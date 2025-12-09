PHOTRON LIMITED anuncia aquisição da AOS Technologies AG
~ Expansão acelerada do mercado de câmeras de alta velocidade ~
A PHOTRON LIMITED, reconhecida mundialmente como referência em soluções de imagem científica e de alta velocidade, anunciou hoje a aquisição da AOS Technologies AG, uma empresa suíça que se dedica ao projeto eàfabricação de sistemas avançados de imagem de alta velocidade para os setores automotivo, aeroespacial, industrial e de defesa.
Fundada em 2002, a AOS Technologies obteve reconhecimento internacional por sua inovação em engenharia, desenvolvimento de plataformas de imagem robustas e conhecimento especializado em diversas aplicações. A aquisição fortalece a estratégia global da PHOTRON de expandir suas aptidões técnicas, acelerar a inovação e ampliar sua atuação nos mercados de imagem de alto desempenho.
“A AOS Technologies traz um profundo conhecimento técnico e um portfólio consolidado de produtos que complementam a visão de longo prazo da PHOTRON”, declarou Takashi Takimizu, CEO da PHOTRON LIMITED. “Conforme a PHOTRON continua a fortalecer sua estratégia de crescimento por meio de fusões e aquisições direcionadas, assim como de parcerias comerciais estratégicas, esta colaboração evidencia nosso empenho em construir uma plataforma de imagem global mais abrangente e inovadora. Ao combinar os pontos fortes de ambas as empresas, podemos oferecer ainda mais valor, tecnologia e suporte aos clientes do mundo inteiro.”
A AOS Technologies prosseguirá suas atividades a partir de sua sede localizada em Baden-Dättwil, na Suíça, preservando integralmente sua equipe e estrutura organizacional. Ambas as empresas pretendem manter linhas de produtos independentes e canais de distribuição já estabelecidos.
“A integração ao Grupo PHOTRON nos permite acelerar a implementação de inovações, preservando, simultaneamente, os pontos fortes que contribuíram para o êxito da AOS”, disse Stephan Trost, diretor-geral da AOS Technologies AG. “Continuamos empenhados em apoiar nossos parceiros e clientes enquanto exploramos novas oportunidades viabilizadas pelo Grupo PHOTRON.”
A aquisição abre oportunidades para uma colaboração tecnológica aprimorada, englobando o desenvolvimento de sensores avançados, imagens robustas e aplicações ópticas emergentes de alta velocidade.
