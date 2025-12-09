Marcas preparadas para o crescimento: NIQ identifica estratégias por trás das inovações de melhor desempenho em 2025

A NielsenIQ (NYSE: NIQ), líder mundial em inteligência de consumo, divulgou hoje seu 4º Relatório Anual sobre Vitalidade da Inovação, revelando as estratégias que vêm ajudando as marcas a obter crescimento plurianual a partir de seus canais de inovação. Com base em dados de mais de 70.000 fabricantes em 130 categorias, o relatório evidencia as práticas que dobram a probabilidade de uma empresa expandir suas vendas em geral mediante inovações de alto desempenho.

À medida que os varejistas aceleram os ciclos de renovação das prateleiras e a concorrência de marcas próprias se intensifica, as marcas estão sob crescente pressão para desenvolver inovações com poder de permanência. As descobertas da NIQ mostram que os inovadores de melhor desempenho seguem de modo consistente uma fórmula repetível, baseada em ideias sólidas dirigidas ao consumidor, sinais precoces de desempenho e alinhamento interfuncional, para criar produtos que gerem um crescimento gradual a longo prazo em mercados mundiais.

Principais conclusões do Relatório sobre Vitalidade da Inovação de 2025

A inovação vencedora começa antes do lançamento

Marcas que investem em inovação real, e não apenas em variedade ou expansão de tamanhos, têm o dobro da probabilidade de obter crescimento geral nas vendas.

Somente uma pequena fração das empresas (9%) expandiu as vendas de produtos inovadores no ano passado, o que ressalta a oportunidade para aquelas que seguem as melhores práticas.

O impulso inicial prevê vitalidade a longo prazo

A análise de 300.000 Unidades de Manutenção de Estoque (SKUs) mostra diferenças de desempenho entre inovações em crescimento e não crescimento já na quarta semana.

Apesar disto, 67% dos profissionais de marketing esperam de 12 a 15 semanas para avaliar o desempenho, perdendo janelas de decisão críticas para os varejistas.

A medição precoce permite uma otimização mais rápida da distribuição, ativação e suporte.

A marca própria redefine o padrão

As marcas próprias e os pequenos fabricantes emergentes continuam ganhando participação de mercado, evoluindo de "seguidores rápidos" para atores estratégicos em portfólios.

Os varejistas utilizam cada vez mais marcas próprias para "enquadrar" marcas nacionais e manter as prateleiras dinâmicas.

Muitas grandes redes varejistas agora adotam uma frequência maior de ciclos de renovação de sortimento de 12 semanas, que acelera a competição por espaço e velocidade.

A cooperação interfuncional impulsiona resultados inovadores

Os principais inovadores têm 2,5 vezes mais probabilidade de cooperar com áreas de P&D, marketing, vendas e informações do consumidor ao longo do ciclo de inovação.

O alinhamento de ponta a ponta aprimora a agilidade e eleva a probabilidade de crescimento sustentado no segundo ano.

"No panorama atual de bens de consumo, onde as marcas próprias vêm ganhando terreno, inovar com sucesso exige mais do que apenas uma boa ideia. Os lançamentos de maior sucesso estão baseados em uma fórmula comprovada, estabelecida em três pilares: uma ideia sólida que satisfaça uma necessidade real do consumidor, um produto de ponta que supere a concorrência e uma ativação que gere impulso muito além do ano de lançamento. Não basta ser novo; é preciso ser diligente no desenvolvimento pré-mercado e elaborar algo duradouro", comentou Ramón Melgarejo, Presidente de Análise e Informação Estratégica na NIQ.

Desenvolvendo inovações que perduram

O relatório deste ano está baseado no portfólio expandido de análises de inovação da NIQ e em seu investimento em ferramentas que medem a vitalidade desde a primeira semana. Com trilhões de transações em mais de 90 mercados, a NIQ ajuda as marcas a comparar seu desempenho, aperfeiçoar suas estratégias de P&D e identificar os atributos que liberam o crescimento incremental e o resultado a longo prazo.

Acesse o relatório completo e explore as soluções de Inteligência em Inovação da NIQ.

