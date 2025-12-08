Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Estudos indicam: envelhecimento 40+ requer cuidado integral

A médica Patrícia Olaya, pós-graduada em dermatologia e psiquiatria, defende uma abordagem integrada para o envelhecimento feminino após os 40. Estudos do Journal of Women & Aging e The Lancet Healthy Longevity indicam que intervenções combinadas com nutricionistas, educadores físicos e profissionais de saúde mental fortalecem a capacidade das mulheres de lidar com as transformações biológicas e emocionais que marcam esse período.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
08/12/2025 16:40

compartilhe

SIGA
x
Estudos indicam: envelhecimento 40+ requer cuidado integral
Estudos indicam: envelhecimento 40+ requer cuidado integral crédito: Made with Google AI

O debate sobre a saúde da mulher 40+ tem se intensificado à medida que cresce a expectativa de vida. Estudo da North American Menopause Society (NAMS) aponta que mais de 80% das mulheres acima de 40 anos relatam sintomas como alterações do sono, irritabilidade, perda de massa muscular e mudanças na textura da pele — fatores que influenciam tanto a saúde quanto a percepção de bem-estar.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Outro estudo, publicado no Journal of Women & Aging, avaliou programas multidisciplinares de acompanhamento feminino e concluiu que intervenções combinadas — abrangendo atividade física, suporte psicológico e rotinas estruturadas de autocuidado — podem melhorar a percepção de qualidade de vida durante o envelhecimento.

A médica Patrícia Olaya (CRM-RJ 01284126), pós-graduada em dermatologia e psiquiatria e doutora pela Universidade de São Paulo (USP), afirma que o envelhecimento feminino precisa ser compreendido “como um processo contínuo, que envolve dimensões físicas, emocionais e sociais”. Segundo ela, mudanças hormonais e metabólicas típicas da faixa dos 40 aos 60 anos exigem acompanhamento mais sistemático. Olaya desenvolve protocolos estruturados que combinam avaliação dermatológica, manejo de peso, análise hormonal, rotinas de skincare e suporte psicológico. A proposta, afirma, é evitar que o cuidado estético seja conduzido de forma isolada, priorizando um acompanhamento que considere a mulher de maneira integral.

“Eu acredito que a mulher precisa ser enxergada integralmente. Quando falo em beleza, penso em autoaceitação, autocuidado e na gestão consciente do próprio envelhecimento. Cada fase traz desafios específicos, que devem ser entendidos dentro do conjunto da saúde. Meu objetivo é ajudar essa mulher a atravessar essas etapas com mais equilíbrio e a se sentir bem em qualquer idade”.

A literatura científica tem apontado benefícios dessa abordagem integrada. Uma revisão publicada em The Lancet Healthy Longevity analisa o conceito de “envelhecer bem” e destaca que intervenções estéticas associadas a suporte emocional e mudanças de estilo de vida podem contribuir para maior autoconfiança e adaptação às transformações da idade.

Para oferecer continuidade ao acompanhamento — um elemento enfatizado em protocolos que analisam adaptação ao envelhecimento — Olaya estrutura seus programas em períodos de três a seis meses, com participação de nutricionistas, educadores físicos e profissionais de saúde mental. Ela afirma que essa organização permite responder a mudanças progressivas que surgem ao longo das diferentes etapas da vida adulta. Segundo a médica, compreender o envelhecimento como processo favorece decisões preventivas e fortalece a capacidade das mulheres de lidar com as transformações biológicas e emocionais que marcam esse período.

 

 



Website: https://www.instagram.com/dra.patriciaolaya/

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay