço. As condições de contratação são totalmente digitais, realizadas pelo site da Caixa Econômica Federal, o que facilita o acesso e acelera a formalização dos pedidos de crédito, ampliando o alcance da política pública.