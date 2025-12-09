CORRIGIR E SUBSTITUIR: BNDES aprova R$ 300 mi para estratégia de reflorestamento do BTG Pactual TIG

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou investimento de até R$ 300 milhões (US$ 56 milhões) para apoiar projetos de reflorestamento e restauração de áreas degradadas no Brasil, por meio da estratégia de reflorestamento gerida pelo BTG Pactual Timberland Investment Group (BTG Pactual TIG).

A proposta da estratégia é direcionar investimentos da ordem de R$ 5 bilhões para proteger, restaurar e reflorestar aproximadamente 270 mil hectares de áreas degradadas no país. Além da restauração ambiental, a iniciativa visa gerar créditos de carbono por meio de soluções baseadas na natureza, contribuir para a geração de emprego e renda nos entornos das áreas restauradas e promover condições para o aumento da biodiversidade local. A Conservation International atua como consultora de impacto para a estratégia de reflorestamento do BTG Pactual TIG, apoiando os esforços para alcançar impactos positivos no clima, nas pessoas e na natureza.

“O BNDES vem atuando em diversas frentes de apoio a projetos ambientais e climáticos, contribuindo para a transição ecológica, a descarbonização e a conservação do meio ambiente. Esse investimento reflete o papel do Banco como agente indutor da transição justa”, afirma o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, que destaca a importância da união entre o setor público e o setor privado nos esforços de restauração do Cerrado e de outros biomas críticos. “Parcerias como esta demonstram como recursos públicos podem catalisar projetos sustentáveis com participação do setor privado, beneficiando tanto as pessoas quanto a natureza, com respeito às normas ambientais eàqualidade do gasto público.”

O anúncio se soma aos compromissos com a descarbonização apresentados pelo BNDES na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30) em Belém, que marcou um momento decisivo para a preservação das florestas, restauração ecológica e manejo sustentável da terra.

“O apoio do BNDES representa um marco importante para nossa estratégia e um exemplo contundente de como a colaboração público-privada pode catalisar investimentos institucionais em grande escala,” disse Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual. "Este investimento sinaliza um forte alinhamento com uma visão da bioeconomia emergente do Brasil e do potencial que o investimento privado tem em promover benefícios para as pessoas e para a natureza, além de gerar retornos econômicos.”

A estratégia visa proteger e restaurar cerca de 135.000 hectares de florestas e savanas nativas, além de plantar milhões de árvores em outros 135.000 hectares de plantações comerciais de árvores manejadas de forma sustentável, certificadas pelo FSC. Até o momento, a restauração já está em andamento em mais de 12.000 hectares de vegetação nativa e biodiversa do Cerrado. A expectativa é que essa iniciativa crie mais de 40.000 hectares de habitat conectado com a biodiversidade local — uma área equivalente a aproximadamente um terço do tamanho da cidade do Rio de Janeiro. Mais de 500 espécies de flora e fauna já foram identificadas em todas as propriedades da estratégia.

“Esta parceria demonstra o que é possível quando o setor financeiro e o de conservação trabalham juntos para enfrentar os desafios globais”, disse Daniela Raik, CEO interina da Conservation International. “Ao mobilizar investimentos para a restauração das florestas brasileiras, esta iniciativa gera benefícios mensuráveis para o clima e a biodiversidade, apoia as comunidades locais e é um exemplo escalável de como as soluções baseadas na natureza podem apoiar as pessoas e o planeta no Brasil e além.”

