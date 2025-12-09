Novo Futura 2 da 361 Sport aposta em tecnologia para corrida

A 361 Sport anuncia na primeira metade de novembro de 2025 a chegada do Futura 2 ao mercado nacional, um tênis criado para atender principalmente às demandas de praticantes de trail running em diferentes estágios, com foco em tração otimizada para terrenos irregulares, desempenho e amortecimento.

O anúncio do Futura 2 ocorre em um cenário de crescente busca por produtos de alta performance, impulsionado tanto por atletas amadores quanto por profissionais. O modelo incorpora a nova espuma ENGAGE° FOAM, planejada para absorção de impacto e retorno eficiente de energia, além do solado VIBRAM MEGAGRIP, que garante tração e estabilidade durante o movimento em diferentes tipos de terreno.

Entre as particularidades do Futura 2 está a entressola QU!K FLEX, uma tecnologia proprietária que oferece maior contato com o solo, aceleração e estabilidade tanto em pisos secos quanto molhados, adaptando-se ao ritmo dinâmico do desportista.

“Além de passar por testes reais com diferentes perfis de atletas, o Futura 2 foi concebido para ser leve, responsivo e consistente, priorizando a biomecânica natural da corrida e estabilidade, principalmente em terrenos irregulares”, afirma a equipe de desenvolvimento da 361 Sport.

Com este lançamento, a 361 Sport reforça sua proposta de entregar soluções técnicas e acessíveis que atendem a variadas rotinas de treinamento e ao perfil de corredores mais aventureiros.



A 361 Sport é uma marca global dedicada ao desenvolvimento de calçados e artigos esportivos que unem tecnologia, conforto e desempenho. Com presença em diversos mercados, a empresa chinesa investe continuamente em pesquisa e inovação para oferecer produtos que acompanham as tendências do segmento esportivo e promovem a evolução dos atletas, sejam profissionais ou amadores.