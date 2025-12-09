Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Novo Futura 2 da 361 Sport aposta em tecnologia para corrida

Tênis anunciado em novembro de 2025 foi desenvolvido para unir leveza, estabilidade aprimorada e amortecimento: novo Futura 2 da 361 Sport aposta em tecnologia para corrida em terrenos irregulares.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
09/12/2025 09:52

compartilhe

SIGA
x
Novo Futura 2 da 361 Sport aposta em tecnologia para corrida
Novo Futura 2 da 361 Sport aposta em tecnologia para corrida crédito: DINO

361 Sport anuncia na primeira metade de novembro de 2025 a chegada do Futura 2 ao mercado nacional, um tênis criado para atender principalmente às demandas de praticantes de trail running em diferentes estágios, com foco em tração otimizada para terrenos irregulares, desempenho e amortecimento.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O anúncio do Futura 2 ocorre em um cenário de crescente busca por produtos de alta performance, impulsionado tanto por atletas amadores quanto por profissionais. O modelo incorpora a nova espuma ENGAGE° FOAM, planejada para absorção de impacto e retorno eficiente de energia, além do solado VIBRAM MEGAGRIP, que garante tração e estabilidade durante o movimento em diferentes tipos de terreno.

Entre as particularidades do Futura 2 está a entressola QU!K FLEX, uma tecnologia proprietária que oferece maior contato com o solo, aceleração e estabilidade tanto em pisos secos quanto molhados, adaptando-se ao ritmo dinâmico do desportista.

“Além de passar por testes reais com diferentes perfis de atletas, o Futura 2 foi concebido para ser leve, responsivo e consistente, priorizando a biomecânica natural da corrida e estabilidade, principalmente em terrenos irregulares”, afirma a equipe de desenvolvimento da 361 Sport.

Com este lançamento, a 361 Sport reforça sua proposta de entregar soluções técnicas e acessíveis que atendem a variadas rotinas de treinamento e ao perfil de corredores mais aventureiros.

Sobre a 361 Sport

A 361 Sport é uma marca global dedicada ao desenvolvimento de calçados e artigos esportivos que unem tecnologia, conforto e desempenho. Com presença em diversos mercados, a empresa chinesa investe continuamente em pesquisa e inovação para oferecer produtos que acompanham as tendências do segmento esportivo e promovem a evolução dos atletas, sejam profissionais ou amadores.



Website: https://www.instagram.com/361brasil/

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay