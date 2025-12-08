iFIT e F45 Training anunciam parceria internacional para integrar fitness digital e presencial

A iFIT, líder mundial em fitness conectado, conteúdo e equipamentos, e a F45 Training, uma das principais comunidades e franquias de fitness do mundo, anunciaram hoje uma nova parceria internacional que irá redefinir a experiência dos membros, ao integrar perfeitamente o treinamento digital residencial com o fitness comunitário em academias.

Com lançamento previsto para 8 de dezembro, a cooperação combina a metodologia de treinamento funcional de alta intensidade e classe mundial da F45 Training com os recursos imersivos de produção de exercícios e a ampla plataforma mundial da iFIT.

Cooperação integrada em fitness

Esta parceria estratégica está baseada em dois pilares essenciais, criados para impulsionar o engajamento em ambas as plataformas:

Acesso a conteúdo digital premium: A iFIT irá licenciar e apresentar um conjunto selecionado de exercícios funcionais exclusivos da F45 Training, para serem feitos na residência, em sua plataforma mundial de transmissão digital. Isto conduz imediatamente a aclamada programação da F45, com foco em resultados,àbase de assinantes fiéis da iFIT.

A iFIT irá licenciar e apresentar um conjunto selecionado de exercícios funcionais exclusivos da F45 Training, para serem feitos na residência, em sua plataforma mundial de transmissão digital. Isto conduz imediatamente a aclamada programação da F45, com foco em resultados,àbase de assinantes fiéis da iFIT. Série exclusiva coproduzida: A F45 Training e a iFIT irão coproduzir conteúdo inédito e dinâmico de exercícios para serem feitos nas residências. Esta parceria aproveita a renomada experiência da F45 em programação com a produção de conteúdo imersivo da iFIT, elevando a experiência de treinamento digital para ambos os públicos.

Caminhoàacademia: Revelando os segredos do treinamento presencial

A parceria introduz um poderoso incentivo para levar os usuários digitais às academias físicas da F45 Training ao redor do mundo. A partir de 8 de janeiro de 2026, assim que um assinante elegível da iFIT concluir com sucesso um exercício em sua residência coproduzido pela F45, ele irá liberar uma aula presencial gratuita da F45 Training para usar naquele mês. Os assinantes elegíveis da iFIT podem resgatar uma aula gratuita da F45 Training por mês.

"Isto representa uma mudança radical para o setor de fitness, comprovando definitivamente que conteúdo digital e experiências em academias não são mutuamente exclusivas", disse Jeremy McCarty, Diretor de Assinaturas e Conteúdo da iFIT. "Nossos membros são extremamente ativos e preocupados com a saúde, e sabemos que cerca de 40% de nossos assinantes mantêm matrículas em academias externas. Ao oferecer a eles um caminho direto para vivenciar a energia de uma academia F45, enriquecemos nossa proposta de valor, enquanto atraímos novos membros com alto potencial diretamente às unidades F45 em todo o mundo."

"A parceria com a iFIT permite que a F45 Training atenda o atleta moderno onde quer que esteja: em sua residência, em trânsito e na academia", disse Ryan Mayes, Diretor de Operações da FIT House of Brands, empresa controladora da F45 Training. "Esta cooperação é uma expansão ousada de nossa marca, com o uso da enorme plataforma da iFIT para aumentar o reconhecimento, apresentar nossa programação funcional de nível internacional e converter um público ativo e estruturado em membros apaixonados e fiéis das academias da F45 Training."

Sobre a iFIT

A iFIT Inc. é líder mundial em tecnologia fitness, pioneira em fitness conectado para ajudar as pessoas a viver vidas mais longas e saudáveis. Com uma comunidade de mais de 6 milhões de atletas a nivel internacional, a iFIT oferece experiências de exercícios imersivas e personalizadas na residência, em qualquer lugar e na academia. Impulsionada por um abrangente ecossistema de software proprietário, hardware inovador e conteúdo envolvente, a plataforma iFIT dá vida ao condicionamento físico através de seu portfólio de marcas: NordicTrack, ProForm, Freemotion e o aplicativo iFIT. De exercícios cardiovasculares e treinamento de forçaàrecuperação, a iFIT capacita os atletas em todas as etapas de sua jornada de fitness. Para mais informações, acesse iFIT.com.

Sobre a FIT

A FIT (Functional Inspired Training) House of Brands é uma empresa multinacional de franquias de fitness com uma rede de mais de 1.500 academias em mais de 55 países. A FIT oferece aos franqueados modelos de negócios comprovados, suporte operacional e programas de treinamento estruturados em todas as suas marcas:

F45 Training: Líder mundial em condicionamento físico funcional, que oferece exercícios em equipe de 45 minutos ao combinar força, atividade cardiovascular e programas com suporte científico para desenvolver força, melhorar a resistência e aumentar a longevidade.

FS8: A FS8 combina Pilates, tonificação e yoga em um exercício fluido e de baixo impacto. Baseado em oito elementos comprovados cientificamente, a FS8 foi desenvolvida para melhorar a força, a flexibilidade e o bem-estar mental. A experiência é dinâmica e, ao mesmo tempo, revigorante, oferecendo uma nova perspectiva sobre o fitness em um ambiente envolvente e direcionadoàcomunidade.

VAURA Pilates: Uma experiência de Pilates com reformador, com foco nos sentidos, que combina precisão e treinamento atlético em um ambiente imersivo. Com luzes neon, tetos espelhados e música animada, o VAURA energiza o corpo e a mente, criando um exercício tão poderoso como eficaz.

Recovery: Um conjunto de soluções, incluindo imersão em água fria, sauna infravermelha e terapia de percussão, criadas para otimizar a recuperação e o desempenho.

A FIT está comprometida em desenvolver uma rede mundial de franquias sustentável e escalável que capacite as pessoas a se movimentar melhor, se sentir mais fortes e viver mais. Para mais informações, acesse www.functionalinspiredtraining.com ou siga-nos no LinkedIn (@FunctionalInspiredTraining) e no YouTube (@FunctionalInspiredTraining).

