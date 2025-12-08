Mercado de colágeno cresce e impulsiona combinação com whey

O mercado de colágeno vive uma fase de forte expansão no Brasil, movimento que tem estimulado novas formulações na nutrição esportiva. Um levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres (Abiad) mostra que o consumo de colágeno cresceu 167% no país em 5 anos, impulsionado pela busca por saúde, prevenção de lesões e envelhecimento ativo. Esse cenário também ampliou a demanda por suplementos com múltiplas funções, que atendem necessidades musculares e estruturais ao mesmo tempo.

É nesse contexto que ganha relevância a combinação entre whey protein e colágeno, presente no Whey Double Protein, da FTW. A formulação reúne a proteína concentrada do soro do leite, rica em aminoácidos essenciais e BCAAs, ao colágeno hidrolisado, que auxilia na estrutura de articulações, tendões, ligamentos e pele. “O consumidor de hoje não busca apenas hipertrofia. Ele quer desempenho aliado à saúde no longo prazo, e é exatamente isso que essa combinação entrega”, afirma Daniel Mencacci, CEO e fundador da FTW.

O whey protein é reconhecido por seu alto valor biológico e por estimular a síntese de proteína muscular, algo essencial no processo de recuperação pós-treino. Segundo pesquisa publicada no National Institutes of Health (NIH), proteínas completas são fundamentais para o reparo das fibras musculares em indivíduos fisicamente ativos, enquanto o colágeno, proteína mais abundante do corpo humano, atua diretamente na sustentação de tecidos conjuntivos.

“A suplementação que une as duas proteínas pode, dessa forma, contribuir tanto para a saúde dos músculos quanto das articulações, além de auxiliar na manutenção da integridade óssea. Outro diferencial está justamente na praticidade de concentrar esses benefícios em um único produto, facilitando a adesão à rotina de consumo”, explica Daniel.

Na prática, o Whey Double Protein da FTW é apresentado em pote de 900 g, com rendimento de aproximadamente 25 porções. A fórmula não contém glúten e segue as diretrizes da Anvisa para suplementos alimentares. “Nossa estratégia é desenvolver produtos que estejam alinhados ao comportamento real de consumo, oferecendo soluções completas, práticas e com respaldo técnico”, explica Alison Alves, co-CEO da companhia.

Disponível no site da FTW e em lojas especiallizadas, o Whey Double Protein oferece cinco opções de sabores: baunilha, doce de leite, chocolate, cookies e morango.