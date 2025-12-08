Acro Cabos lança gancho para operações subsea

Com o objetivo de ampliar sua presença no segmento offshore, a Acro Cabos – empresa especializada em equipamentos para elevação, amarração e movimentação de cargas – passa a disponibilizar em seu portfólio o Green Pin® ROV Pro Shank Hook. A tecnologia chega ao Brasil como parte da parceria com a fabricante holandesa Van Beest, que atua no desenvolvimento de soluções para içamento de cargas. Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO

Segundo Fernando Fuertes, Engenheiro e Desenvolvedor de Novos Negócios da Acro Cabos, distribuidora autorizada dos produtos Van Beest, o lançamento no país do Green Pin® ROV Pro Shank Hook atende a uma demanda de mercado e chega como mais uma oportunidade estratégica para a empresa. A previsão é que o lançamento gere um incremento de receita de 4% e possibilite à Acro Cabos atender a novos clientes, que fazem operações subaquáticas.

O equipamento pode ser operado tanto manualmente quanto por ROV (Remotely Operated Vehicle). Na prática, o dispositivo permite ao usuário abrir, travar e destravar o trinco de segurança, usando apenas um braço robótico do ROV.

O Green Pin® ROV Pro Shank Hook possui uma extensão para garantir que a trava permaneça no lugar, ampliando a segurança operacional e é capaz de elevar cargas de até 35 toneladas e temperaturas de até -40 graus Celsius.