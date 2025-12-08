Lavanderia self-service é tendência de negócio para 2026

O mercado de lavanderias self-service no Brasil tem experimentado uma expansão significativa, impulsionada por mudanças nos hábitos de moradia e pelo ritmo urbano acelerado. Projeções recentes indicam que o segmento global de lavanderias desse tipo deve movimentar cerca de US$ 8,9 bilhões até 2032, com taxa média anual de crescimento estimada em 9,4%.

No Brasil, dados de 2024 apontam para um crescimento acumulado de 44% entre 2019 e 2024 no segmento de lavanderias como um todo, cenário que tem favorecido o formato self-service.

Em meio a esse panorama, a Lavland Lavanderia Express, empresa com sede em Santa Catarina, registrou em 2025 uma média de uma nova unidade vendida a cada dois dias, totalizando mais de 120 novas unidades ao longo do ano, sendo aproximadamente 50 já inauguradas em diferentes regiões do país.

Segundo dados internos da rede, a região Sudeste concentra o maior número de franquias, com especial destaque para o estado de São Paulo. A escolha reflete a alta densidade populacional e o grau elevado de urbanização. O fundador da rede Lavland Franquias, Felipe Filipini, explica que a estratégia é buscar investidores interessados em um modelo de negócio facilitado e com rápido retorno do capital, sem necessidade de contratação de mão de obra.

“Na Lavland, o empreendedor faz a gestão do negócio à distância e só precisa estar eventualmente na loja para limpeza e reposição de materiais. A tecnologia traz modernidade ao investidor e ao cliente do franqueado, que usufrui de uma experiência diferenciada para lavar e secar as roupas no autoatendimento”.

Fatores estruturais que impulsionam o crescimento

Especialistas do setor destacam que a expansão do formato self-service está relacionada às transformações no perfil habitacional e hábitos de consumo de uma população cada vez mais pautada pela busca da praticidade. No Brasil, há uma tendência comum nos grandes centros urbanos, como o lançamento de empreendimentos imobiliários com apartamentos mais compactos.

Nesse contexto –?que se soma ainda ao alto custo da energia elétrica e ao interesse dos consumidores por serviços mais práticos e independentes –?o modelo self-service se coloca como uma força do mercado de lavanderias.

Mercado com espaço para crescimento e desafios

Embora o segmento apresente forte expansão, o grau de penetração ainda é considerado baixo: segundo levantamento citado em 2024, a taxa de utilização de lavanderias entre a população economicamente ativa é de aproximadamente 4%. Esse dado sugere que há espaço de crescimento, especialmente em centros urbanos emergentes, regiões metropolitanas e cidades de médio porte.

Com a combinação entre mudança nos padrões de moradia, rotina agitada e crescente demanda por praticidade, o segmento de lavanderias self-service se consolida como um dos nichos promissores do setor de serviços no Brasil.