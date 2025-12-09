PAM Saint-Gobain Brasil reforça inovação e sustentabilidade

A PAM Saint-Gobain Brasil apresentou soluções tecnológicas voltadas para eficiência e sustentabilidade no setor de saneamento durante a FENASAN 2025 e foi reconhecida com o prêmio de Melhor Estande pelo design, interatividade e experiência proporcionada aos visitantes.

“Esta foi a nossa 22ª participação na FENASAN, um evento estratégico para o setor. A PAM está sempre presente com inovações que transformam o saneamento, e este ano trouxemos um estande moderno, interativo e alinhado aos princípios de sustentabilidade, reforçando nosso compromisso com o futuro”, afirma Pedro Taves, diretor comercial e marketing da PAM Saint-Gobain Brasil.

A PAM apresentou a Control+ como uma solução inovadora para aumentar a eficiência na montagem dos tubos de ferro fundido dúctil. O sistema permite testes remotos das juntas ponta e bolsa, buscando garantir a instalação correta de forma imediata, o que impacta diretamente na gestão das redes de saneamento.

Outro lançamento foi o Flange Adaptador ULTRAPEAD, desenvolvido para conexões entre sistemas flangeados e tubos em PEAD, sem necessidade de solda. A empresa também apresentou a Válvula de Retenção Portinhola Dupla, disponível nos diâmetros DN 50 a 600 mm, ideal para sistemas pressurizados, oferecendo fechamento automático e design compacto que reduz perda de carga.

No campo das tecnologias não destrutivas, a PAM apresentou o PAM JACKING PIPE, tubo em ferro fundido dúctil com revestimento de concreto, preparado para cravação MND (método não destrutivo). O produto oferece alta resistência à cravação, permitindo maiores extensões sem necessidade de estações intermediárias, sendo ideal para aplicações em esgoto urbano e sistemas pressurizados de água e esgoto em grandes diâmetros.

“Encerramos a FENASAN 2025 muito orgulhosos do trabalho apresentado pela nossa equipe. Estamos sempre buscando estar próximos dos nossos clientes, nos aprimorando e melhorando para oferecer soluções cada vez mais eficientes e seguras”, destaca Marcelo Machado, diretor-geral da PAM Saint-Gobain Brasil.

Reconhecimento

Além das inovações, a PAM Saint-Gobain Brasil foi premiada como Melhor Estande da FENASAN 2025. Com essas conquistas, a empresa reafirma sua missão de oferecer soluções eficientes, seguras e ambientalmente responsáveis para infraestrutura de água e esgoto, contribuindo para um futuro mais sustentável.

Sobre a PAM Saint-Gobain Brasil

A PAM Saint-Gobain Brasil, parte do grupo francês Saint-Gobain, fabrica tubos de ferro fundido dúctil e acessórios como conexões, válvulas e tampões da marca mundial PAM. A empresa oferece soluções para infraestrutura de água e esgoto, indústria, irrigação, mineração e construção civil na América Latina. Com mais de 1.000 funcionários, instala mais de 1.000 quilômetros de tubos anualmente no Brasil. A Saint-Gobain, empresa global com foco em construção leve e sustentável, presente em 70 países e no Brasil desde 1937, comemora 360 anos em 2025 guiada pelo propósito “Making the World a Better Home”.

