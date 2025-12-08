Tecnotree mencionada em várias pesquisas da Gartner® de 2025

A Tecnotree é provedora de sistema de suporte empresarial (SSE) digital pronta para o 5G, com recursos avançados de IA/AM e extensibilidade em várias nuvens. A empresa foi listada em treze pesquisas da Gartner em 2025, abrangendo SSE digital, monetização impulsionada por IA, capacitação de mercado digital e transformação de experiência do cliente. Acreditamos que essas menções refletem a relevância contínua e a forte aplicabilidade das soluções da Tecnotree nas áreas de tecnologia avaliadas pela Gartner.

As pesquisas abrangem os relatórios de Guias de Mercado, Hype Cycles, Magic Quadrants, Recursos Críticos e Cenário Competitivos, os quais achamos que, coletivamente, fornecem uma visão geral de como as várias tecnologias estão evoluindo no ecossistema de comunicações. Acreditamos que a aparição da Tecnotree nessas categorias de pesquisa destaca o que vemos como o alinhamento do seu plano de produtos com as tendências da indústria, áreas de inovação emergentes e as prioridades operacionais dos Provedores de Serviços de Comunicação (PSCs) e as empresas digitais mundialmente. Ao contribuir com várias áreas de análise, a Tecnotree visa apoiar as organizações no que diz respeito a navegar a modernização, monetização, automação e transformação da experiência digital.

Guia de mercado para soluções de gestão e experiência do cliente do PSC, publicado em 4 de junho de 2025

Guia de Mercado para soluções de mercado digital B2B do PSC, publicado em 5 de maio de 2025

Hype Cycle™ para operações e automações no setor de comunicações, 2025, publicado em 23 de junho de 2025

Hype Cycle para serviços de comunicação empresarial, 2025, publicado em 24 de junho de 2025

Hype Cycle para monetização e experiência do cliente no setor de comunicações, 2025, publicado em 1º de julho de 2025

Hype Cycle para serviços de telecomunicação na nuvem, 2025, publicado em 16 de julho de 2025

Hype Cycle para serviços de rede móvel privada, 2025, publicado em 17 de julho de 2025

Magic Quadrant™ para IA em operações empresariais e clientes do PSC, publicado em 26 de agosto de 2025

Recursos Críticos para IA em operações empresariais e clientes do PSC, publicado em 26 de agosto de 2025

Cenário Competitivo: soluções do PSC de gestão e experiência do cliente, publicado em 6 de outubro de 2025

Radar de impacto de tecnologia emergente: tecnologias e serviços do PSC, publicado em 4 de novembro de 2025

Cenário competitivo: soluções de mercado digital B2B do PSC, publicado em 17 de junho de 2025

Acreditamos que essas inclusões em uma ampla variedade de publicações de pesquisa da Gartner em 2025 reflete a relevância contínua do seu portfólio de produtos para as necessidades em evolução dos PSCs e empresas digitais. Na nossa perspectiva, a abrangência da cobertura destaca o foco contínuo da empresa na transformação digital, operações impulsionadas por IA, modernização da monetização e capacitação da experiência do cliente. A Tecnotree considera que esses reconhecimentos são informações valiosas que nos ajudam a entender melhor as tendências do mercado, nos alinharmos com as expectativas do setor e apoiarmos os clientes no avanço das estratégias dos seus negócios digitais.

Padma Ravichander, CEO da Tecnotree, afirmou:

"Estamos satisfeitos com a profundidade e a abrangência dos reconhecimentos da Gartner neste ano. Alcançar reconhecimento em várias categorias em IA, monetização, serviços na nuvem, experiência do cliente e mercados digitais é evidência do nosso compromisso com soluções inteligentes, combináveis e prontas para o futuro. Permanecemos dedicados a ajudar os PSCs a acelerar a transformação digital, desbloquear novas fontes de receita e fornecer experiências digitais de categoria mundial".

Prianca Ravichander, diretora de marketing e diretora de comunicação da Tecnotree, afirmou:

"Sermos mencionados em várias publicações de pesquisa da Gartner em 2025 reflete o que acreditamos ser a importância crescente da monetização inteligente, experiência do cliente e inovação digital baseada em ecossistema no setor de comunicações. Na Tecnotree, nosso foco permanece em capacitar os PSCs e as empresas para que naveguem pelas crescentes demandas do mercado com agilidade, transparência e capacidade de combinação. Continuamos investindo em soluções que apoiam as jornadas de transformação dos nossos clientes e os ajudamos a construir negócios digitais mais conectados, impulsionados por dados e liderados por experiência".

GARTNER, HYPE CYCLE e MAGIC QUADRANT são marcas comerciais da Gartner, Inc. e/ou suas afiliadas.

A Gartner não endossa nenhuma empresa, fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações e não aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outras designações. As publicações da Gartner consistem nas opiniões da organização de insights de negócios e tecnologia da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, relativamente a esta publicação, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.

Sobre a Tecnotree

A Tecnotree é um ator digital Business Support System (BSS) pronto para 5G, com recursos de IA/ML e extensibilidade em várias nuvens. A Tecnotree lidera o TM Forum Open API Conformance com 59 APIs abertas certificadas, incluindo 9 APIs abertas do mundo real, uma prova do compromisso da empresa com a excelência e do empenho contínuo em proporcionar experiências e serviços diferenciados para CSPs e DSPs. Nosso BSS Stack digital ágil e de código aberto abrange toda a gama (do pedido ao pagamento) de processos de negócios e gestão de assinaturas para telecomunicações e outros setores de serviços digitais, que criam oportunidades além da conectividade. A Tecnotree também provê um mercado digital de múltiplas experiências Fintech e B2B2Xàsua base de assinantes mediante a plataforma Tecnotree Moments para capacitar comunidades conectadas digitalmente em jogos eletrônicos, saúde, educação, OTT e outros ecossistemas verticais. A Tecnotree está cotada na Nasdaq de Helsinque (TEM1V).

