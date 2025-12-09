A NetApp amplia sua presença na EMEA e América Latina com designação de Willem Hendrickx, à medida que acelera a demanda de clientes por IA

A NetApp (NASDAQ: NTAP), empresa de infraestrutura inteligente de dados, anunciou hoje a designação de Willem Hendrickx como Vice-Presidente Sênior e Diretor Geral para a região da EMEA e América Latina, a partir de 5 de janeiro de 2026. Hendrickx irá liderar a estratégia de negócios da NetApp, a execução de suas iniciativas de entrada no mercado e a interação com parceiros na Europa, Oriente Médio, África e América Latina.

Reportando-se ao presidente da NetApp, César Cernuda, Hendrickx traz um profundo conhecimento regional e um histórico comprovado na formação de equipes de alto desempenho, que impulsiona ainda mais a expansão internacional da NetApp ao ajudar clientes de todo o mundo a lidar com as demandas em constante evolução da nuvem híbrida e da infraestrutura de dados orientada por IA. Hendrickx possui mestrado em Economia Aplicada pela KU Leuven e reside em Bruxelas, Bélgica.

"Willem chegaàNetApp em um momento importante, com a crescente demanda mundial por infraestrutura de dados inteligente, orientada por IA e habilitada para nuvem", disse César Cernuda, Presidente da NetApp. "Esta designação evidencia nosso compromisso em atender clientes ao redor do mundo e reforça nossa estratégia de oferecer infraestrutura de dados integrada a nível mundial. Temos certeza de que a liderança e a visão regional de Willem irão aprofundar nossos relacionamentos com os clientes e impulsionar um crescimento crucial na EMEA e América Latina."

Hendrickx traz consigo mais de 25 anos de experiência em liderança, tendo conduzido transformações comerciais em larga escala e impulsionado equipes de alto crescimento em diversos setores, incluindo segurança cibernética, telecomunicações e TI corporativa na região da EMEA. Anteriormente, Hendrickx ocupou funções de liderança mundial, supervisionando regiões da EMEA na EMC/Dell Technologies e na Alcatel-Lucent, entre outras empresas.

"É um privilégio fazer parte da NetApp em um momento tão transformador para o setor de tecnologia, com a adoção da IA ??em ritmo acelerado", disse Willem Hendrickx, Vice-Presidente Sênior e Diretor Geral da NetApp para EMEA e América Latina. "Minha missão é liderar uma equipe excepcional que impulsione e consolide a posição da NetApp na região, ao preparar clientes para grandes cargas de trabalho e implantações de IA. Sou apaixonado por pessoas e tecnologia, e estou na expectativa de conduzir esta equipe a novos níveis de sucesso."

Sobre a NetApp

Há mais de três décadas, a NetApp tem ajudado as principais organizações do mundo a navegar pelas transformações tecnológicas – desde o surgimento do armazenamento corporativo até a era inteligente impulsionada por dados e inteligência artificial (IA). Hoje, a NetApp é a empresa de Infraestrutura de Dados Inteligente, ajudando seus clientes a transformar dados em um catalisador de inovação, resiliência e crescimento.

No centro dessa infraestrutura está a plataforma de dados da NetApp – uma base unificada, inteligente e em nível corporativo que conecta, protege e ativa dados em todas as nuvens, cargas de trabalho e ambientes. Desenvolvida sobre o poder comprovado do NetApp ONTAP, o software e sistema operacional de gerenciamento de dados líder de mercado, e aprimorada por automação por meio do AI Data Engine e do AFX, ela oferece observabilidade, resiliência e inteligência em escala.

Projetada de forma desagregada, a plataforma de dados da NetApp separa armazenamento, serviços e controle, permitindo que as empresas modernizem-se mais rapidamente, escalem de forma eficiente e inovem sem dependência de fornecedor (lock-in). Como a única plataforma de armazenamento corporativo incorporada nativamente às maiores nuvens do mundo, ela oferece às organizações a liberdade de executar qualquer carga de trabalho, em qualquer lugar, com desempenho, governança e proteção consistentes.

Com a NetApp, os dados estão sempre prontos – prontos para se defender contra ameaças, impulsionar a IA e gerar as próximas inovações. Por isso, as empresas mais visionárias do mundo confiam na NetApp para transformar inteligência em vantagem competitiva.

Saiba mais em www.netapp.com ou siga-nos no X, LinkedIn, Facebook e Instagram.

NETAPP, o logotipo da NETAPP e as marcas relacionadas em www.netapp.com/TM são marcas registradas da NetApp, Inc. Outros nomes de empresas e produtos podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

