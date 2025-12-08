Critérios sustentáveis ganham espaço nas obras Steel Frame

A incorporação de práticas sustentáveis no setor da construção civil deixou de ser opcional e passou a integrar diretrizes técnicas essenciais na formulação de projetos e na execução de obras. Nesse cenário, o Light Steel Framing tem se consolidado como solução de eficiência energética e operacional.

No contexto técnico, sustentabilidade envolve a adoção de estratégias que reduzam a demanda por recursos naturais, energia e matérias-primas ao longo de todo o ciclo da edificação — desde a concepção do projeto, passando pela construção, até o uso, operação e possível desmonte do edifício.

Segundo André Rossi, gerente de desenvolvimento e novos negócios da Barbieri do Brasil — reconhecida nacionalmente pela fabricação de perfis de aço galvanizado para drywall e Light Steel Framing — “o Steel Frame permite um nível de controle técnico muito mais elevado sobre desempenho térmico, consumo energético e impacto ambiental da obra. Isso resulta em construções mensuravelmente mais eficientes”.

A abordagem sustentável está alinhada a conceitos de Arquitetura Bioambiental, que utiliza recursos ambientais — como luz solar, ventilação e características climáticas — como elementos ativos do desempenho da edificação.

Parâmetros técnicos para edificações sustentáveis em Steel Frame

A aplicação de princípios sustentáveis no Steel Frame envolve a consideração simultânea de critérios arquitetônicos, construtivos e ambientais. Entre os principais parâmetros, destacam-se:

Análise bioclimática e implantação

A implantação do edifício deve considerar zona bioclimática, orientação solar, topografia, ventos predominantes e sombreamentos naturais. Essa etapa é fundamental para reduzir cargas térmicas e melhorar o desempenho energético da edificação.

Orientação e estratégia de ganho térmico

Projetos eficientes utilizam técnicas de ganho direto e indireto de calor no inverno e estratégias de sombreamento e bloqueio de radiação no verão. Brises, pérgolas e elementos móveis tornam o envelope mais responsivo às variações climáticas.

Distribuição e gestão da iluminação natural

Estudos de iluminância, ângulos solares e fator de luz natural auxiliam na determinação de aberturas, claraboias e sheds. O objetivo é maximizar iluminação natural sem comprometer o controle térmico.

Desempenho do envelope e controle de cargas térmicas

O envelope — composto por paredes externas, lajes, cobertura e fundação — deve atender aos valores de transmitância térmica, resistência térmica e capacidade térmica, conforme normas de desempenho, como a ABNT NBR 15220 e a NBR 15575.

A correta especificação de camadas isolantes, barreiras de vapor e mantas hidrófugas evita patologias como condensação intersticial e garante um comportamento higrotérmico estável.

Ventilação natural e estratégias passivas de resfriamento

O projeto deve priorizar:

Ventilação cruzada;

Efeito chaminé;

Paredes ventiladas;

Renovação de ar controlada.

Tais soluções reduzem a necessidade de climatização mecânica, elevando o desempenho energético do edifício.

Desenho de áreas externas e microclimas

O tratamento de áreas externas — vegetação, pavimentação permeável, espelhos d’água e sombreamento — contribui para a criação de microclimas e reduz a carga térmica incidente sobre a edificação.

Integração de energias renováveis

A arquitetura bioambiental recomenda a incorporação de sistemas como:

Coletores solares térmicos;

Painéis fotovoltaicos;

Iluminação LED de baixo consumo;

Automação para controle de cargas elétricas.

Rossi reforça: “O Steel Frame, por sua precisão dimensional, facilita a integração de soluções renováveis e sistemas inteligentes de gestão energética, resultando em edificações com operação mais eficiente”.

Gestão hídrica avançada

Inclui:

Sistemas de aproveitamento de águas pluviais;

Reúso de águas cinzas;

Dispositivos economizadores;

Projetos hidrossanitários que minimizem perdas e consumo de água potável.

Logística, resíduos e emissões

A industrialização do Steel Frame possibilita:

Redução de resíduos sólidos na obra;

Menor movimentação de terra;

Uso racional de materiais;

Redução de emissões de CO?.

O processo construtivo a seco favorece também o manejo adequado de sobras, reciclagem e menor geração de entulho.

Steel Frame como solução estrutural com menor pegada ambiental

Um dos fatores mais relevantes para a sustentabilidade é o desempenho térmico do envelope. No Steel Frame, a combinação entre lã mineral, EPS, XPS ou outros isolantes, associada ao fechamento adequado, resulta em envelopes altamente eficientes com transmitância térmica controlada.

“Cada componente do Steel Frame pode ser calculado e especificado com precisão, permitindo ajustar o sistema ao desempenho desejado, reduzindo perdas, otimizando materiais e garantindo resultados superiores de conforto térmico”, destaca Rossi.

Além disso, o aço galvanizado utilizado nos perfis possui elevado potencial de reciclagem — podendo ser reaproveitado diversas vezes sem perder suas propriedades mecânicas — reforçando seu caráter sustentável.

Para Rossi, esse é um caminho sem volta: “O futuro da construção passa por sistemas industrializados, leves, de alto desempenho e com impacto ambiental reduzido. O Steel Frame reúne todas essas características e permite atender com precisão crescente às exigências de sustentabilidade e eficiência energética.”

Sobre a Barbieri do Brasil

A Barbieri do Brasil foi fundada em 2011 como uma empresa 100% brasileira, aproveitando a sólida expertise da Barbieri Argentina, uma empresa familiar estabelecida em 1953, sul-americana na fabricação de produtos para o mercado de construção a seco. Dedicada à produção de perfis de aço galvanizado para drywall e perfis estruturais para sistemas de light steel framing, a Barbieri do Brasil combina tecnologia de ponta internacional com um rigoroso padrão de qualidade. Com uma ampla distribuição em todo o território nacional, a empresa também atua como um importante hub exportador para Bolívia, Paraguai, Uruguai e América Central.