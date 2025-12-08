Andersen Consulting eleva oferta de segurança cibernética com a adição da S-RM

A Andersen Consulting firma um acordo de colaboração com a S?RM, uma consultoria global de inteligência e cibersegurança, fortalecendo sua capacidade de apoiar clientes globais com resiliência a riscos, resposta a incidentes e consultoria estratégica.

Com sede no Reino Unido, a S-RM oferece serviços integrados que abrangem consultoria cibernética, perícia digital, resposta a incidentes, inteligência corporativa e due diligence pré-transação. A empresa atende escritórios familiares, empresas de private equity, empresas da Fortune 500 e clientes de médio porte em setores como serviços financeiros, petróleo e saúde, oferecendo gerenciamento prático de segurança cibernética e plataformas de risco personalizadas. Com resposta a incidentes 24 horas por dia, 7 dias por semana e profunda experiência em investigação, a S-RM ajuda as organizações a fortalecer sua resiliência e tomar decisões informadas em ambientes complexos.

“Em uma era em que as ameaças evoluem constantemente, as organizações precisam ser proativas, não reativas”, disse Heyrick Bond Gunning, CEO da S-RM. “Por meio de nossa colaboração com a Andersen Consulting, estaremos mais bem preparados para ajudar as organizações a antecipar ameaças, gerir crises e transformar a resiliência em uma vantagem competitiva.”

“A liderança eficaz hoje exige transformar riscos complexos em uma clara vantagem estratégica”, disse Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. “Ao colaborar com a S?RM, estamos expandindo nossas capacidades de cibersegurança, garantindo que nossos clientes estejam protegidos, informados e fortalecidos em um ambiente cada vez mais complexo.”

A Andersen Consulting é uma consultoria global que oferece um conjunto abrangente de serviços, abrangendo estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação com IA, além de soluções em capital humano. A Andersen Consulting integra-se ao modelo de serviço multidimensional da Andersen Global, oferecendo consultoria de classe mundial, serviços tributários, jurídicos, de avaliação, mobilidade global e assessoria em uma plataforma global com mais de 50.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 1.000 localidades por meio de suas empresas-membros e empresas colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada que oferece soluções de consultoria por meio de suas empresas-membros e empresas colaboradoras globalmente.

