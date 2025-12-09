EBC Financial Group Reconhecida como Melhor Corretora para Execução no Professional Trader Awards 2025



Christopher Potts, Diretor de Operações e Diretor de Tecnologia do EBC Financial Group (UK) Ltd, representando o EBC Financial Group para receber o Prêmio de Melhor Corretor para Execução no Professional Trader Awards 2025 pela Holiston Media.

LONDRES, Dec. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- O EBC Financial Group (“EBC”) foi nomeado como Melhor Corretora de Execução no Professional Trader Awards 2025, organizado pela Holiston Media. No seu sexto ano, o programa reconhece a excelência em 16 categorias, com os vencedores determinados por meio de uma combinação de indicações e votação de traders.

“O EBC está focado na confiança e no respeito - valores representados pela prestação de um serviço excepcional que respeita o comércio”, disse David Barrett, CEO do EBC Financial Group (UK) Ltd. “Para os traders profissionais, a execução não é apenas uma característica; e sim uma missão crítica. Ela molda todos os aspectos de um fluxo de trabalho, desde a tomada de decisões até a calibração de riscos. Este prêmio valida nosso investimento na infraestrutura necessária para criar o melhor ambiente de negociação possível.”

Alto Engajamento Refletindo a Evolução das Prioridades dos Traders

Lançado inicialmente para destacar as corretoras que oferecem contas de clientes profissionais, o Professional Trader Awards se expandiu para reconhecer a comunidade comercial ativa em geral. As corretoras participam do processo de premiação, e os vencedores são determinados por votos de traders profissionais, ativos ou de proposição.

Barrett afirmou: “O processo de votação mostra quais elementos de serviço os próprios traders consideram essenciais. Ele fornece uma visão clara de como as corretoras estão atendendo aos padrões operacionais esperados por traders experientes.” Ele acrescentou que, para o EBC Financial Group, ser avaliado diretamente pelos participantes do mercado destaca o alinhamento da empresa com os altos padrões exigidos pelos traders profissionais e ativos.

Padrões de Execução Ocupam o Centro das Atenções no Professional Trader Awards

A Holiston Media anunciou os vencedores em 16 categorias, abrangendo execução, análise de negociação, tecnologia de contas, ferramentas de desempenho, condições de negociação, gerenciamento de riscos, estruturas de margem, educação, iniciativas de fidelidade e serviços de relacionamento com o cliente. O reconhecimento do EBC Financial Group como Melhor Corretora para Execução reflete a importância crítica da execução confiável para os traders profissionais e ativos.

Barrett explicou: “A qualidade da execução influencia todos os aspectos do fluxo de trabalho de um trader, desde a tomada de decisões até a calibração de riscos. Ser avaliado por meio de um processo de votação liderado pelos traders confirma que nossos serviços atendem ao nível de confiabilidade esperado pelo mercado.”

Blocos de Construção do EBC para Oferta do Melhor Ambiente de Negociação

Esse reconhecimento reforça o compromisso do EBC em manter os mais altos padrões de execução e serviço, com resposta da empresa às necessidades em evolução dos traders profissionais e ativos. O EBC introduziu uma série de melhorias na plataforma em 2025, incluindo suporte multilíngue expandido, roteamento inteligente de liquidez e atualizações de desempenho, com suporte de velocidades de execução de até 20 ms. Suas ferramentas proprietárias, como Trading Black Box e Private Room, aumentam o controle dos traders nos preços e execução.

O reconhecimento do EBC como Melhor Corretora de Execução no Professional Trader Awards 2025 está entre os muitos prêmios que a plataforma já recebeu. Outros reconhecimentos incluem o de "Melhor Provedor de CFD" no Online Money Awards de 2025, bem como o de Corretora Mais Confiável e Melhor Plataforma de Negociação no World Finance Forex Awards de 2025.

Isenção de responsabilidade: Este material é para fins de informação e não se trata de uma recomendação ou conselho do EBC Financial Group e de todas as suas entidades ("EBC"). Trading Forex and Contracts for Difference (CFDs) na margem acarreta um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. As perdas podem exceder seus depósitos. Antes de negociar, você deve analisar cuidadosamente seus objetivos de negociação, nível de experiência e apetite ao risco, e consultar um consultor financeiro independente, se necessário. Estatísticas ou desempenho de investimento passados não são uma garantia de desempenho futuro. O EBC não é responsável por quaisquer danos decorrentes da confiança nessas informações.

Sobre o EBC Financial Group

Fundado no conceituado distrito financeiro de Londres, o EBC Financial Group (EBC) é uma marca global conhecida por sua expertise em corretagem financeira e gestão de ativos. Por meio de suas entidades regulamentas localizadas em centros financeiros proeminentes, como Reino Unido, Ilhas Cayman, Mauritius e muitos outros, o EBC viabiliza que investidores de varejo, profissionais e institucionais tenham acessoàamplas oportunidades de mercados e de trading globais, inclusive de moedas, commodities, ações e índices.

Reconhecido com várias premiações, o EBC está comprometido em manter os padrões éticos. Suas subsidiárias são licenciadas e regulamentadas em suas respectivas jurisdições. O EBC Financial Group (UK) Limited é regulado pela Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido, o EBC Financial Group (Cayman) Limited é regulado pela Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), o EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd e o EBC Asset Management Pty Ltd são regulados pela Australia’s Securities and Investments Commission (ASIC); o EBC Financial (MU) Ltd é autorizado e regulado pela Financial Services Commission Mauritius (FSC); EBC Financial Group SA (Pty) Ltd é autorizado e regulado pela Financial Sector Conduct Authority (FSCA).

O EBC conta com uma equipe de veteranos do setor com mais de 40 anos de experiência em grandes instituições financeiras. O grupo tem experiência com os principais ciclos econômicos, desde o Plaza Accord e a crise do franco suíço em 2015 até as convulsões do mercado da pandemia de COVID-19. O EBC defende uma cultura na qual a integridade, o respeito e a segurança dos ativos dos clientes são fundamentais, garantindo que todo o envolvimento dos investidores seja tratado com a máxima seriedade que merece.

Como Parceiro Oficial de Câmbio do FC Barcelona, o EBC oferece serviços especializados em regiões como Ásia, LATAM, Oriente Médio, África e Oceania. Por meio da sua parceria com a United to Beat Malaria (Unidos para Combater a Malária), a empresa contribui para iniciativas globais de saúde. O EBC também apoia a série de engajamentos públicos "What Economists Really Do" (O que os economistas realmente fazem) do Department of Economics da Oxford University, ajudando a desmistificar a economia e sua aplicação aos principais desafios sociais para aumentar a sua compreensão e o diálogo do público.

Contato com a Mídia:

Susindhraseghar Chandrasekar

Executivo de Relações Públicas Globais

susindhra.c@ebc.com

Aldric Tinker Toyad

Líder Global de PR

aldric.tinker@ebc.com

