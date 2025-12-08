Assine
Mundo Corporativo

Acro Cabos lança gancho para operações subsea

Equipamento desenvolvido pela holandesa Van Beest busca oferecer mais segurança e eficiência em operações submarinas com ROV

08/12/2025 16:40

Photographs the laying of the transatlantic cable
Photographs the laying of the transatlantic cable crédito: xartproduction - stock.adobe.com

Com o objetivo de ampliar sua presença no segmento offshore, a Acro Cabos – empresa especializada em equipamentos para elevação, amarração e movimentação de cargas – passa a disponibilizar em seu portfólio o Green Pin® ROV Pro Shank Hook. A tecnologia chega ao Brasil como parte da parceria com a fabricante holandesa Van Beest, que atua no desenvolvimento de soluções para içamento de cargas.

Segundo Fernando Fuertes, Engenheiro e Desenvolvedor de Novos Negócios da Acro Cabos, distribuidora autorizada dos produtos Van Beest, o lançamento no país do Green Pin® ROV Pro Shank Hook atende a uma demanda de mercado e chega como mais uma oportunidade estratégica para a empresa. A previsão é que o lançamento gere um incremento de receita de 4% e possibilite à Acro Cabos atender a novos clientes, que fazem operações subaquáticas.

O equipamento pode ser operado tanto manualmente quanto por ROV (Remotely Operated Vehicle). Na prática, o dispositivo permite ao usuário abrir, travar e destravar o trinco de segurança, usando apenas um braço robótico do ROV.

O Green Pin® ROV Pro Shank Hook possui uma extensão para garantir que a trava permaneça no lugar, ampliando a segurança operacional e é capaz de elevar cargas de até 35 toneladas e temperaturas de até -40 graus Celsius.

“O segmento offshore segue crescendo no país, especialmente na exploração de óleo e gás, e as operações submarinas tendem a exigir cada vez mais controle e eficiência, com mitigação de riscos, redução de retrabalho e equipamentos mais sofisticados, especialmente em atividades com ROV, que precisam realizar manobras em janelas limitadas de tempo e de visibilidade”, explica Fuertes. “Incluir este lançamento da Van Beest em nossa oferta de soluções significa estar em dia com as tecnologias globais mais eficientes e reforça nossa estratégia de posicionar a Acro Cabos como um player cada vez mais relevante para as operações offshore.”



Website: https://www.acrocabo.com.br/

