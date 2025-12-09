Interactive Brokers expande o acesso ao mercado com ações dos Emirados Árabes Unidos

A Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), corretora eletrônica global automatizada, anunciou hoje a oferta de ações dos Emirados Árabes Unidos (EAU) por meio de duas das principais bolsas de uma das regiões econômicas que mais crescem no mundo. Agora, clientes da Interactive Brokers em qualquer lugar podem acessar a Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) e a Dubai Financial Market (DFM). Isso permite que investidores da região operem mercados locais e internacionais em uma única plataforma, enquanto investidores de outros países podem montar portfólios diversificados em diferentes classes de ativos e geografias, incluindo países do crescente Conselho de Cooperação do Golfo (GCC).

A Interactive Brokers atende uma base global de clientes e está especialmente preparada para impulsionar os objetivos financeiros de investidores individuais e institucionais no mundo todo, inclusive no Oriente Médio. A inclusão de ações dos Emirados amplia ainda mais o acesso da Interactive Brokers aos mercados e reforça as oportunidades de investimento para investidores locais e internacionais. A Interactive Brokers permite aportes e negociações em até 28 moedas, incluindo AED. Clientes internacionais podem depositar em sua moeda local e convertê-la para AED com taxas de câmbio reduzidas para operar.

"À medida que os participantes do mercado buscam novas oportunidades de investimento pelo mundo, a inclusão das ações dos Emirados oferece a investidores locais e internacionais acesso ao crescimento econômico dessa região dinâmica, além de produtos de mais de 160 outros mercados globais na mesma plataforma", afirmou Milan Galik, CEO da Interactive Brokers. "Esse anúncio, somado ao nosso novo escritório no Dubai International Financial Center (DIFC), mostra o fortalecimento da nossa presença no Oriente Médio e a expansão contínua de um acesso incomparável a mercados para traders ativos e investidores institucionais do mundo todo. É uma honra termos recebido recentemente o prêmio de Melhor Conta de Investimento nos Emirados Árabes Unidos pelo Good Money Guide Awards 2025".

Os clientes atuais já podem começar a negociar ações dos Emirados Árabes Unidos diretamente em suas contas da Interactive Brokers. Quem ainda não é cliente pode abrir uma conta em poucos minutos e acessar mais de 160 bolsas globais em uma única plataforma integrada.

Sobre a Interactive Brokers Group, Inc.:

A Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ: IBKR) é membro do S&P 500. Suas afiliadas oferecem execução automatizada de negociações e custódia de títulos, commodities, câmbio e contratos de previsão, 24 horas por dia, em mais de 160 mercados em diversos países e moedas, a partir de uma única plataforma unificada para clientes de todas as partes do mundo. Atendemos investidores individuais, fundos de hedge, grupos de negociação proprietária, consultores financeiros e corretoras de apresentação. Nossas quatro décadas de foco em tecnologia e automação nos permitiram equipar nossos clientes com uma plataforma excepcionalmente sofisticada para gerenciar seus portfólios de investimento. Nos esforçamos para fornecer aos nossos clientes preços de execução vantajosos e ferramentas de negociação, gestão de risco e portfólio, recursos de pesquisa e produtos de investimento, tudo a baixo ou nenhum custo, posicionando-os para obter retornos superiores sobre os investimentos. A Interactive Brokers tem sido consistentemente reconhecida como uma corretora de ponta, acumulando diversos prêmios e reconhecimentos de fontes respeitadas do setor, como Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com e muitas outras.

