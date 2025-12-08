A Native Camp estende a campanha de conversação em inglês gratuita no Brasil até 31 de dezembro

SÃO PAULO, Dec. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Os estudantes brasileiros ainda têm tempo para aproveitar a campanha de três meses de conversação em inglês gratuita da Native Camp , já que a plataforma japonesa de conversação em inglês online estendeu o prazo até 31 de dezembro. Novos usuários residentes no Brasil podem acessar aulas online individuais ilimitadas com instrutores nativos 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem necessidade de reservas.

“Com uma população jovem e conectada, além de um crescente setor de negócios internacionais e economia digital, a demanda por educação de inglês de alta qualidade no Brasil continua aumentando”, disse Yuki Yazawa, gerente-geral da Native Camp Brasil. “Durante o período anterior da campanha, recebemos um número de inscrições maior do que o esperado de todo o Brasil. Embora ofereçamos a facilidade e a acessibilidade de uma ferramenta de linguagem com IA, queremos proporcionar uma oportunidade de desenvolver habilidades de conversação em inglês mais práticas por meio da conversa com instrutores nativos”, acrescentou.

A Native Camp atende mais de 3,7 milhões de usuários no mundo todo. Ela foi desenvolvida para todos — desde iniciantes até estudantes universitários e profissionais de negócios — que desejam um treinamento de conversação em inglês flexível e prático, que possa ser incorporado ao seu dia a dia.

“Esperamos que esta ampliação da campanha motive mais pessoas e as ajude a adquirir habilidades de conversação que possam usar na vida real. A partir de agora, continuaremos oferecendo aulas de alta qualidade e um ambiente de aprendizagem para que todos que desejam estudar no exterior, avançar na carreira ou viajar para fora possam desenvolver uma conversação em inglês mais natural”, comentou Yazawa.

Falando diretamente com instrutores reais

À medida que as ferramentas de IA e os aplicativos de aprendizagem de idiomas evoluem, muitos estudantes buscam maneiras de combinar a conveniência digital com a prática real de conversação. Diferente das ferramentas de IA comuns, o formato individual da Native Camp oferece a mesma praticidade sob demanda, ao mesmo tempo em que permite que os alunos conversem diretamente com instrutores reais, focando na interação espontânea e em habilidades de comunicação imediatamente aplicáveis.

Durante o período da campanha, o serviço é gratuito para novos usuários nos primeiros 3 meses. Isso lhes dá acesso gratuitoàextensa biblioteca de aulas e sessões ao vivo da Native Camp, ajudando-os a desenvolver confiança na escuta e na fala.

A plataforma da Native Camp também oferece aos usuários acesso a conteúdos de aula estruturados para diferentes níveis, desde conversação do dia a dia até inglês para negócios e preparação para exames. Como as aulas estão disponíveis sob demanda, os alunos podem se conectar de qualquer lugar sempre que sua agenda permitir.

Contato: Yuki Yazawa press@nativecamp.net

