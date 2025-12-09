CORRIGIR E SUBSTITUIR: BNDES aprova R$ 300 mi para estratégia de reflorestamento do BTG Pactual TIG
compartilheSIGA
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou investimento de até R$ 300 milhões (US$ 56 milhões) para apoiar projetos de reflorestamento e restauração de áreas degradadas no Brasil, por meio da estratégia de reflorestamento gerida pelo BTG Pactual Timberland Investment Group (BTG Pactual TIG).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A proposta da estratégia é direcionar investimentos da ordem de R$ 5 bilhões para proteger, restaurar e reflorestar aproximadamente 270 mil hectares de áreas degradadas no país. Além da restauração ambiental, a iniciativa visa gerar créditos de carbono por meio de soluções baseadas na natureza, contribuir para a geração de emprego e renda nos entornos das áreas restauradas e promover condições para o aumento da biodiversidade local. A Conservation International atua como consultora de impacto para a estratégia de reflorestamento do BTG Pactual TIG, apoiando os esforços para alcançar impactos positivos no clima, nas pessoas e na natureza.
“O BNDES vem atuando em diversas frentes de apoio a projetos ambientais e climáticos, contribuindo para a transição ecológica, a descarbonização e a conservação do meio ambiente. Esse investimento reflete o papel do Banco como agente indutor da transição justa”, afirma o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, que destaca a importância da união entre o setor público e o setor privado nos esforços de restauração do Cerrado e de outros biomas críticos. “Parcerias como esta demonstram como recursos públicos podem catalisar projetos sustentáveis com participação do setor privado, beneficiando tanto as pessoas quanto a natureza, com respeito às normas ambientais eàqualidade do gasto público.”
O anúncio se soma aos compromissos com a descarbonização apresentados pelo BNDES na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30) em Belém, que marcou um momento decisivo para a preservação das florestas, restauração ecológica e manejo sustentável da terra.
“O apoio do BNDES representa um marco importante para nossa estratégia e um exemplo contundente de como a colaboração público-privada pode catalisar investimentos institucionais em grande escala,” disse Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual. "Este investimento sinaliza um forte alinhamento com uma visão da bioeconomia emergente do Brasil e do potencial que o investimento privado tem em promover benefícios para as pessoas e para a natureza, além de gerar retornos econômicos.”
A estratégia visa proteger e restaurar cerca de 135.000 hectares de florestas e savanas nativas, além de plantar milhões de árvores em outros 135.000 hectares de plantações comerciais de árvores manejadas de forma sustentável, certificadas pelo FSC. Até o momento, a restauração já está em andamento em mais de 12.000 hectares de vegetação nativa e biodiversa do Cerrado. A expectativa é que essa iniciativa crie mais de 40.000 hectares de habitat conectado com a biodiversidade local — uma área equivalente a aproximadamente um terço do tamanho da cidade do Rio de Janeiro. Mais de 500 espécies de flora e fauna já foram identificadas em todas as propriedades da estratégia.
“Esta parceria demonstra o que é possível quando o setor financeiro e o de conservação trabalham juntos para enfrentar os desafios globais”, disse Daniela Raik, CEO interina da Conservation International. “Ao mobilizar investimentos para a restauração das florestas brasileiras, esta iniciativa gera benefícios mensuráveis para o clima e a biodiversidade, apoia as comunidades locais e é um exemplo escalável de como as soluções baseadas na natureza podem apoiar as pessoas e o planeta no Brasil e além.”
Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251203343287/pt/
Contato:
Para consultas da mídia:
Elaine Irvin
Fonte: BUSINESS WIRE